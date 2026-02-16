Winvest — Bitcoin investment
BITCOIN (BTC)

Yüzde 90 Değer Kaybına Rağmen Ayakta Kalmak Mümkün mü? Bitcoin Devi Açıkladı

Özet

  • Strategy, Bitcoin 8 bin dolara düşse dahi 6 milyar dolarlık borcunu karşılayabiliyor.
  • Şirket borçlarını ödemek yerine hisse senedine çevirerek nakit ve Bitcoin rezervini koruyacak.
  • Gerçek tehlike fiyatın düşmesi değil, 5 yıl boyunca çok düşük seviyelerde kalması olarak görülüyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

Dünyanın en büyük kurumsal Bitcoin rezervine sahip olan Strategy, kripto para piyasasında yaşanabilecek olası bir çöküşe karşı dayanıklılık planlarını kamuoyuyla paylaştı. Şirketin üst yönetimi, Bitcoin fiyatının 8 bin dolar seviyesine kadar gerilediği en uç senaryolarda dahi finansal yapılarını koruyabileceklerini savunuyor. Şubat ayının başında gerçekleştirilen dördüncü çeyrek finansal sonuç toplantısında detaylandırılan bu strateji, devasa borç yükünün nasıl yönetileceğine dair soru işaretlerini gidermeyi hedefliyor.

İçindekiler
1 Borç Yükü ve Bitcoin Rezervi Arasındaki İnce Çizgi
2 Şirketin Geleceğini Tehdit Eden Kritik Senaryo

Borç Yükü ve Bitcoin Rezervi Arasındaki İnce Çizgi

Strategy’nin güncel bilançosu, 6 milyar dolarlık net borca karşılık 49,3 milyar dolar değerinde devasa bir Bitcoin hazinesini barındırıyor. Şirketin “BTC Reytingi” olarak adlandırdığı teminat kapsam oranı şu an 8,3 kat gibi oldukça güvenli bir seviyede seyrediyor. Ancak yönetim, lider kripto varlığın değerinde %88 oranında dramatik bir düşüş yaşanması ihtimalini de masaya yatırmış durumda. Olası bir yıkımda Bitcoin fiyatı 8 bin dolara inerse, şirketin elindeki varlıkların toplam değeri 6 milyar dolara gerileyerek tam olarak borç miktarına eşitlenecek.

Yönetim Kurulu Başkanı Michael Saylor, yatırımcıların içini rahatlatmak adına uzun vadeli yükümlülüklerin yönetimi için net bir yol haritası çizdi. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, önümüzdeki 3 ila 6 yıl içinde dönüştürülebilir borçların hisse senedine çevrileceğini duyurdu. Bu hamle sayesinde şirket, ne nakit rezervlerini tüketmek ne de elindeki Bitcoin hazinesine dokunmak zorunda kalacak. Şirket, yeni kıdemli borçlanmalara girmek yerine mevcut yükümlülükleri özkaynağa dönüştürerek finansal dengesini korumayı amaçlıyor.

Dördüncü çeyrekte kripto paraların değerlemesindeki değişimler nedeniyle 12,6 milyar dolarlık devasa bir net zarar bildirilmiş olsa da bu rakamın büyük kısmı gerçekleşmemiş zararlardan oluşuyor. Michael Saylor ve ekibi, piyasadaki anlık sert düşüşlerin yani “flash crash” olaylarının şirketi iflasa sürükleyemeyeceğini vurguluyor. Stratejinin ana odağı, kısa vadeli volatiliteden ziyade uzun vadeli varlık koruma mekanizmalarını canlı tutmak üzerine kurulu.

Şirketin Geleceğini Tehdit Eden Kritik Senaryo

CEO Phong Le’nin ifadelerine göre, şirketi asıl zorlayacak durum Bitcoin fiyatının sadece düşmesi değil, bu düşük seviyelerde çok uzun süre kalması. Le, fiyatın 8 bin dolar seviyesinde yarım on yıl yani tam beş sene boyunca çakılı kalması halinde gerçek bir riskin oluşabileceğini belirtiyor. Böyle bir senaryoda şirketin elindeki rezervler borçlarını ancak karşılıyor olacak ve manevra alanı iyice daralacak.

Şirket böyle bir çıkmaza girdiğinde ise elinde üç temel seçenek kalıyor: Borçların yeniden yapılandırılması, yeni hisse senedi ihracıyla sermaye artırımı veya ek borçlanma yollarına gidilmesi. Ancak mevcut plan, işler bu noktaya gelmeden önce dönüştürülebilir tahvilleri “eküitize” ederek yani hisse senedine çevirerek borç sarmalından kurtulmayı öngörüyor. Bu yöntemle tahvil sahipleri, vade sonunda alacakları nakit yerine şirketin ortağı konumuna geçecekler.

Yatırımcılar için en büyük soru işareti olan “likidite krizi” ihtimali, yönetimin bu proaktif yaklaşımıyla şimdilik bertaraf edilmiş görünüyor. Şirket, elindeki Bitcoin miktarını korumayı en kutsal hedef olarak belirlediği için, operasyonel süreçlerini bu varlıkları satmak zorunda kalmayacak şekilde kurguluyor. Sonuç olarak Strategy, kripto para dünyasının en karanlık günlerine bile matematiksel olarak hazır olduğunu iddia ediyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Michael Saylor’ın Şirketi, 6 Milyar Dolarlık Tahvil Borcunu Hisseye Çevirmeyi Planlıyor

Coinbase’ın Super Bowl Tahmin Yarışmasında Geciken Bitcoin Ödemeleri Kullanıcıları Harekete Geçirdi

Kripto Para Piyasasında Yeni Dönem: Milyarder Kahinden Kaos Ortamında Servet Kazanma Rehberi

Bitcoin’de Büyük Çöküş Alarmı: Matrixport Korkutan Rakamı Açıkladı

Kripto Para Dünyası Ayakta: Bitcoin’de 72.000 Dolar Hayal mi Oldu?

Sıcak Gelişme: CBS İran Saldırısına İzin Çıktı Diyor, Bitcoin Düşüyor

X (Twitter) Entegre Kripto Para Borsası Mı Açıyor? X Money Gelecek

TAGGED: ,
Bu Haberi Paylaş
Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
Takip Et:
Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto para haberciliğine yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içinde, merkezindeyim. Son 3 yıldır COINTURK'te kripto para gazeteciliği yaparak Türk kripto para yatırımcısına doğrudan kaynağından haber getiriyorum.
Bir Önceki Yazı Michael Saylor’ın Şirketi, 6 Milyar Dolarlık Tahvil Borcunu Hisseye Çevirmeyi Planlıyor
Bir Sonraki Yazı Stani Kulechov: Tokenizasyonun Enerji Sektöründe Trilyon Dolarlık Bir Pazar Yaratabileceğine İnanıyor
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Standard Chartered, Solana İçin 2026 Hedefini Aşağı Çekip 2030’da 2.000 Dolar Tahminiyle Dikkat Çekti
Solana (SOL)
4.3 Milyar Dolarlık Uzlaşma Tehlikede: Dev Borsa Binance Sallanıyor
BINANCE
Binance Mobil Uygulaması Filipinler’de Google Play’den Kaldırıldı
Kripto Para Hukuku
Stani Kulechov: Tokenizasyonun Enerji Sektöründe Trilyon Dolarlık Bir Pazar Yaratabileceğine İnanıyor
DEFI
Michael Saylor’ın Şirketi, 6 Milyar Dolarlık Tahvil Borcunu Hisseye Çevirmeyi Planlıyor
BITCOIN (BTC)
Lost your password?