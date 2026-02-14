Lider Altcoin’de Teknik Baskı Sürüyor: ETH’da Yükseliş Ne Zaman Başlayacak?

Kripto para piyasaları, ABD’den gelen ocak ayı enflasyon verisinin ardından kısa süreli bir rahatlama yaşadı. Ethereum 2.051 dolar seviyesinde işlem görürken, veri sonrası sınırlı bir toparlanma kaydetti. Bitcoin ise 69.000 dolara doğru hamle yaparak risk iştahındaki artışın ilk sinyalini verdi. Ancak teknik görünüm, özellikle Ethereum tarafında temkinli duruşun sürmesine neden oluyor.

ABD’de Tüketici Fiyat Endeksi (CPI) ocak ayında aylık bazda yüzde 0,2 artarak beklentilerin altında kaldı. Yıllık enflasyon ise yüzde 2,7’den yüzde 2,4’e geriledi. Enerji fiyatlarındaki yüzde 1,5’lik düşüş bu yavaşlamada belirleyici olurken, çekirdek enflasyon aylık yüzde 0,3 artış gösterdi. Bu tablo, piyasalarda “dezenflasyon süreci devam ediyor” algısını güçlendirdi.

Ethereum’da Teknik Baskı Sürüyor

Her ne kadar makro veriler destekleyici olsa da Ethereum’un fiyat yapısı henüz net bir trend dönüşüne işaret etmiyor. Analistler, 2.100 dolar seviyesindeki saatlik tepeyi teknik geçersizlik noktası olarak izliyor. Bu bölgenin kalıcı şekilde aşılması, kısa pozisyonların kapanmasına ve fiyatın ivme kazanmasına zemin hazırlayabilir.

Aşağı yönlü senaryoda ise 1.924 dolar seviyesi ilk destek olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin saatlik bazda kırılması, satış baskısını derinleştirerek 1.866 dolar bölgesine doğru yeni bir hareket başlatabilir. Söz konusu seviye, son fiyat davranışına göre önemli bir likidite hedefi olarak değerlendiriliyor.

Piyasanın genelinde ise temkinli iyimserlik hâkim. Geçtiğimiz hafta spot Bitcoin ETF’lerine yönelik artan fon girişleri, kurumsal talebin sürdüğünü gösterdi. Özellikle ABD merkezli büyük fonların kripto varlıklara yeniden yönelmesi, orta vadede fiyatlar üzerinde destekleyici olabilir.

Enflasyon Verisi ve Fed Beklentileri

Enflasyondaki yavaşlama, ABD tahvil getirilerinde geri çekilmeye yol açtı. İki yıllık tahvil faizleri birkaç baz puan düşerken, hisse senedi vadeli işlemleri yatay bir seyir izledi. Piyasa fiyatlamalarına göre, 18 Mart’taki toplantıda Federal Reserve’in faiz indirimi ihtimali yüzde 7-8 aralığında kalıyor. Ancak haziran ayına ilişkin beklentiler, zayıf enflasyon verisi sonrası bir miktar güç kazandı.

Öte yandan, finans çevrelerinde farklı bir gelişme daha dikkat çekiyor. ABD’de bazı bölgesel bankaların bilanço küçültme sürecine girmesi ve kredi koşullarının sıkılaşması, riskli varlıklar için yeni bir test anlamına gelebilir. Likidite koşullarındaki olası daralma, kripto piyasasında dalgalanmayı artırabilir.

Bloomberg Economics analistleri, çekirdek enflasyondaki düşüşün önceki yıllara kıyasla daha belirgin olduğunu vurgularken; otomobil, gıda ve enerji kalemlerindeki gerilemenin önümüzdeki aylarda etkisini sürdürebileceğini belirtiyor. Ancak hizmet sektörü ve eğlence harcamalarındaki direnç, enflasyonla mücadelenin tamamen bitmediğini gösteriyor.

Genel tabloya bakıldığında, Ethereum için makro cephede rüzgâr kısmen arkadan esiyor; ancak teknik görünüm hâlâ temkinli olmayı gerektiriyor. Piyasalar, hem fiyatın kritik dirençleri aşıp aşamayacağını hem de Fed’in yılın ikinci yarısında nasıl bir politika izleyeceğini yakından izliyor.