Michael Saylor’ın Şirketi, 6 Milyar Dolarlık Tahvil Borcunu Hisseye Çevirmeyi Planlıyor

Özet

  • Michael Saylor’ın yönettiği şirket 6 milyar dolarlık tahvil borcunu hisseye çevirmeyi hedefliyor.
  • Şirket yönetimi, Bitcoin varlıklarının büyük bir risk tamponu oluşturduğunu vurguluyor.
  • Hisse senedi fiyatları sert dalgalanırken, şirketin Bitcoin birikim stratejisi devam ediyor.
Michael Saylor yönetimindeki Strateji şirketi, yaklaşık 6 milyar dolar büyüklüğündeki dönüştürülebilir tahvil borcunu hisse senedine dönüştürmeyi planladığını açıkladı. Bu adımın, bilanço üzerindeki baskıyı azaltmak ve uzun vadede finansal pozisyonu güçlendirmek amacıyla atıldığı ifade edildi. Şirketin bu süreçte kripto piyasasındaki dalgalanmaları göz önüne alarak daha esnek bir konuma geçmek istediği aktarıldı.

İçindekiler
1 Tahvil Borcunun Hisseye Dönüştürülmesi
2 Borç ve Bitcoin Dengesi
3 Hisse Senedi ve Bitcoin Alımları

Tahvil Borcunun Hisseye Dönüştürülmesi

Açıklamaya göre tahvil borcunun hisseye dönüştürülmesi, borç sahiplerinin nakit yerine şirket hissesi alabilmesine olanak veriyor. Bu yöntem şirketin yükümlülüklerini düşürürken, yeni hisse ihracı nedeniyle mevcut ortakların payları seyrelmiş olacak. Saylor, bu stratejik hamlenin önümüzdeki 3 ila 6 yıl içinde uygulamaya alınmasını amaçladıklarını vurguladı.

Planımız, dönüştürülebilir borcumuzu önümüzdeki 3–6 yıl içinde hisseye çevirmek.

Borç ve Bitcoin Dengesi

Şirketin mevcut Bitcoin varlığı yaklaşık 714.644 adet ile 49 milyar dolara ulaşıyor. Yönetim, bu seviyenin risklere karşı önemli bir koruma sağladığını belirtiyor. Yapılan hesaplamalara göre, Bitcoin fiyatının 8.000 dolara kadar gerilemesi durumunda bile şirketin yükümlülükleri ile varlıkları başa baş noktasına geliyor. Bu tablo, Strateji şirketinin borç ödeme kapasitesinin önemli ölçüde kripto varlıklarına dayandığını ortaya koyuyor.

Ortalama Bitcoin alım maliyetinin 76.000 dolar seviyesinde olduğu ifade ediliyor. Güncel piyasa fiyatı bu rakamın altında olduğundan, şirket yaklaşık yüzde 10 civarında gerçekleşmemiş zarar taşıyor. Buna rağmen, yönetim uzun vadeli birikim stratejisinden vazgeçmediğini ifade ediyor.

Hisse Senedi ve Bitcoin Alımları

Michael Saylor, son dönemde şirketin Bitcoin biriktirme grafiğini sosyal medya üzerinden paylaşarak yeni bir alım sinyali verdi. Eğer gerçekleşirse, bu Strateji’nin üst üste 12. haftada yeni Bitcoin alımı anlamına gelecek. Şirket, piyasa dalgalanmalarına rağmen kripto para yatırımlarını artırmaya devam ediyor.

Diğer yandan, Strateji şirketinin borsadaki hisseleri de volatil bir seyir izliyor. Geçtiğimiz hafta hisselerde yaklaşık yüzde 9’luk bir toparlanma yaşansa da, fiyatlar halen Temmuz ayındaki zirveden yüzde 70 kadar düşük seyrediyor. Hisse performansının, şirketin kripto odaklı bilançosuna paralel olarak Bitcoin fiyatı ile yakın bir korelasyon gösterdiği görülüyor.

Bu gelişmeler ışığında, Michael Saylor ve ekibinin uzun vadeli kripto stratejisinden sapmadan ilerlediği dikkat çekiyor. Borcun hisseye çevrilmesi, şirketin bilanço yönetimine yeni bir yaklaşım getirme potansiyeli taşıyor.

