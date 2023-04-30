Santiment'in paylaştığı verilere göre portföyünde 100 ile 10.000 adet arası BTC tutan adresler, son günlerde birikimlerine önemli miktarlarda eklemeler yaptı.

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Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 1 haftalık zaman dilimi içerisinde %6’ya yakın bir değer artışı kaydederek 29.250 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, son günlerde yeniden yükselişe geçti. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap (CMC) verilerine göre 1,2 trilyon dolar seviyelerini aştı. Öte yandan piyasadaki bu yükseliş sürerken Santiment de kritik metriklere işaret ederek piyasadaki son durumu değerlendirdi.

Bitcoin, Yeniden 30.000 Dolara Yaklaştı

Son 1 haftalık zaman dilimi içerisinde %6’ya yakın bir yükseliş kaydeden lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), 29.250 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı ve yeniden 30.000 dolar seviyelerine yaklaştı. Kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, hafta içerisinde volatiltiesi yüksek fiyat hareketleri kaydetse de son günlerde yeniden yükselişe geçti.

Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CMC verilerine göre 1,2 trilyon dolar seviyesine ulaştı. Ethereum (ETH) ise kaydettiği son yükselişlerin ardından 1900 doları aştı. Aynı zamanda kripto para piyasasındaki volatilite de önemli ölçüde artış gösterdi.

Öte yandan piyasadaki bu yükseliş devam ederken de kripto analiz platformu Santiment de kritik metriklere işaret ederek kripto para piyasasındaki bu son durumu değerlendirdi. Santiment’in paylaştığı verilere göre Bitcoin balinaları portföylerine son günlerde önemli miktarlarda eklemeler yaptı.

Kripto Analiz Platformu Kritik Verileri Paylaştı

Kripto analiz platformu Santiment, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar ile kritik metriklere işaret etti. Kripto analiz platformu Santiment’e göre portföyünde oldukça yüksek miktarlarda kripto varlık bulunduran ve kripto ekosisteminde ‘balina’ olarak nitelendirilen adresler, son haftalarda birikimlerine önemli miktarlarda eklemeler yaptı.

Santiment’in paylaştığı verilere göre portföyünde 100 adet ile 10.000 adet arasında BTC bulunduran adresler, 11 Nisan’dan bu yana güncel fiyatlarla yaklalık 2 milyar dolar değerinde 64.094 BTC daha satın aldı.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.