Standard Chartered, Solana İçin 2026 Hedefini Aşağı Çekip 2030’da 2.000 Dolar Tahminiyle Dikkat Çekti

Standard Chartered, Solana için fiyat beklentilerini güncelledi. Banka, 2026 yılı için tahminini 250 dolara çekerek kısa vadede daha sınırlı bir yükseliş öngörürken, 2030 yılı için fiyat hedefini 2.000 dolar olarak belirleyerek uzun vadeli iyimserliğini korudu. Bu durum, Solana’nın önümüzdeki yıllarda geçireceği dönüşüm sürecine dair farklı beklentilerin gündeme gelmesine yol açtı.

Standard Chartered’dan Güncellenen Fiyat Tahminleri

Birleşik Krallık merkezli Standard Chartered, kripto para piyasasında önemli araştırmalar yürüten köklü bir finans kurumu. Bankanın dijital varlıklar araştırmasının başında yer alan Geoffrey Kendrick, Solana’nın yalnızca spekülasyon odaklı hareket eden bir ağ olmaktan çıkıp gerçek kullanım alanlarına yönelme sürecinde olduğunu aktardı. Kendrick, Solana için yakın dönemde öngörülen fiyat düzeltmesinin bu dönüşümün doğal bir sonucu olarak değerlendirilebileceğini belirtti.

Kısa Vadede Sınırlı Yükseliş, Uzun Vadede Güçlü Potansiyel

Standard Chartered, 2026 hedefini 310 dolardan 250 dolara çekti. Bu revize, Solana ağındaki geçiş sürecine ve bunun yol açabileceği dalgalanmalara işaret ediyor. Banka, Solana’nın memecoin’lerle özdeşleşen imajının yerini, daha ciddi finansal altyapı projelerine bırakacağı görüşünde. Bu geçişin kolay olmayacağı, piyasada istikrarlı bir büyüme yerine zaman zaman oynaklık getirebileceği ifade ediliyor.

Bununla birlikte, 2030 hedefinin 2.000 dolar seviyesinde tutulması, Standard Chartered’ın uzun vadeli beklentilerinin güçlü olduğuna işaret ediyor. Uzun vadede Solana’nın özellikle mikro ödemeler ve hızlı işlem altyapısı sunmadaki başarısına dikkat çekiliyor.

Bankanın yaptığı değerlendirmeye göre, Solana’da stabilcoin hacminin Ethereum’a kıyasla 2 ila 3 kat fazla olduğu aktarılıyor. Bu veri, hızlı, düşük tutarlı işlemlerde Solana ağının daha etkin kullanılabileceğini gösteriyor. Bu da zincirin uzun vadede değer kazanmasına temel oluşturabilir.

Banka, Solana için 2027’de 400 dolar, 2028’de 700 dolar ve 2029’da 1.200 dolar gibi kademeli hedefler öngörüyor. Arka arkaya gelen bu yüksek seviyeli tahminler, ağın önümüzdeki yıllarda teknolojik gelişim ve benimsenme açısından kayda değer bir ilerleme yaşayabileceğinin sinyalini veriyor.

Öte yandan, borsalardan Solana çıkışlarının devam etmesi de dikkat çekiyor. Geçmiş dönemlerde yaşanan benzer çıkışlar, genellikle yatırımcıların uzun vadeli pozisyon aldığını gösteriyor. Kısa vadede fiyat hedefinin aşağı çekilmesine karşın, bazı yatırımcılar Solana’daki potansiyel büyük tabloya odaklanmaya devam ediyor.

Standard Chartered’ın açıklamalarında, Solana’nın spekülasyon yerine gerçek dünyada kullanılan stabilcoin ve finansal projelere yönelme eğilimi ön planda tutuluyor. Bu durum, sektörde genel bir dönüşümün yaşandığına dair çeşitli değerlendirmeleri destekliyor.

Geoffrey Kendrick, Solana’nın artık sadece memecoin’ler ile anılan bir proje olmaktan uzaklaştığını, daha ciddi finansal uygulamalar ve altyapı çalışmalarına ağırlık verdiğini ifade etti.