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Kripto Para Piyasasındaki Son Durum Ne? Tecrübeli Analist, Güncel Teknik Görünümleri Değerlendirdi!

Piyasadaki son durumu ele alan tecrübeli analist, lider kripto para birimi Bitcoin adına güncel teknik görünümü değerlendirdi.
16:45
30 Nisan 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Lider kripto para birimi Bitcoin’in son 1 haftalık zaman dilimi içerisinde %6’ya yakın bir yükseliş kaydetmesi ile birlikte kripto para piyasasındaki çoğu altcoin de son günlerde düşük oranlarda değer artışları kaydetti. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap (CMC) verilerine göre 1,2 trilyon dolar seviyesine ulaştı. Tecrübeli analist, piyasadaki bu yükseliş eğilimi devam ederken güncel teknik görünümleri değerlendirdi.

Bitcoin’de Son Durum

Hafta içerisinde 27.500 dolar fiyat seviyelerine kadar gerileyen lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), Çarşamba günü kaydettiği değer kayıplarının ardından yeniden yükselişe geçerek 29.250 dolar seviyelerini aştı ve 30.000 dolar seviyesine önemli ölçüde yaklaştı. Kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, son günlerde çeşitli oranlarda değer artışları kaydetti.

Ethereum (ETH), son günlerde kaydettiği değer artışlarının ardından 1900 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CMC verilerine göre 1,2 trilyon dolar seviyesine ulaştı. Ayrıca kripto para piyasasındaki volatilite de hafta içerisinde önemli ölçüde artış gösterdi.

Tecrübeli Analist, Güncel Teknik Görünümleri Değerlendirdi

Analist Peter Brandt, piyasadaki bu yüksek volatilite devam ederken Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar ile güncel teknik görünümleri değerlendirdi. Bitcoin hakimiyeti (BTC.D) grafiğindeki mevcut görünüme dikkat çeken analist, grafikte yukarı yönlü bir kırılımın gerçekleşmesi durumunda BTC dominansındaki yükselişin hız kazanabileceğini öne sürdü. Analiste göre BTC dominansındaki bu yükselişin devam etmesi durumunda Bitcoin, altcoin’lere kıyasla çok daha güçlü bir fiyat performansı sergileyebilir.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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