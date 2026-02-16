Winvest — Bitcoin investment
BITCOIN (BTC)

Coinbase’ın Super Bowl Tahmin Yarışmasında Geciken Bitcoin Ödemeleri Kullanıcıları Harekete Geçirdi

Özet

  • Coinbase’in Super Bowl etkinliğinde yaşanan ödeme gecikmeleri kullanıcıların tepkisini çekti.
  • Altyapı ve regülasyon kaynaklı aksamalar tahmin piyasalarında sistemik sorunları ortaya çıkardı.
  • Sektör uzmanları, tahmin piyasalarının spekülasyon ötesi işlev kazanması gerektiğini vurguluyor.
COINTURK
COINTURK

Kripto para borsası Coinbase’in yılın en çok dikkat çeken etkinliklerinden biri olan Super Bowl kapsamında düzenlediği “Big Game Challenge” adlı tahmin yarışmasında yaşanan ödül dağıtım sorunları, kripto topluluğunda yoğun tepkilere yol açtı. Yarışma kapsamında, doğru tahmin yapan ve belirli sayıda başarıya ulaşan katılımcıların ödül havuzundan Bitcoin payı almaları bekleniyordu. Ancak, birçok katılımcı ödüllerinin geciktiğini ya da hiç yatırılmadığını belirtti.

İçindekiler
1 Kullanıcı Şikayetleri ve Coinbase’in Açıklamaları
2 Altyapı ve Düzenleme Kaynaklı Zorluklar
3 Regülasyonun Etkisi ve Sektör İçinden Uyarılar

Kullanıcı Şikayetleri ve Coinbase’in Açıklamaları

Reddit ve benzeri sosyal platformlarda toplanan kullanıcı paylaşımlarında, ödemelerin sisteme yansımasında ciddi tutarsızlıklar yaşandığı bildirildi. Bazı kullanıcılar, doğru tahmin yapmalarına rağmen hesaplarına Bitcoin transfer edilmediğini ifade etti. Ödülün geçici olarak hesap bakiyesinde görünüp ardından kaybolduğunu ya da yalnızca USD cinsinden gösterildiğini anlatanlar da oldu.

Diğer taraftan, yarışmayı kazanıp kazanmadığıyla ilgili uygulamanın farklı bildirimler vermesi de katılımcıları şaşkına çevirdi. Özellikle kazandığını düşünen bazı kullanıcılar, daha sonra aldıkları e-postalarla elenmiş olduklarını öğrendiklerini aktardı.

Coinbase destek ekibi tarafından çeşitli ileti kanallarından yapılan açıklamalarda ise kazanılan ödüllerin yarışmaya ait tüm tahmin piyasalarının ve posta yoluyla yapılan başvuruların tamamen netleşmesinden sonra dağıtılacağı belirtildi. Buna göre, Bitcoin ödüllerinin kullanıcı hesaplarına en geç 23 Şubat 2026 tarihinde aktarılacağı duyuruldu.

“Doğrulanan kazananlar, ödüllerini doğrudan Coinbase hesaplarına alacak. Toplam ödül havuzu olan 1 milyon dolar değerindeki Bitcoin, tüm kazananlar arasında eşit şekilde paylaştırılacak. Ödüller en geç 23 Şubat 2026 tarihine kadar dağıtılmış olacak.” şeklinde Coinbase’in resmi açıklaması öne çıktı.

Altyapı ve Düzenleme Kaynaklı Zorluklar

Coinbase’in tahmin yarışmasında yaşanan gecikmeler, kripto tahmin piyasalarında artan ilginin altyapı ve düzenleme tarafındaki eksiklerini de gündeme getirdi. Yarışmanın arkasındaki teknoloji sağlayıcılarından Kalshi, Super Bowl günü oluşan yüksek kullanıcı trafiği sebebiyle para yatırma ve transfer işlemlerinde gecikmeler yaşandığını doğruladı.

Kalshi’nin kurucu ortağı Luana Lopes Lara, öncelikli olarak yoğunluktan dolayı bazı işlemlerin geciktiğini, fakat kullanıcı fonlarının güvende olduğunu vurguladı.

Gecikmeler yalnızca Coinbase ile sınırlı kalmadı; benzer tahmin piyasası hizmeti sunan diğer platformlarda da yoğun talep kaynaklı teknik aksaklıklar gözlemlendi. Bu durum, kısa sürede yükselen ilgiye karşın platformların teknik olarak ölçeklenmede çeşitli sorunlarla karşılaştığını gösteriyor.

Regülasyonun Etkisi ve Sektör İçinden Uyarılar

Tahmin piyasalarının yükselişi yalnızca teknik değil, aynı zamanda yasal ve düzenleyici engellerle de karşı karşıya. Nevada’daki oyun denetim kurulu gibi otoriteler, etkinlik bazlı tahmin piyasalarını henüz lisanssız faaliyet olarak değerlendiriyor ve bu konuda hukuki adımlar atıyor. Bu gelişmeler, kripto tabanlı etkinlik sözleşmelerinin yasal statüsüyle ilgili belirsizliklerin sürmesine yol açıyor.

Sektörden gelen sesler de dikkat çekiyor. Ethereum’un kurucularından Vitalik Buterin, sıkça yalnızca spekülatif amaçlarla kullanılan tahmin piyasalarının daha geniş bir işlevsellik kazanması gerektiğini savundu ve risk yönetimine odaklanılması gerektiğini hatırlattı.

Son yaşanan sorunlar ve kullanıcı tepkileri, kripto tabanlı tahmin piyasalarının hem teknolojik hem de düzenleyici düzeyde olgunlaşmaya ihtiyaç duyduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Michael Saylor’ın Şirketi, 6 Milyar Dolarlık Tahvil Borcunu Hisseye Çevirmeyi Planlıyor

Bitcoin’de Büyük Çöküş Alarmı: Matrixport Korkutan Rakamı Açıkladı

Kripto Para Dünyası Ayakta: Bitcoin’de 72.000 Dolar Hayal mi Oldu?

Sıcak Gelişme: CBS İran Saldırısına İzin Çıktı Diyor, Bitcoin Düşüyor

Sıcak Gelişme: İran İçin Yolar Çıktılar, Bitcoin Düşüşü 15 Şubat

Bitcoin ve Kripto Paralar Son Durum 15 Şubat

Trump Media Bitcoin, Ethereum ve Cronos Odaklı İki Yeni Kripto ETF Başvurusu Yaptı

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Kripto Para Piyasasında Yeni Dönem: Milyarder Kahinden Kaos Ortamında Servet Kazanma Rehberi
Bir Sonraki Yazı Animoca Brands, Dubai’den Aldığı Lisansla Orta Doğu’da Dijital Varlık Hizmetlerini Genişletiyor
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Michael Saylor’ın Şirketi, 6 Milyar Dolarlık Tahvil Borcunu Hisseye Çevirmeyi Planlıyor
BITCOIN (BTC)
Animoca Brands, Dubai’den Aldığı Lisansla Orta Doğu’da Dijital Varlık Hizmetlerini Genişletiyor
Kripto Para Hukuku
Kripto Para Piyasasında Yeni Dönem: Milyarder Kahinden Kaos Ortamında Servet Kazanma Rehberi
Kripto Para
Bitcoin, Kritik Stres Bölgesini Yeniden Test Ediyor: Fiyat Yapısı Ne Söylüyor?
Kripto Para
SBI Holdings, Ripple Labs Hissesiyle İlgili Piyasa Spekülasyonlarına Açıklık Getirdi
RIPPLE (XRP)
Lost your password?