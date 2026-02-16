Bitcoin’de Büyük Çöküş Alarmı: Matrixport Korkutan Rakamı Açıkladı

Bitcoin piyasasında sular durulmuyor. Matrixport ve Glassnode gibi sektörün önde gelen analiz devlerinin paylaştığı son veriler en büyük kripto paranın henüz dip noktasına ulaşmadığına dair ciddi sinyaller veriyor. Son aylarda değerinin yarısını kaybeden Bitcoin, yatırımcıların “dipten satın alma” iştahına rağmen aşağı yönlü baskılanmaya devam ederek kripto para dünyasında derin bir belirsizlik dalgası yaratıyor.

Blockchain İçi Verilerinde Tehlike Çanları Çalıyor

Kripto para piyasasının nabzını tutan Glassnode, opsiyon piyasalarındaki akışın Bitcoin 82.000 dolar seviyesinin altına sarkmasından bu yana “satım” (put) yönünde evrildiğini raporluyor. Açık faiz ve zımni volatilite yükselirken, bu hareketliliğin bir yükseliş beklentisinden ziyade mevcut varlıkları koruma içgüdüsüyle yapılan risk yönetimi hamlelerinden kaynaklandığı görülüyor. Özellikle kısa vadeli yatırımcıların maliyet esasının 90.900 dolar seviyelerinde kalması, piyasaya son dönemde giren aktörlerin gerçekleşmemiş büyük zararlarla karşı karşıya olduğunu kanıtlıyor.

Bitcoin fiyatının 68.277 dolar bandında seyrettiği güncel tabloda, “Gerçekleşen Fiyat” (Realized Price) verisinin bir hafta içinde 55.600 dolardan 54.900 dolara gerilemesi satış baskısının kurumsallaştığını gösteriyor. Maliyetin altına düşen bu grafikler, yatırımcılar arasında bir panik satışı veya toplu havlu atma (kapitülasyon) senaryosunu her zamankinden daha olası kılıyor. Piyasadaki toplam işlem hacminin son 24 saatte %7 oranında erimesi ise traderların kenara çekilerek izlemeyi tercih ettiğini doğruluyor.

CryptoQuant tarafından paylaşılan “Boğa Skoru Endeksi” verisinin sıfır noktasına inmesi, piyasa duyarlılığının “aşırı ayı” bölgesinde sabitlendiğini ortaya koyuyor. Garrett Jin gibi sektörün deneyimli balinalarının ellerindeki Bitcoin ve Ethereum varlıklarını nakde çevirmeye başlaması, büyük sermaye gruplarının kısa vadede bir toparlanma beklemediğine işaret ediyor. Bu tasfiyeler, piyasadaki likidite daralmasını tetikleyerek aşağı yönlü sarmalı besleyen temel bir unsura dönüşüyor.

Ayı Piyasasının Döngüsel Şifreleri ve Fırsatlar

Matrixport stratejistlerine göre Bitcoin, momentumunu aslında 2025 yılının ortalarından itibaren kaybetmeye başladı. Boğa piyasalarında nadiren görülen %20 ve üzeri ani geri çekilmelerin son dönemde sıklaşması, piyasa yapısının tamamen değiştiğinin en net göstergesi kabul ediliyor. Uzun vadeli yatırımcılar ve piyasanın kadim isimleri olan “OG” balinalar, bu tehlikeyi geçtiğimiz yılın Temmuz ayında sezerek kar realizasyonu yapmaya başlamıştı.

Ayı piyasalarının doğrusal bir çizgide ilerlemediğini hatırlatan analistler, genel trend aşağı yönlü olsa da sert ve yanıltıcı ralli denemelerinin yaşanabileceği konusunda uyarıyor. ABD enflasyon verilerinin (TÜFE) soğuma belirtileri göstermesine rağmen Bitcoin’in bu rüzgarı arkasına alamaması, ağ aktivitesindeki düşüşün ve ETF çıkışlarının fiyat üzerindeki baskınlığını kanıtlıyor. Yatırımcıların bu süreçte kaldıraçlı işlemlerden temizlenme ve ağ hareketliliğindeki dengelenmeyi takip etmesi stratejik bir önem taşıyor.

Mevcut düşüş eğilimi, Bitcoin’in tarihsel döngüleri içerisinde kaçınılmaz bir evre olarak nitelendiriliyor. Deleverage (borç azaltma) sürecinin tamamlanması ve kurumsal fon çıkışlarının durulması, gerçek dip noktasının belirlenmesinde kilit rol oynayacak. Piyasada ilgi kaybı yaşanırken, uzmanlar ağ aktivitesindeki azalışı ve makroekonomik verilerin en büyük kripto para üzerindeki etkisizliğini “dip avcıları” için bir sabır sınavı olarak tanımlıyor.