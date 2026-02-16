Metaplanet’in 2025 Bilançosunda Bitcoin Zararı Ön Plana Çıktı

Tokyo merkezli Metaplanet, 2025 yılı mali tablo sonuçlarında Bitcoin varlıklarındaki değer kaybı nedeniyle büyük bir faaliyet dışı zarar açıkladı. Şirket yılın tamamında, özellikle dördüncü çeyrekte kripto piyasalarında yaşanan değer düşüşünün bilançosuna yansıdığını belirtti.

Bitcoin Değer Kaybı Yıllık Zarara Yansıdı

Resmi duyuruda Metaplanet, 2025’in son çeyreğinde Bitcoin varlıklarının piyasa değerlemesi sonucu 102,2 milyar yen tutarında (güncel kurla yaklaşık 680 milyon dolar) kayıp yaşadığını bildirdi. Bu kayıp, şirketin yıl genelindeki toplam zararını önemli ölçüde artırdı.

Hedge Stratejisi ve Piyasa Dalgalanmalarına Yaklaşım

Şirket yönetimi, yaşanan mali zarara rağmen Bitcoin’in hâlâ portföylerinde temel bir rol oynadığını ve Japon yenine karşı bir korunma (hedge) aracı olarak değerlendirildiğini vurguladı. Metaplanet’in açıklamasında, kısa vadeli fiyat dalgalanmalarının Bitcoin biriktirme stratejileri üzerinde bir değişikliğe neden olmadığı ifade edildi.

Metaplanet’in CEO’su Simon Gerovich, şirketin Bitcoin odaklı stratejisine bağlı kalmaya devam ettiğini yineledi. Gerovich, kripto sektöründe son dönemde yaşanan sert değer kayıplarına rağmen şirketin yol haritasında bir değişiklik yapılmadığının altını çizdi.

Döviz Kuru ve Vergi Etkileri

Şirket, döviz bazlı alacaklardan elde edilen gelir sayesinde son çeyrekte 506 milyon yenlik kur farkı kazancı açıkladı. Ayrıca Bitcoin değerindeki değişimlerden kaynaklı olarak 1,5 milyar yen düzeyinde ertelenmiş vergi geliri elde edildiği bildirildi. Metaplanet, geçtiğimiz yılın muhasebe uygulaması kapsamında 418 milyon yen tutarında hisse ihraç gideri amortismanını da faaliyet dışı kalemler içinde değerlendirdi.

Metaplanet’in yılın başında yaptığı kâr tahminleri, Bitcoin fiyatındaki dalgalanmalara göre belirlenmişti. Ancak dördüncü çeyrek sonunda yapılan güncel değerlemeler ve ertelenmiş vergi etkileri sonucunda, gerçekleşen net sonuçlar tahminlerden bazı farklılıklar gösterdi.

Şirket, yatırımcılara güncel konsolide finansal özet raporunu incelemelerini önerdi. Yapılan duyuru, Bitcoin gibi volatil varlıkların muhasebe uygulamalarında ciddi etkilere neden olabileceğini hatırlattı.

Metaplanet yönetimi, “Bitcoin biriktirme stratejimizi değiştirmiyoruz ve dalgalı piyasaya rağmen hedeflerimiz doğrultusunda ilerliyoruz” mesajını paylaştı.

Kripto piyasalarında zaman zaman yaşanan sert dalgalanmalar, kurumsal yatırımcıların bilanço ve piyasa stratejileri üzerinde doğrudan etkiye sahip olmaya devam ediyor. Metaplanet gibi şirketler ise uzun vadeli yaklaşımı tercih ettiklerini ifade ediyor.