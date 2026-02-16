Piyasalar ve Kripto Paralar 16 Şubat Son Durum

Bitcoin fiyatı yazı hazırlandığı sırada yaklaşık bin dolarlık artış yaşadı ve 69 bin dolar desteğini geri aldı. Bu hafta Çin piyasaları tatil ve ABD piyasaları da yarın açılacak. Kripto paralar nispeten sakin ve BTC günlük dibi 68 bin dolarda yaptı.

Piyasalar ve Fed

Geçen hafta ABD enflasyon verisi olumlu geldi ve Cuma günü de Fed’in izlediği enflasyon göstergesi PCE açıklanacak. Enflasyonda düşüşün zayıf da olsa devam etmesi Fed’in faiz indirimlerinden daha az kaçınabileceğini gösterdiğinden hisse senetleri bir miktar toparlandı. Hacimler tatil nedeniyle sınırlı olsa da Avrupa Stoxx 600 endeksi, banka hisselerinin geçen hafta yaşadığı ciddi düşüşün ardından toparlanmasıyla %0,3 yükseldi.

S&P 500 vadeli işlemleri %0,4 yükseldi. Pazartesi günü, ABD’de Başkanlar Günü tatili ve Çin anakarasındaki piyasaların Çin Yeni Yılı nedeniyle sakin geçiyor. Son veriler artık Temmuz ayında faiz indirimini neredeyse kesin görüyor ve Haziran ayında sürpriz görme ihtimalimizi bu hafta fiyatlayabilir.

Altın önceki seansta kar satışlarının ardından 5 bin doların altına düşerken Gümüş %1 geriledi. Dolar sabit, Bitcoin son 45 dakikadır 70 bin doları hedefliyor.

Kripto Paralar

Akşam saatlerinde 2 Fed üyesinin açıklamaları olacak. Cuma günü BTC ETF’leri 15 milyon dolarlık giriş görse de haftayı net satış dönemi olmaktan kurtaramadı. Pazar günü hızlı düşüşün ardından BTC tekrar tepe noktayı hedefliyor. Son 3 günde BTC neredeyse yana hareket ediyor ve 11-13 Şubat düşüşünün saymazsak bu yana hareket 7 Şubat’tan bugüne sürüyor.

70.880 dolar üzerinde tutunamayan BTC sürekli burada satışların kurbanı oldu. Eğer yine aynı şey olacaksa kabaca 1000 dolarlık daha yükseliş göreceğiz ve ardından short pozisyonlar birikmeye başlayacak. Gerçek bir geri dönüş için 72 bin dolar üzerinde günlük kapanışlar görmemiz gerekiyor. Olası 70.800 dolar testi Pazar günkü satışlarla zayıflayan altcoinlerin kısa vadeli kazançlar yakalamasına yardımcı olabilir.

En büyük 100 kripto para arasında günlükte çift haneli kazanç elde edebilen tek altcoin STABLE oldu. Haftalıkta PIPPIN %185 ve STABLE %53 kazançla lider konumda.