Winvest — Bitcoin investment
ALTCOIN

1 Milyar Dolarlık Baraj: DeFi Efsanesi Yarın Bu Altcoin’de Büyük Satışı Başlatıyor

Özet

  • Andre Cronje, yarın 1 milyar dolar sınırıyla Flying Tulip projesinin halka arzını başlatıyor.
  • Sistem, 0,10 dolar dip fiyat garantisi ve Aave getirileriyle yatırımcı sermayesini koruyor.
  • Ethereum, BNB ve Base gibi ağlarda ftUSD ve çeşitli marjin ürünleri piyasaya sürülecek.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

DeFi dünyasının efsanevi ismi Andre Cronje, yarın başlayacak halka açık token satışı ile yeni projesi Flying Tulip’i (FT) piyasaya sürerek yatırımcılar için koruma kalkanı oluşturuyor. Toplam mevduat sınırının 1 milyar dolar olarak belirlendiği bu girişimde, kullanıcı varlıkları başlangıçta Aave üzerinde düşük riskli stratejilerle değerlendirilerek sürdürülebilir bir getiri ekosistemi hedefleniyor. Katılımcılar ana paralarını istedikleri an çekme özgürlüğüne sahip olurken, sistemin ürettiği verim protokol tarafından geri alımlar için kullanılarak token değerinin desteklenmesi amaçlanıyor.

İçindekiler
1 Güçlü Geri Alım Modeli ve Fiyat Garantisi
2 Genişleyen Ekosistem ve Çok Blockchain’li Gelecek

Güçlü Geri Alım Modeli ve Fiyat Garantisi

Flying Tulip, kripto para piyasalarındaki yüksek oynaklığa karşı alışılagelmişin dışında bir savunma mekanizması geliştiriyor. FT token, 0,10 dolarlık sabit bir taban fiyatla satışa sunulurken, bu seviye aynı zamanda yatırımcılar için bir geri bozdurma garantisi anlamına geliyor. Piyasada fiyatın bu değerin altına düşmesi durumunda, protokolün elindeki rezerv sermaye otomatik olarak devreye girerek piyasadan token topluyor ve stabiliteyi yeniden tesis ediyor.

Geleneksel girişim sermayesi yöntemlerinden farklı olarak, toplanan fonlar doğrudan bir şirket kasasına gitmek yerine gelir getirici stratejilere yönlendiriliyor. Halihazırda 126 milyon dolarlık kilitli varlığa (TVL) ulaşan ve 85 bin dolardan fazla getiri üreten sistem, token henüz transfer edilebilir hale gelmeden rüştünü ispatlamış durumda. Yatırımcılar, açık piyasada fiyat yükseldiğinde kâr realizasyonu yapabilirken, düşüş dönemlerinde protokol üzerinden sabit fiyattan çıkış yapabilme lüksüne sahip oluyor.

Projenin gelir modeli ise kullanıcıdan kesilen işlem ücretlerine değil, havuzda biriken paranın sağladığı faiz getirisine dayanıyor. Elde edilen tüm kâr, piyasadan FT token satın almak ve bunları kullanıcılara dağıtmak üzere kurgulanmış bir döngüye hizmet ediyor. Cronje’nin bu stratejisi, volatilite riskini minimize ederken, topluluk odaklı bir büyüme ve değer artışı vaat ediyor.

Genişleyen Ekosistem ve Çok Blockchain’li Gelecek

Projenin teknik yol haritası, sadece bir token satışı ile sınırlı kalmayıp kapsamlı bir finansal ağ kurmayı hedefliyor. İlk etapta USDC temelli bir yapı olan ftUSD stabil coini ile yola çıkan protokol, ilerleyen süreçte yüzde 4 ile yüzde 8 arasında getiri sunan nötr stratejileri hayata geçirmeyi planlıyor. Bu süreçte sadece Ethereum ile sınırlı kalınmayarak Sonic, BNB Chain, Avalanche ve Base gibi popüler ağlarda da varlık gösterilmesi hedefleniyor.

Platformun vizyonu, spot ticaret ve kaldıraçlı işlemler gibi ileri seviye finansal ürünleri de kapsayacak şekilde genişliyor. Özellikle marjin borç verme işlemlerinde geleneksel oranlar yerine özkaynak temelli bir yaklaşımın benimsenecek olması, DeFi mimarisinde yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Farklı Blockchain‘lere yayılma stratejisi, likiditenin parçalanmasını önleyerek geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşılmasını sağlıyor.

Sonuç odaklı bu yapı, spekülatif beklentilerden ziyade gerçek nakit akışına odaklanarak yatırımcısına güven aşılamayı amaçlıyor. Andre Cronje’nin deneyimiyle harmanlanan Flying Tulip, sermaye korumalı yapısıyla merkeziyetsiz finans dünyasında yeni bir standart belirleme potansiyeli taşıyor. Gelecek dönemde eklenecek türev ürünler ve çok Blockchain’li operasyonlar projenin piyasadaki konumunu daha da sağlamlaştıracak gibi görünüyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Grafiklerdeki Gizli Tehlike: Popüler Altcoin’in Yatırımcısı Panikte

Standard Chartered, Solana İçin 2026 Hedefini Aşağı Çekip 2030’da 2.000 Dolar Tahminiyle Dikkat Çekti

SBI Holdings, Ripple Labs Hissesiyle İlgili Piyasa Spekülasyonlarına Açıklık Getirdi

XRP’de Kan Banyosu: Fiyat 1,67 Dolardan Tepetaklak Oldu

Dogecoin’de 0,10 Dolar Eşiği Zorlanıyor: Cüzdanlar Boşalıyor

Binance, İran ile Bağlantılı 1 Milyar Dolarlık İşlem ve Uyum Ekibi İddialarını Reddediyor

X (Twitter) Entegre Kripto Para Borsası Mı Açıyor? X Money Gelecek

TAGGED: , , ,
Bu Haberi Paylaş
Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
Takip Et:
Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto para haberciliğine yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içinde, merkezindeyim. Son 3 yıldır COINTURK'te kripto para gazeteciliği yaparak Türk kripto para yatırımcısına doğrudan kaynağından haber getiriyorum.
Bir Önceki Yazı BNB Chain, ERC-8004 Standardı ile Otonom Ajanlara Zincir Üzerinde Kimlik Kazandırıyor
Bir Sonraki Yazı Piyasalar ve Kripto Paralar 16 Şubat Son Durum
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Dijital Varlık Fonlarında Dördüncü Haftada Çıkışlar Sürüyor
Kripto Para
Piyasalar ve Kripto Paralar 16 Şubat Son Durum
Kripto Para
BNB Chain, ERC-8004 Standardı ile Otonom Ajanlara Zincir Üzerinde Kimlik Kazandırıyor
BLOCKCHAIN
Bitcoin’in Altına Karşı Değerinde Quantum Bilgisayarların Etkisi Tartışılıyor
BITCOIN (BTC)
İngiltere, Yapay Zekâ Sohbet Botlarına Karşı Sıkı Önlemler Getiriyor
Kripto Para Hukuku Kripto-Yapay Zeka
Lost your password?