Coinbase’ın Super Bowl Tahmin Yarışmasında Geciken Bitcoin Ödemeleri Kullanıcıları Harekete Geçirdi

Kripto para borsası Coinbase’in yılın en çok dikkat çeken etkinliklerinden biri olan Super Bowl kapsamında düzenlediği “Big Game Challenge” adlı tahmin yarışmasında yaşanan ödül dağıtım sorunları, kripto topluluğunda yoğun tepkilere yol açtı. Yarışma kapsamında, doğru tahmin yapan ve belirli sayıda başarıya ulaşan katılımcıların ödül havuzundan Bitcoin payı almaları bekleniyordu. Ancak, birçok katılımcı ödüllerinin geciktiğini ya da hiç yatırılmadığını belirtti.

Kullanıcı Şikayetleri ve Coinbase’in Açıklamaları

Reddit ve benzeri sosyal platformlarda toplanan kullanıcı paylaşımlarında, ödemelerin sisteme yansımasında ciddi tutarsızlıklar yaşandığı bildirildi. Bazı kullanıcılar, doğru tahmin yapmalarına rağmen hesaplarına Bitcoin transfer edilmediğini ifade etti. Ödülün geçici olarak hesap bakiyesinde görünüp ardından kaybolduğunu ya da yalnızca USD cinsinden gösterildiğini anlatanlar da oldu.

Diğer taraftan, yarışmayı kazanıp kazanmadığıyla ilgili uygulamanın farklı bildirimler vermesi de katılımcıları şaşkına çevirdi. Özellikle kazandığını düşünen bazı kullanıcılar, daha sonra aldıkları e-postalarla elenmiş olduklarını öğrendiklerini aktardı.

Coinbase destek ekibi tarafından çeşitli ileti kanallarından yapılan açıklamalarda ise kazanılan ödüllerin yarışmaya ait tüm tahmin piyasalarının ve posta yoluyla yapılan başvuruların tamamen netleşmesinden sonra dağıtılacağı belirtildi. Buna göre, Bitcoin ödüllerinin kullanıcı hesaplarına en geç 23 Şubat 2026 tarihinde aktarılacağı duyuruldu.

“Doğrulanan kazananlar, ödüllerini doğrudan Coinbase hesaplarına alacak. Toplam ödül havuzu olan 1 milyon dolar değerindeki Bitcoin, tüm kazananlar arasında eşit şekilde paylaştırılacak. Ödüller en geç 23 Şubat 2026 tarihine kadar dağıtılmış olacak.” şeklinde Coinbase’in resmi açıklaması öne çıktı.

Altyapı ve Düzenleme Kaynaklı Zorluklar

Coinbase’in tahmin yarışmasında yaşanan gecikmeler, kripto tahmin piyasalarında artan ilginin altyapı ve düzenleme tarafındaki eksiklerini de gündeme getirdi. Yarışmanın arkasındaki teknoloji sağlayıcılarından Kalshi, Super Bowl günü oluşan yüksek kullanıcı trafiği sebebiyle para yatırma ve transfer işlemlerinde gecikmeler yaşandığını doğruladı.

Kalshi’nin kurucu ortağı Luana Lopes Lara, öncelikli olarak yoğunluktan dolayı bazı işlemlerin geciktiğini, fakat kullanıcı fonlarının güvende olduğunu vurguladı.

Gecikmeler yalnızca Coinbase ile sınırlı kalmadı; benzer tahmin piyasası hizmeti sunan diğer platformlarda da yoğun talep kaynaklı teknik aksaklıklar gözlemlendi. Bu durum, kısa sürede yükselen ilgiye karşın platformların teknik olarak ölçeklenmede çeşitli sorunlarla karşılaştığını gösteriyor.

Regülasyonun Etkisi ve Sektör İçinden Uyarılar

Tahmin piyasalarının yükselişi yalnızca teknik değil, aynı zamanda yasal ve düzenleyici engellerle de karşı karşıya. Nevada’daki oyun denetim kurulu gibi otoriteler, etkinlik bazlı tahmin piyasalarını henüz lisanssız faaliyet olarak değerlendiriyor ve bu konuda hukuki adımlar atıyor. Bu gelişmeler, kripto tabanlı etkinlik sözleşmelerinin yasal statüsüyle ilgili belirsizliklerin sürmesine yol açıyor.

Sektörden gelen sesler de dikkat çekiyor. Ethereum’un kurucularından Vitalik Buterin, sıkça yalnızca spekülatif amaçlarla kullanılan tahmin piyasalarının daha geniş bir işlevsellik kazanması gerektiğini savundu ve risk yönetimine odaklanılması gerektiğini hatırlattı.

Son yaşanan sorunlar ve kullanıcı tepkileri, kripto tabanlı tahmin piyasalarının hem teknolojik hem de düzenleyici düzeyde olgunlaşmaya ihtiyaç duyduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.