American Bitcoin Corp: Bitcoin Rezervleri 6.000 BTC’yi Aştı

Amerikan Bitcoin Corp, son dönemde Bitcoin rezervlerini 6.060 BTC seviyesine yükseltirken, halka açık şirketler arasında dünyanın en büyük kurumsal cüzdanlarından birine sahip oldu. Şirket, bu hamleyle 6.000 BTC barajını geçerek en fazla Bitcoin tutan ilk 20 halka açık şirket arasına girdi.

Rezervlerde Hızlı Artış ve Madencilik Stratejisi

Blockchain analiz şirketi Arkham Intelligence verilerine göre, Amerikan Bitcoin Corp’un rezervleri yaklaşık 413 milyon dolar değerinde. Şirket yalnızca son bir ayda 217 BTC ekleyerek rezervlerini büyüttü. Hem madencilik faaliyetleri hem de doğrudan piyasa alımları yoluyla rezerv artıran firma, Bitcoin’i uzun vadeli bir hazine varlığı olarak değerlendirmeye yönelik hibrit bir model izliyor.

Şirketin rezervleri, kripto varlık yönetimiyle bilinen Galaxy Digital’in elindeki 6.894 BTC’ye yaklaşmaya başladı. Son dönemde birçok halka açık şirket, tıpkı Amerikan Bitcoin Corp gibi, Bitcoin’i ana hazine varlığı olarak benimsemeye yöneldi.

Hisse Fiyatında Son Durum

Şirket hisseleri yıl başından bu yana önemli ölçüde değer kaybetti. Ocak ayının başında 2 dolar seviyesini aşan Amerikan Bitcoin Corp hisseleri, Bitcoin fiyatındaki zayıflama ve genel piyasa dalgalanmalarından etkilenerek 1,14 dolar seviyesine geriledi. Yıl başından bu yana hisselerde yaklaşık yüzde 45’lik bir düşüş yaşandı.

Firma kendini yalnızca bir madencilik şirketinden ziyade, “madencilikten hazineye” bir modeli benimseyen bir girişim olarak konumlandırıyor. Bu modelde şirket elde ettiği Bitcoin’i piyasaya sürmek yerine portföyünde tutarak geleneksel madencilik faaliyetlerinin ötesine geçmeyi hedefliyor.

Trump Ailesinin Rolü ve Kurumsal Gelişmeler

Amerikan Bitcoin Corp, 2025 yılının Eylül ayında Nasdaq’ta işlem görmeye başladı. Bu adım, Hut 8 Corp’tan gerçekleşen bir ayrışmanın ardından atıldı. Eric Trump şirketin kurucu ortağı ve strateji direktörü olarak görev alıyor. Donald Trump Jr. ise yatırımcılar arasında yer alıyor. Hem Eric Trump hem de Donald Trump Jr., şirketin kuruluş sürecinde aktif rol üstlendi.

Yılın başında şirket rezervlerinin 5.843 BTC seviyesinde olduğu belirtildi. Nasdaq’taki halka arzdan bu yana Bitcoin getirisi yüzde 116 olarak açıklandı. Bu getiri, yalnızca madencilik ve alımlarla oluşan rezerv artışını yansıtıyor ve doğrudan sermaye artırımlarını kapsamıyor.

Amerikan Bitcoin Corp yönetimi, şirketin Bitcoin’i doğrudan rezervlerinde tutmaya odaklanan yaklaşımı benimsediğini vurguluyor.

Küresel makroekonomik gelişmelerin de kripto piyasalarındaki hareketler üzerinde etkisi görüldü. ABD’de geçen ay açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerden düşük gelmesi, Fed’in faiz indirimi beklentilerini destekledi ve Bitcoin kısa sürede 70.000 doların üzerine çıktı. Bu gelişmeler, kripto piyasasına olan risk iştahını güçlendirdi.