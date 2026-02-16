Winvest — Bitcoin investment
BITCOIN (BTC)

Metaplanet’in 2025 Bilançosunda Bitcoin Zararı Ön Plana Çıktı

Özet

  • Metaplanet, 2025 mali yılında Bitcoin değer kaybı nedeniyle büyük zarar açıkladı.
  • Şirket yönetimi, Bitcoin odaklı stratejiden vazgeçilmediğini belirtti.
  • Döviz ve vergi kazançları, bilanço üzerindeki etkiyi bir miktar azalttı.
COINTURK
COINTURK

Tokyo merkezli Metaplanet, 2025 yılı mali tablo sonuçlarında Bitcoin varlıklarındaki değer kaybı nedeniyle büyük bir faaliyet dışı zarar açıkladı. Şirket yılın tamamında, özellikle dördüncü çeyrekte kripto piyasalarında yaşanan değer düşüşünün bilançosuna yansıdığını belirtti.

İçindekiler
1 Bitcoin Değer Kaybı Yıllık Zarara Yansıdı
2 Hedge Stratejisi ve Piyasa Dalgalanmalarına Yaklaşım
3 Döviz Kuru ve Vergi Etkileri

Bitcoin Değer Kaybı Yıllık Zarara Yansıdı

Resmi duyuruda Metaplanet, 2025’in son çeyreğinde Bitcoin varlıklarının piyasa değerlemesi sonucu 102,2 milyar yen tutarında (güncel kurla yaklaşık 680 milyon dolar) kayıp yaşadığını bildirdi. Bu kayıp, şirketin yıl genelindeki toplam zararını önemli ölçüde artırdı.

Hedge Stratejisi ve Piyasa Dalgalanmalarına Yaklaşım

Şirket yönetimi, yaşanan mali zarara rağmen Bitcoin’in hâlâ portföylerinde temel bir rol oynadığını ve Japon yenine karşı bir korunma (hedge) aracı olarak değerlendirildiğini vurguladı. Metaplanet’in açıklamasında, kısa vadeli fiyat dalgalanmalarının Bitcoin biriktirme stratejileri üzerinde bir değişikliğe neden olmadığı ifade edildi.

Metaplanet’in CEO’su Simon Gerovich, şirketin Bitcoin odaklı stratejisine bağlı kalmaya devam ettiğini yineledi. Gerovich, kripto sektöründe son dönemde yaşanan sert değer kayıplarına rağmen şirketin yol haritasında bir değişiklik yapılmadığının altını çizdi.

Döviz Kuru ve Vergi Etkileri

Şirket, döviz bazlı alacaklardan elde edilen gelir sayesinde son çeyrekte 506 milyon yenlik kur farkı kazancı açıkladı. Ayrıca Bitcoin değerindeki değişimlerden kaynaklı olarak 1,5 milyar yen düzeyinde ertelenmiş vergi geliri elde edildiği bildirildi. Metaplanet, geçtiğimiz yılın muhasebe uygulaması kapsamında 418 milyon yen tutarında hisse ihraç gideri amortismanını da faaliyet dışı kalemler içinde değerlendirdi.

Metaplanet’in yılın başında yaptığı kâr tahminleri, Bitcoin fiyatındaki dalgalanmalara göre belirlenmişti. Ancak dördüncü çeyrek sonunda yapılan güncel değerlemeler ve ertelenmiş vergi etkileri sonucunda, gerçekleşen net sonuçlar tahminlerden bazı farklılıklar gösterdi.

Şirket, yatırımcılara güncel konsolide finansal özet raporunu incelemelerini önerdi. Yapılan duyuru, Bitcoin gibi volatil varlıkların muhasebe uygulamalarında ciddi etkilere neden olabileceğini hatırlattı.

Metaplanet yönetimi, “Bitcoin biriktirme stratejimizi değiştirmiyoruz ve dalgalı piyasaya rağmen hedeflerimiz doğrultusunda ilerliyoruz” mesajını paylaştı.

Kripto piyasalarında zaman zaman yaşanan sert dalgalanmalar, kurumsal yatırımcıların bilanço ve piyasa stratejileri üzerinde doğrudan etkiye sahip olmaya devam ediyor. Metaplanet gibi şirketler ise uzun vadeli yaklaşımı tercih ettiklerini ifade ediyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Willy Woo ve Ran Neuner: 12 Yıldır İlk Defa Bu Yüzden Bitcoin’i Sorguluyorum

Bitcoin’in Altına Karşı Değerinde Quantum Bilgisayarların Etkisi Tartışılıyor

Yüzde 90 Değer Kaybına Rağmen Ayakta Kalmak Mümkün mü? Bitcoin Devi Açıkladı

Michael Saylor’ın Şirketi, 6 Milyar Dolarlık Tahvil Borcunu Hisseye Çevirmeyi Planlıyor

Coinbase’ın Super Bowl Tahmin Yarışmasında Geciken Bitcoin Ödemeleri Kullanıcıları Harekete Geçirdi

Bitcoin’de Büyük Çöküş Alarmı: Matrixport Korkutan Rakamı Açıkladı

Kripto Para Dünyası Ayakta: Bitcoin’de 72.000 Dolar Hayal mi Oldu?

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Deutsche Bank: ABD Dolarının Güvenli Liman Statüsü Sarsılıyor
Bir Sonraki Yazı Finansal Kurumlar İçin Stabilcoinlerde Öncelik Artık Hızda
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Willy Woo ve Ran Neuner: 12 Yıldır İlk Defa Bu Yüzden Bitcoin’i Sorguluyorum
BITCOIN (BTC)
Finansal Kurumlar İçin Stabilcoinlerde Öncelik Artık Hızda
STABILCOIN
Deutsche Bank: ABD Dolarının Güvenli Liman Statüsü Sarsılıyor
Kripto Para Kripto-Yapay Zeka
Dogecoin (DOGE) Kaç Doları Hedefliyor? Analist Artık Yükseliş Başlamalı Diyor
DOGECOIN (DOGE)
Dijital Varlık Fonlarında Dördüncü Haftada Çıkışlar Sürüyor
Kripto Para
Lost your password?