ABD’de CLARITY Yasa Tasarısı: Dijital Dolar Üzerindeki Rekabet, Bankalar ve Kripto Şirketleri Arasında Çekişmeye Dönüştü

ABD’de kripto para piyasasının uzun süredir beklediği regülasyon girişimlerinden biri olan CLARITY Yasa Tasarısı, dijital dolar ekosistemi üzerinde kimin avantaj kazanacağı konusunda bankalar ve kripto şirketleri arasında yeni bir gerilim alanına dönüştü. ABD yönetimi, özellikle stabilcoin ödülleri ve vadettikleri getiri üzerinden yaşanan çatışmada düzenleyici yol haritasını netleştirmeye çalışıyor.

Stabilcoin Getirilerinde Uzlaşmazlık Sürüyor

9 Şubat’ta Beyaz Saray’da düzenlenen ve önde gelen bankaların katıldığı özel toplantının, CLARITY tasarısı üzerindeki tıkanıklığı giderebileceği değerlendirilse de, toplantı sonrasında uzlaşmaya dair somut bir gelişme yaşanmadı. Tartışmaların merkezinde stabilcoinlerden elde edilen getirilerin yasal tanımı ve kapsamı bulunuyor. Bankalar, dijital dolar cinsinden sunulan ödüllerin mevcut mevduat ekosistemi üzerindeki potansiyel etkilerinden endişe ediyor. Buna karşılık kripto şirketleri bu getirileri finansal inovasyonun parçası olarak sunuyor.

Kamuoyu Algısı ve Mevzuat Hazırlıkları

Yasa tasarısının kamuoyunda “bankalar ve tasarruf sahipleri arasında bir mücadele” olarak algılanmaya başlaması, taraflar üzerindeki baskıyı arttırdı. Özellikle tasarruf sahiplerinin, bankacılık sisteminde elde edemedikleri getirileri stabilcoin yoluyla elde etme imkanının gündeme gelmesi, söz konusu teklifin ana çekişme noktası haline geldi. CLARITY’nin 404. maddesi, stabilcoin ödüllerinin yasal olarak nasıl sınıflandırılacağını belirlemeye çalışırken; gerek finans sektörü gerek tüketici hakları açısından hassas bir denge aranıyor.

Senato Bankacılık Komitesi Başkanı Tim Scott, tasarının doğrudan metninde bir değişiklik yapılmamasına rağmen, dijital varlıkları ve bu alanın ekonomik büyüme ile ilişkisini vurgulamayı sürdürüyor. Bu açıklamalar, ABD’li yasa yapıcıların tartışmalara siyasi ağırlık kazandırma sürecini diri tutma niyetinde olduğunu gösteriyor.

Bankacılık sektörünün direncine karşın, Senato Tarım Komitesi personeli ise yasa tasarılarında tanım ve düzenlemeleri uyumlu hale getirmeye dönük paralel çalışmalar yürütüyor. Bu durum, dijital varlıkların ilerleyen süreçte farklı yasa tekliflerinde de birbirine entegre olabileceğine işaret ediyor.

Beyaz Saray Süreci Yönlendirmeye Çalışıyor

CLARITY’yi siyasi gündemin tepesinde tutan bir diğer unsur ise Beyaz Saray’ın müdahil olduğu doğrudan müzakereler. Beyaz Saray, düzenleme kapsamında istikrar ve rekabet ortamı oluşturan bir çözüm arayışında yer alıyor. Şu an için herhangi bir taslak metin veya üzerinde mutabık kalınan çözüm dili kamuoyuna sunulmuş değil; ayrıca tasarının detaylı görüşüleceği resmi tarih de ilan edilmiş değil.

Tüm taraflar bir yanda sektör için netlik ve şeffaflık talep ederken, diğer yanda mevduatların güvenliği ve finansal riskler üzerine odaklanıyor. Özellikle dijital doların geleneksel ve yeni finans modelleri arasında ekonomide rekabete kapı aralaması, yasa yapıcıların kararlarını daha karmaşık hale getiriyor.

Yasa taslağının geleceğiyle ilgili belirsizlik sürüyor. Müzakere tarafları arasında resmi bir uzlaşma metni paylaşılmadığı gibi, sektör temsilcilerinin beklentilerini karşılayacak açıklık kazandırılmış bir çözüm de henüz yok. Bir sonraki önemli dönüm noktası olarak yasa tasarısının resmen görüşüleceği takvim belirleyici olacak.