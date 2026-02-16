Winvest — Bitcoin investment
BITCOIN (BTC)Madencilik

American Bitcoin Corp: Bitcoin Rezervleri 6.000 BTC’yi Aştı

Özet

  • Amerikan Bitcoin Corp rezervlerini 6.060 BTC seviyesine taşımış durumda.
  • Şirket, madencilikten hazineye uzanan bir modelle Bitcoin biriktiriyor.
  • Eric Trump, kurucu ortak olarak yönetimde aktif görev üstlenmeye devam ediyor.
COINTURK
COINTURK

Amerikan Bitcoin Corp, son dönemde Bitcoin rezervlerini 6.060 BTC seviyesine yükseltirken, halka açık şirketler arasında dünyanın en büyük kurumsal cüzdanlarından birine sahip oldu. Şirket, bu hamleyle 6.000 BTC barajını geçerek en fazla Bitcoin tutan ilk 20 halka açık şirket arasına girdi.

İçindekiler
1 Rezervlerde Hızlı Artış ve Madencilik Stratejisi
2 Hisse Fiyatında Son Durum
3 Trump Ailesinin Rolü ve Kurumsal Gelişmeler

Rezervlerde Hızlı Artış ve Madencilik Stratejisi

Blockchain analiz şirketi Arkham Intelligence verilerine göre, Amerikan Bitcoin Corp’un rezervleri yaklaşık 413 milyon dolar değerinde. Şirket yalnızca son bir ayda 217 BTC ekleyerek rezervlerini büyüttü. Hem madencilik faaliyetleri hem de doğrudan piyasa alımları yoluyla rezerv artıran firma, Bitcoin’i uzun vadeli bir hazine varlığı olarak değerlendirmeye yönelik hibrit bir model izliyor.

Şirketin rezervleri, kripto varlık yönetimiyle bilinen Galaxy Digital’in elindeki 6.894 BTC’ye yaklaşmaya başladı. Son dönemde birçok halka açık şirket, tıpkı Amerikan Bitcoin Corp gibi, Bitcoin’i ana hazine varlığı olarak benimsemeye yöneldi.

Hisse Fiyatında Son Durum

Şirket hisseleri yıl başından bu yana önemli ölçüde değer kaybetti. Ocak ayının başında 2 dolar seviyesini aşan Amerikan Bitcoin Corp hisseleri, Bitcoin fiyatındaki zayıflama ve genel piyasa dalgalanmalarından etkilenerek 1,14 dolar seviyesine geriledi. Yıl başından bu yana hisselerde yaklaşık yüzde 45’lik bir düşüş yaşandı.

Firma kendini yalnızca bir madencilik şirketinden ziyade, “madencilikten hazineye” bir modeli benimseyen bir girişim olarak konumlandırıyor. Bu modelde şirket elde ettiği Bitcoin’i piyasaya sürmek yerine portföyünde tutarak geleneksel madencilik faaliyetlerinin ötesine geçmeyi hedefliyor.

Trump Ailesinin Rolü ve Kurumsal Gelişmeler

Amerikan Bitcoin Corp, 2025 yılının Eylül ayında Nasdaq’ta işlem görmeye başladı. Bu adım, Hut 8 Corp’tan gerçekleşen bir ayrışmanın ardından atıldı. Eric Trump şirketin kurucu ortağı ve strateji direktörü olarak görev alıyor. Donald Trump Jr. ise yatırımcılar arasında yer alıyor. Hem Eric Trump hem de Donald Trump Jr., şirketin kuruluş sürecinde aktif rol üstlendi.

Yılın başında şirket rezervlerinin 5.843 BTC seviyesinde olduğu belirtildi. Nasdaq’taki halka arzdan bu yana Bitcoin getirisi yüzde 116 olarak açıklandı. Bu getiri, yalnızca madencilik ve alımlarla oluşan rezerv artışını yansıtıyor ve doğrudan sermaye artırımlarını kapsamıyor.

Amerikan Bitcoin Corp yönetimi, şirketin Bitcoin’i doğrudan rezervlerinde tutmaya odaklanan yaklaşımı benimsediğini vurguluyor.

Küresel makroekonomik gelişmelerin de kripto piyasalarındaki hareketler üzerinde etkisi görüldü. ABD’de geçen ay açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerden düşük gelmesi, Fed’in faiz indirimi beklentilerini destekledi ve Bitcoin kısa sürede 70.000 doların üzerine çıktı. Bu gelişmeler, kripto piyasasına olan risk iştahını güçlendirdi.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Willy Woo ve Ran Neuner: 12 Yıldır İlk Defa Bu Yüzden Bitcoin’i Sorguluyorum

Metaplanet’in 2025 Bilançosunda Bitcoin Zararı Ön Plana Çıktı

Bitcoin’in Altına Karşı Değerinde Quantum Bilgisayarların Etkisi Tartışılıyor

Yüzde 90 Değer Kaybına Rağmen Ayakta Kalmak Mümkün mü? Bitcoin Devi Açıkladı

Michael Saylor’ın Şirketi, 6 Milyar Dolarlık Tahvil Borcunu Hisseye Çevirmeyi Planlıyor

Coinbase’ın Super Bowl Tahmin Yarışmasında Geciken Bitcoin Ödemeleri Kullanıcıları Harekete Geçirdi

Bitcoin’de Büyük Çöküş Alarmı: Matrixport Korkutan Rakamı Açıkladı

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Standard Chartered, 2026 XRP ve Diğer Kripto Para Hedeflerini Düşürdü
Bir Sonraki Yazı Bitcoin 50 Haftalık Hareketli Ortalamanın Altına Geriledi: Piyasa Eğilimi Değişiyor mu?
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Kurumsal Kripto Para Yatırım Raporu Geldi, XRP ve SOL Coin Şaşırttı
RIPPLE (XRP) Solana (SOL)
Bitcoin 50 Haftalık Hareketli Ortalamanın Altına Geriledi: Piyasa Eğilimi Değişiyor mu?
Kripto Para
Standard Chartered, 2026 XRP ve Diğer Kripto Para Hedeflerini Düşürdü
Kripto Para
Bitcoin Yine Bildiğini Yaptı, Bu Haftaya Dikkat Edin
Kripto Para
Willy Woo ve Ran Neuner: 12 Yıldır İlk Defa Bu Yüzden Bitcoin’i Sorguluyorum
BITCOIN (BTC)
Lost your password?