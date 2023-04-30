ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Raund Pal, yakın tarihli bir röportajda ABD Dolarının rezerv para birimi statüsünü kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu dile getirdi.

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ABD’li Cumhuriyetçi Senatör Raund Pal, Perşembe günü Fox Business ile yaptığı bir röportajda ABD Dolarının küresel ölçekteki mevcut statüsüne ilişkin bir değerlendirmede bulundu ve konuya ilişkin endişeli olduğunu dile getirdi. Raund Pal, ABD dolarının küresel rezerv para birimi statüsünü kaybedebileceğini belirterek ABD’li yetkili mercilere çeşitli uyarılarda bulundu.

Senatör Raund Pal’a Göre Doların Mevcut Konumu Tehlikede

Cumhuriyetçi Parti üyesi Kentucky Senatörü Raund Pal, Perşembe günü Fox Business ile bir röportaj gerçekleştirdi ve röportajda da ABD Dolarının mevcut konumunun tehlikede olduğuna yönelik bir demeç verdi. Raund Pal, ABD Dolarının mevcut statüsüne ilişkin çeşitli endişeleri olduğunu dile getirdi ve ABD’li yetkililere uyarılarda bulunuldu.

Senatör Raund Pal, hem dış politika hem de mali sorumsuzluk gibi çeşitli nedenlerden dolayı ABD Dolarının küresel rezerv para birimi statüsünü kaybedebileceğini ifade etti ve istikrar vurgusu yaptı.

ABD Doları, Rezerv Para Birimi Statüsünü Kaybedebilir mi?

Perşembe günü Fox Business ile gerçekleştirdiği röportajda ABD Dolarının mevcut statüsünün tehlikede olduğunu dile getiren Senatör Raund Pal, bu durumun olası nedenlerine değindi. Pal, “Kötü maliye ve para politikaları nedeniyle Dolar mevcut statüsünü kaybedilir mi?” sorusunun yöneltilmesi üzerinde konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı: