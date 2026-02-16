Winvest — Bitcoin investment
Kurumsal Kripto Para Yatırım Raporu Geldi, XRP ve SOL Coin Şaşırttı

Özet

  • Kripto para yatırım ürünleri 173 milyon dolarlık net çıkışla dördüncü satış haftasını da geride bıraktı. Dört haftalık toplam çıkış 3,74 milyar dolara ulaştı.
  • XRP (33,4 milyon dolar), SOL (31 milyon) ve LINK Coin (1,1 milyon) tam tersine giriş gördü.
  • Bitcoin yüklendiği misyonların karşılığını veremezken (enflasyonla mücadele, aşırı risk fiyatlaması, altın korelasyonunun bozulması) altcoinler bu yeni “geleneksel finansa entegrasyon” hikayesinden faydalanabilir.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Kripto para yatırımcıları önemli gelişmelerin ortasında risk almaktan kaçınıyor. BTC daha derin dipler yapmaya müsaitken bu durum her yükseliş denemesinin başarısızlıkla neticelenmesine neden oluyor. Kurumsal yatırımcı tarafında da durum çok farklı değil. Bugün yayınlanan rapor detaylara ışık tutuyor.

İçindekiler
1 Kripto Para Yatırımcı Raporu
2 Bitcoin vs Altcoinler

Kripto Para Yatırımcı Raporu

Kripto para yatırım ürünleri 173 milyon dolarlık net çıkışla dördüncü satış haftasını da geride bıraktı. Dört haftalık toplam çıkış 3,74 milyar dolara ulaştı. Düşüş sırasında 63 milyar dolarla rekor seviyelere yükselen kripto para ETP hacimleri geçen hafta 27 milyar dolara geriledi. Tek iyi haber artık Short Bitcoin ürünlerinin de çıkış görüyor olması. Bu durum kurumsal tarafta bu ürünlerle açığa satış yapanların artık düşüşün durulacağı beklentisini yansıtıyor.

Altcoinlerde durum şöyle;

  • Ethereum da 85,1 milyon dolarlık çıkış.
  • Hyperliquid 1 milyon dolar çıkış.
  • XRP 33,4 milyon dolar giriş.
  • Solana 31 milyon dolar giriş.
  • LINK Coin 1,1 milyon dolar giriş.

İkinci bölümde XRP, SOL ve LINK Coin gibi altcoinlerin neden Bitcoin’den kurumsal tarafta ayrışmış olabileceğine dair detayları ele alacağız.

Bitcoin vs Altcoinler

Kuantum tartışmaları, Bitcoin’in yeni ve heyecan verici bir hikayeye ihtiyaç duyması, geleneksel piyasalarla Bitcoin’in entegrasyonunun çok bir anlam ifade etmemesi gibi sebepler yeni dönemde kalıpların kırılmasına neden olabilir. Bazı analistler artık Bitcoin’in dijital altın ve enflasyonla mücadele hikayesinin bitmesi nedeniyle buradaki zayıflığın daha süre devam edebileceğini söylüyor. Ödemeler için hayatımıza giren Bitcoin kendisine yüklenen misyonları yerine getiremedi.

Özellikle geleneksel finansla entegre olan kripto para çözümleri bu ortamda Bitcoin’e göre avantajlı hale gelmiş olabilir. Örneğin Ethereum gelecekte büyük finans kuruluşlarının tokenizasyon alanı olarak büyümesini sürdürebilir. Solana ise Ethereum ile mücadele ederken aynı hikayeden güç bulabilir. Chainlink blockchain tabanlı Oracle çözümleri için çoktan merkeze dönüştü. Liste uzar gider ve sonuç aynı.

Bitcoin yüklendiği misyonların karşılığını veremezken (enflasyonla mücadele başarısızlık, aşırı risk fiyatlaması, altın ile korelasyonunun bozulması vesaire) altcoinler bu yeni “kripto paralarda geleneksel finansa entegrasyon” hikayesinden faydalanabilir.

Fatih Uçar
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
