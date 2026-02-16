Winvest — Bitcoin investment
Kripto Para

Piyasalar ve Kripto Paralar 16 Şubat Son Durum

Özet

  • S&P 500 vadeli işlemleri %0,4 yükseldi. Pazartesi günü, ABD'de Başkanlar Günü tatili ve Çin anakarasındaki piyasaların Çin Yeni Yılı nedeniyle sakin geçiyor.
  • Son veriler artık Temmuz ayında faiz indirimini neredeyse kesin görüyor ve Haziran ayında sürpriz görme ihtimalimizi bu hafta fiyatlayabilir.
  • 70.880 dolar üzerinde tutunamayan BTC sürekli burada satışların kurbanı oldu. Eğer yine aynı şey olacaksa kabaca 1000 dolarlık daha yükseliş göreceğiz ve ardından short pozisyonlar birikmeye başlayacak.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Bitcoin fiyatı yazı hazırlandığı sırada yaklaşık bin dolarlık artış yaşadı ve 69 bin dolar desteğini geri aldı. Bu hafta Çin piyasaları tatil ve ABD piyasaları da yarın açılacak. Kripto paralar nispeten sakin ve BTC günlük dibi 68 bin dolarda yaptı.

İçindekiler
1 Piyasalar ve Fed
2 Kripto Paralar

Piyasalar ve Fed

Geçen hafta ABD enflasyon verisi olumlu geldi ve Cuma günü de Fed’in izlediği enflasyon göstergesi PCE açıklanacak. Enflasyonda düşüşün zayıf da olsa devam etmesi Fed’in faiz indirimlerinden daha az kaçınabileceğini gösterdiğinden hisse senetleri bir miktar toparlandı. Hacimler tatil nedeniyle sınırlı olsa da Avrupa Stoxx 600 endeksi, banka hisselerinin geçen hafta yaşadığı ciddi düşüşün ardından toparlanmasıyla %0,3 yükseldi.

S&P 500 vadeli işlemleri %0,4 yükseldi. Pazartesi günü, ABD’de Başkanlar Günü tatili ve Çin anakarasındaki piyasaların Çin Yeni Yılı nedeniyle sakin geçiyor. Son veriler artık Temmuz ayında faiz indirimini neredeyse kesin görüyor ve Haziran ayında sürpriz görme ihtimalimizi bu hafta fiyatlayabilir.

Altın önceki seansta kar satışlarının ardından 5 bin doların altına düşerken Gümüş %1 geriledi. Dolar sabit, Bitcoin son 45 dakikadır 70 bin doları hedefliyor.

Kripto Paralar

Akşam saatlerinde 2 Fed üyesinin açıklamaları olacak. Cuma günü BTC ETF’leri 15 milyon dolarlık giriş görse de haftayı net satış dönemi olmaktan kurtaramadı. Pazar günü hızlı düşüşün ardından BTC tekrar tepe noktayı hedefliyor. Son 3 günde BTC neredeyse yana hareket ediyor ve 11-13 Şubat düşüşünün saymazsak bu yana hareket 7 Şubat’tan bugüne sürüyor.

70.880 dolar üzerinde tutunamayan BTC sürekli burada satışların kurbanı oldu. Eğer yine aynı şey olacaksa kabaca 1000 dolarlık daha yükseliş göreceğiz ve ardından short pozisyonlar birikmeye başlayacak. Gerçek bir geri dönüş için 72 bin dolar üzerinde günlük kapanışlar görmemiz gerekiyor. Olası 70.800 dolar testi Pazar günkü satışlarla zayıflayan altcoinlerin kısa vadeli kazançlar yakalamasına yardımcı olabilir.

En büyük 100 kripto para arasında günlükte çift haneli kazanç elde edebilen tek altcoin STABLE oldu. Haftalıkta PIPPIN %185 ve STABLE %53 kazançla lider konumda.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Dijital Varlık Fonlarında Dördüncü Haftada Çıkışlar Sürüyor

Michael Saylor’ın Yönettiği Strateji Şirketi, Bitcoin’de Yüzde 88’lik Düşüş Senaryosunda Borçlarını Karşılayabileceğini Savunuyor

Kripto Para Piyasasında Yeni Dönem: Milyarder Kahinden Kaos Ortamında Servet Kazanma Rehberi

Bitcoin, Kritik Stres Bölgesini Yeniden Test Ediyor: Fiyat Yapısı Ne Söylüyor?

Bitcoin’de Büyük Çöküş Alarmı: Matrixport Korkutan Rakamı Açıkladı

Kripto Para Dünyası Ayakta: Bitcoin’de 72.000 Dolar Hayal mi Oldu?

Bitcoinde Kısa Vadeli SOPR Yeniden 1,0 Seviyesine Yaklaştı

TAGGED: , , ,
Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
Bir Önceki Yazı 1 Milyar Dolarlık Baraj: DeFi Efsanesi Yarın Bu Altcoin’de Büyük Satışı Başlatıyor
Bir Sonraki Yazı Dijital Varlık Fonlarında Dördüncü Haftada Çıkışlar Sürüyor
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Dijital Varlık Fonlarında Dördüncü Haftada Çıkışlar Sürüyor
Kripto Para
1 Milyar Dolarlık Baraj: DeFi Efsanesi Yarın Bu Altcoin’de Büyük Satışı Başlatıyor
ALTCOIN
BNB Chain, ERC-8004 Standardı ile Otonom Ajanlara Zincir Üzerinde Kimlik Kazandırıyor
BLOCKCHAIN
Bitcoin’in Altına Karşı Değerinde Quantum Bilgisayarların Etkisi Tartışılıyor
BITCOIN (BTC)
İngiltere, Yapay Zekâ Sohbet Botlarına Karşı Sıkı Önlemler Getiriyor
Kripto Para Hukuku Kripto-Yapay Zeka
Lost your password?