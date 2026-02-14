Solana (SOL)

Altcoin’de Yeni Bir Dip Mi Yoksa Ralli Mi Geliyor? : 2 Yıllık Trend Çizgisi

Özet

  • Solana, iki yıllık trend çizgisinden güçlü tepki aldı.
  • 80 dolar seviyesi kısa vadede kritik eşik.
  • 77 dolar altı düşüşte 50 dolar gündeme gelebilir.
İlayda Peker
İlayda Peker

Kripto para piyasasında toparlanma sinyalleri güç kazanırken, Solana yeniden yatırımcıların radarına girdi. Son günlerde sert dalgalanmalar yaşayan altcoin, iki yıllık düşen trend çizgisinden aldığı destekle yukarı yönlü bir tepki verdi. Ancak analistler arasında görüş birliği yok: Kimi uzmanlar kısa vadede güçlü bir sıçrama beklerken, bazıları ise daha derin bir düşüş ihtimalinin masada olduğunu savunuyor.

İçindekiler
1 2 Yıllık Trend Çizgisi Yine Çalıştı
2 50 Dolar Senaryosu Masada mı?

Hafta içinde 67 dolara kadar gerileyen Solana, cuma günü yüzde 10’un üzerinde değer kazanarak 85 dolar seviyesinin üzerine çıktı. Son bir haftada 78–88 dolar aralığında sıkışan fiyat hareketi, özellikle 80 dolar seviyesinin yeniden kazanılmasıyla dikkat çekti. Piyasa yorumcularına göre bu bölge geçmişte hem güçlü destek hem de direnç olarak çalıştı.

2 Yıllık Trend Çizgisi Yine Çalıştı

Bazı teknik analistler, Solana’nın haftalık grafikte iki yıldır devam eden düşen trend çizgisine bir kez daha temas ettiğini ve buradan tepki aldığını belirtiyor. 2024 başından bu yana birçok kez test edilen bu makro trend çizgisi, geçmişte her temasında güçlü dönüşlere sahne olmuştu. 2025’in ikinci çeyreğinde görülen benzer bir temasın ardından gelen yükseliş, yatırımcıların hafızasında tazeliğini koruyor.

Kısa vadede ise 88 dolar seviyesi kritik direnç konumunda. Bu bölgenin aşılması halinde 90–96 dolar bandına doğru bir hareket gündeme gelebilir. Özellikle 80 dolar üzerinde kalıcılık sağlanması, teknik görünümde toparlanmanın teyidi olarak değerlendiriliyor. Aksi halde yükseliş denemeleri zayıf kalabilir.

Benzer bir tablo kısa süre önce Bitcoin cephesinde de yaşandı. Bitcoin, 80 bin doların üzerinden gelen sert satışların ardından yeniden 70 bin dolar bandına toparlanarak yatırımcı psikolojisinde denge arayışını tetiklemişti. Piyasa genelinde görülen bu kırılgan toparlanma, Solana gibi yüksek beta varlıkları doğrudan etkiliyor.

50 Dolar Senaryosu Masada mı?

Öte yandan daha temkinli analistler, Solana’nın henüz dip yapmadığını düşünüyor. Özellikle 200 haftalık üssel hareketli ortalamanın kaybedilmesi ve 2025 Nisan diplerinin altına sarkılması, teknik görünümde zayıflama sinyali olarak yorumlanıyor. 77–78 dolar bandının yeniden kaybedilmesi halinde 51 dolar seviyesindeki tarihsel destek bölgesi gündeme gelebilir.

Bazı piyasa gözlemcileri ise daha sert bir senaryo çiziyor. 2022–2023 döneminin birikim, 2024–2026 aralığının ise dağıtım evresi olduğunu savunan bu görüşe göre piyasa hâlâ “markdown” sürecinde. Bu çerçevede Solana’da 40 dolar civarının potansiyel dip bölgesi olabileceği dile getiriliyor.

Tüm bu tartışmalar sürerken Solana yazım sırasında 84 dolar seviyesinde işlem görüyor ve haftalık bazda hafif ekside bulunuyor. Yatırımcıların gözü hem teknik seviyelerde hem de küresel risk iştahında.

İlayda Peker
İlayda Peker
Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Mezunu, Kitap sever.
