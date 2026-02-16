Animoca Brands, Dubai’den Aldığı Lisansla Orta Doğu’da Dijital Varlık Hizmetlerini Genişletiyor

Web3 odaklı yatırım şirketi Animoca Brands, Dubai Sanal Varlıklar Düzenleme Kurumu (VARA) tarafından verilen Sanal Varlık Hizmet Sağlayıcısı lisansını aldı. Bu lisans sayesinde şirket, Dubai merkezli olarak dijital varlıklarla ilgili aracı kurum ve portföy yönetimi hizmetleri sunabilecek. Söz konusu izin, Dubai Uluslararası Finans Merkezi dışındaki bölgeleri kapsıyor ve özellikle kurumsal ve nitelikli yatırımcıları hedefliyor.

Animoca Brands’in Orta Doğu Açılımı

Animoca Brands, blokzincir tabanlı projelere yatırımları ve Web3 ekosistemine katkılarıyla tanınıyor. Şirketin portföyünde The Sandbox ve Open Campus gibi platformlar öne çıkıyor. 2024’te Somo şirketinin satın alınması da, firmanın blokzincir tabanlı oyunlar ve dijital koleksiyon ürünleri alanındaki varlığını pekiştirdi. Animoca Brands; oyun, dijital koleksiyon ve erken aşama Web3 girişimlerine yaptığı yatırımlarla küresel ölçekte biliniyor.

Dubai’de Kripto Piyasası ve Düzenleyici Çerçeve

Dubai’de dijital varlık piyasasını düzenleyen VARA, 2022’de kuruldu ve kent genelinde kripto ile ilgili faaliyetleri denetliyor. Kurum, regülasyonlara bağlı yenilikçi çözümlerin uygulamaya alınmasını amaçlayarak Dubai’yi düzenlenmiş bir kripto merkezi haline getirmeye çalışıyor. Son dönemde dijital varlık hizmeti sağlayan birçok şirket Dubai’de lisans almaya yöneliyor. BitGo gibi saklama ve altyapı sağlayıcılar da regüle hizmetler sunmak üzere lisans alanlar arasında yer alıyor.

VARA, faaliyet izni olmadan hizmet veren ya da pazarlama kurallarına uymayan şirketlere karşı yaptırımlar uyguluyor. Bu, Dubai’nin düzenleme ile inovasyonu dengede tutma stratejisine işaret ediyor.

Animoca Brands Orta Doğu Genel Müdürü ve global stratejik iş ortaklıkları sorumlusu Omar Elassar, verilen lisansın şirketin Web3 kuruluşları ve uluslararası kurumsal yatırımcılarla daha etkin biçimde işbirliği yapmasına olanak sağlayacağını aktardı. Elassar, ayrıca düzenleyici netliğin, kapsamlı ve güvenli inovasyon ortamına katkı sunduğunu vurguladı.

Omar Elassar, Animoca Brands’in aldığı lisans sayesinde bölgedeki Web3 projeleriyle ve kurumsal paydaşlarla yeni iş birlikleri geliştirebileceğine dikkat çekti ve VARA’nın denetleyici yaklaşımının büyüme için uygun bir zemin sağladığını belirtti.

Animoca Brands’in lisansının 5 Şubat itibarıyla VARA’nın kamuoyu listesinde yer aldığı görülüyor. Uzmanlara göre, şirketin Orta Doğu’da yasal zeminde hareket edebilmesi, bölgede kurumlar arası iş birliği ve yeni yatırımlar açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Dubai’de dijital varlık piyasasına yönelik regülasyonların artması, uluslararası şirketlerin bölgeye yönelik ilgisini yükseltiyor. Kripto sektöründe faaliyet gösteren pek çok kurum, şeffaf ve net düzenleyici süreçlerin uzun vadeli büyüme için anahtar olduğu görüşünü paylaşıyor.

Son gelişmeyle birlikte Animoca Brands, Orta Doğu pazarında yasal altyapı ve şeffaflık temelinde hizmetlerini genişletme imkanı buldu. Şirketin bölgedeki faaliyetlerinin yeni ortaklıklar ve projelerle genişlemesi bekleniyor.