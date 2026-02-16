Kurumsal Kripto Para Yatırım Raporu Geldi, XRP ve SOL Coin Şaşırttı

Kripto para yatırımcıları önemli gelişmelerin ortasında risk almaktan kaçınıyor. BTC daha derin dipler yapmaya müsaitken bu durum her yükseliş denemesinin başarısızlıkla neticelenmesine neden oluyor. Kurumsal yatırımcı tarafında da durum çok farklı değil. Bugün yayınlanan rapor detaylara ışık tutuyor.

Kripto Para Yatırımcı Raporu

Kripto para yatırım ürünleri 173 milyon dolarlık net çıkışla dördüncü satış haftasını da geride bıraktı. Dört haftalık toplam çıkış 3,74 milyar dolara ulaştı. Düşüş sırasında 63 milyar dolarla rekor seviyelere yükselen kripto para ETP hacimleri geçen hafta 27 milyar dolara geriledi. Tek iyi haber artık Short Bitcoin ürünlerinin de çıkış görüyor olması. Bu durum kurumsal tarafta bu ürünlerle açığa satış yapanların artık düşüşün durulacağı beklentisini yansıtıyor.

Altcoinlerde durum şöyle;

Ethereum da 85,1 milyon dolarlık çıkış.

Hyperliquid 1 milyon dolar çıkış.

XRP 33,4 milyon dolar giriş.

Solana 31 milyon dolar giriş.

LINK Coin 1,1 milyon dolar giriş.

İkinci bölümde XRP, SOL ve LINK Coin gibi altcoinlerin neden Bitcoin’den kurumsal tarafta ayrışmış olabileceğine dair detayları ele alacağız.

Bitcoin vs Altcoinler

Kuantum tartışmaları, Bitcoin’in yeni ve heyecan verici bir hikayeye ihtiyaç duyması, geleneksel piyasalarla Bitcoin’in entegrasyonunun çok bir anlam ifade etmemesi gibi sebepler yeni dönemde kalıpların kırılmasına neden olabilir. Bazı analistler artık Bitcoin’in dijital altın ve enflasyonla mücadele hikayesinin bitmesi nedeniyle buradaki zayıflığın daha süre devam edebileceğini söylüyor. Ödemeler için hayatımıza giren Bitcoin kendisine yüklenen misyonları yerine getiremedi.

Özellikle geleneksel finansla entegre olan kripto para çözümleri bu ortamda Bitcoin’e göre avantajlı hale gelmiş olabilir. Örneğin Ethereum gelecekte büyük finans kuruluşlarının tokenizasyon alanı olarak büyümesini sürdürebilir. Solana ise Ethereum ile mücadele ederken aynı hikayeden güç bulabilir. Chainlink blockchain tabanlı Oracle çözümleri için çoktan merkeze dönüştü. Liste uzar gider ve sonuç aynı.

Bitcoin yüklendiği misyonların karşılığını veremezken (enflasyonla mücadele başarısızlık, aşırı risk fiyatlaması, altın ile korelasyonunun bozulması vesaire) altcoinler bu yeni “kripto paralarda geleneksel finansa entegrasyon” hikayesinden faydalanabilir.