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  •   Popüler Altcoin’deki Değer Artışı, Yüzde 40’ı Aştı: Yükselişler Devam Edecek mi?

Popüler Altcoin’deki Değer Artışı, Yüzde 40’ı Aştı: Yükselişler Devam Edecek mi?

Son 1 haftada %40'ın üzerinde bir değer artışı kaydeden popüler altcoin, güçlü bir yükseliş ivmesi yakaladı.
13:45
30 Nisan 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Son 1 haftalık zaman dilimi içerisinde %6’ya yakın bir yükseliş kaydeden lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), 29.250 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, son günlerde yeniden yükselişe geçti ve çeşitli oranlarda değer artışları kaydetti. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap (CMC) verilerine göre 1,2 trilyon doları aştı. Render Token (RNDR) ise hafta içerisinde güçlü bir yükseliş ivmesi yakaladı ve son 1 haftada %40’ın üzerinde bir değer artışı kaydederek 2,4 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Kripto Para Piyasasında Son Durum Ne?

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 1 haftalık zaman dilimi içerisinde %6’ya yakın bir değer artışı kaydederek 29.250 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, hafta içerisinde çeşitli oranlarda değer artışları kaydetti. Ethereum (ETH), kaydettiği son değer artışlarının ardından 1900 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Kripto para endüstrisinin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap’in (CMC) güncel verilerine göre 1,2 trilyon dolar seviyesini aştı. Kripto para piyasasındaki volatilite de önemli ölçüde artış gösterdi. Hafta içerisinde yüksek miktarlarda short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Değer Artışı %40’ı Aştı

Piyasadaki yükselişin de etkisiyle hafta içerisinde güçlü bir yükseliş ivmesi yakalayan Render Token (RNDR), son günlerde değer artışlarına hız kazandırarak piyasadaki yükselişe öncülük eden kripto para birimleri arasında yer aldı. RNDR, son 1 haftada CMC verilerine göre %40’ın üzerinde bir değer artışı kaydederek 2,4 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Kaydettiği bu son yükselişlerin ardından RNDR, CoinMarketCap verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında, son 1 haftalık zaman dilimi içerisinde en yüksek oranlarda değer artışları kaydeden kripto para birimleri arasında birinci sırada yer aldı.

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