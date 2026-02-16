Yüzde 90 Değer Kaybına Rağmen Ayakta Kalmak Mümkün mü? Bitcoin Devi Açıkladı

Dünyanın en büyük kurumsal Bitcoin rezervine sahip olan Strategy, kripto para piyasasında yaşanabilecek olası bir çöküşe karşı dayanıklılık planlarını kamuoyuyla paylaştı. Şirketin üst yönetimi, Bitcoin fiyatının 8 bin dolar seviyesine kadar gerilediği en uç senaryolarda dahi finansal yapılarını koruyabileceklerini savunuyor. Şubat ayının başında gerçekleştirilen dördüncü çeyrek finansal sonuç toplantısında detaylandırılan bu strateji, devasa borç yükünün nasıl yönetileceğine dair soru işaretlerini gidermeyi hedefliyor.

Borç Yükü ve Bitcoin Rezervi Arasındaki İnce Çizgi

Strategy’nin güncel bilançosu, 6 milyar dolarlık net borca karşılık 49,3 milyar dolar değerinde devasa bir Bitcoin hazinesini barındırıyor. Şirketin “BTC Reytingi” olarak adlandırdığı teminat kapsam oranı şu an 8,3 kat gibi oldukça güvenli bir seviyede seyrediyor. Ancak yönetim, lider kripto varlığın değerinde %88 oranında dramatik bir düşüş yaşanması ihtimalini de masaya yatırmış durumda. Olası bir yıkımda Bitcoin fiyatı 8 bin dolara inerse, şirketin elindeki varlıkların toplam değeri 6 milyar dolara gerileyerek tam olarak borç miktarına eşitlenecek.

Yönetim Kurulu Başkanı Michael Saylor, yatırımcıların içini rahatlatmak adına uzun vadeli yükümlülüklerin yönetimi için net bir yol haritası çizdi. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, önümüzdeki 3 ila 6 yıl içinde dönüştürülebilir borçların hisse senedine çevrileceğini duyurdu. Bu hamle sayesinde şirket, ne nakit rezervlerini tüketmek ne de elindeki Bitcoin hazinesine dokunmak zorunda kalacak. Şirket, yeni kıdemli borçlanmalara girmek yerine mevcut yükümlülükleri özkaynağa dönüştürerek finansal dengesini korumayı amaçlıyor.

Dördüncü çeyrekte kripto paraların değerlemesindeki değişimler nedeniyle 12,6 milyar dolarlık devasa bir net zarar bildirilmiş olsa da bu rakamın büyük kısmı gerçekleşmemiş zararlardan oluşuyor. Michael Saylor ve ekibi, piyasadaki anlık sert düşüşlerin yani “flash crash” olaylarının şirketi iflasa sürükleyemeyeceğini vurguluyor. Stratejinin ana odağı, kısa vadeli volatiliteden ziyade uzun vadeli varlık koruma mekanizmalarını canlı tutmak üzerine kurulu.

Şirketin Geleceğini Tehdit Eden Kritik Senaryo

CEO Phong Le’nin ifadelerine göre, şirketi asıl zorlayacak durum Bitcoin fiyatının sadece düşmesi değil, bu düşük seviyelerde çok uzun süre kalması. Le, fiyatın 8 bin dolar seviyesinde yarım on yıl yani tam beş sene boyunca çakılı kalması halinde gerçek bir riskin oluşabileceğini belirtiyor. Böyle bir senaryoda şirketin elindeki rezervler borçlarını ancak karşılıyor olacak ve manevra alanı iyice daralacak.

Şirket böyle bir çıkmaza girdiğinde ise elinde üç temel seçenek kalıyor: Borçların yeniden yapılandırılması, yeni hisse senedi ihracıyla sermaye artırımı veya ek borçlanma yollarına gidilmesi. Ancak mevcut plan, işler bu noktaya gelmeden önce dönüştürülebilir tahvilleri “eküitize” ederek yani hisse senedine çevirerek borç sarmalından kurtulmayı öngörüyor. Bu yöntemle tahvil sahipleri, vade sonunda alacakları nakit yerine şirketin ortağı konumuna geçecekler.

Yatırımcılar için en büyük soru işareti olan “likidite krizi” ihtimali, yönetimin bu proaktif yaklaşımıyla şimdilik bertaraf edilmiş görünüyor. Şirket, elindeki Bitcoin miktarını korumayı en kutsal hedef olarak belirlediği için, operasyonel süreçlerini bu varlıkları satmak zorunda kalmayacak şekilde kurguluyor. Sonuç olarak Strategy, kripto para dünyasının en karanlık günlerine bile matematiksel olarak hazır olduğunu iddia ediyor.