SOL 80 doların altına sarktı! Piyasada bu düşüş için hangi sinyaller izleniyor?

Solana’nın yerel varlığı SOL, salı günü kripto para piyasasındaki genel zayıflıkla birlikte yaklaşık %5 geriledi. Toplam dijital varlık piyasası değeri son 24 saatte %3,44 azalırken, SOL daha sert bir performans sergiledi ve gün içinde 75,58 dolara kadar indi. Böylece varlık, daha önce birkaç kez destek olarak çalışan 80 dolar seviyesinin altına sarkmış oldu.

Solana’da tarihi düşüş serisi

Son geri çekilme, Solana için dikkat çeken bir tabloyu derinleştirdi. SOL, art arda sekiz ay boyunca aylık bazda değer kaybetti. Bu dönem, ağın şimdiye kadarki en uzun kesintisiz aylık düşüş serisi olarak öne çıktı. Token, 2026 başından bu yana %36,4 değer yitirdi. Aynı dönemde Ethereum’daki düşüş %33,5 oldu.

Solana, yüksek işlem kapasitesiyle öne çıkan bir blokzincir ağı olarak biliniyor. Buna karşın son fiyat hareketi, ağın geçmişte Ethereum’a alternatif olarak konumlanmasına rağmen piyasa baskısından daha fazla etkilendiğine işaret etti.

Kurumsal çıkışlar ve zincir üstü veriler

ABD’de işlem gören spot Bitcoin borsa yatırım ürünlerinde, 29 Mayıs’ta sona eren haftada toplam 1,42 milyar dolarlık net çıkış görüldü. Böylece kurumsal taraftaki satış baskısı on bir işlem gününe ulaştı. Piyasa katılımcıları, bu eğilimi kripto varlıklardan sermaye çıkışı işareti olarak değerlendiriyor. Geçmiş örneklerde, Bitcoin ETF akışlarının negatife dönmesi altcoinlerde oynaklığı artırmıştı.

26 ile 29 Mayıs haftasında Bitcoin fonlarından 1,42 milyar dolar, Ethereum fonlarından 242 milyon dolar çıkış olurken, Solana ürünlerinde 1 milyon dolarlık giriş kaydedildi.

Ağ verileri de zayıflamaya işaret etti. Solana üzerindeki haftalık merkeziyetsiz borsa işlem hacmi, mayısın ikinci yarısında 104,3 milyar dolardan 18,8 milyar dolara geriledi. Bu da %82’lik bir düşüşe karşılık geldi. Özellikle meme token işlemlerindeki yavaşlama, ağ aktivitesindeki düşüşte etkili oldu.

Günlük aktif cüzdan adresleri yaklaşık 2,1 milyon seviyesinde dengelendi. Bu veri Solana’yı, etkileşim ölçütüne göre üçüncü büyük Katman 1 ağ konumunda tutuyor. Buna rağmen ekonomik verimlilik tarafında daha zayıf bir görünüm var. Son 12 ayda ağda toplam 317,6 milyon dolar ücret oluşurken, bunun 39,1 milyon doları protokol gelirine dönüştü. Solana’nın toplam piyasa değeri ise 44,58 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Teknik görünümde kritik eşikler

Teknik tarafta 80 dolar desteğinin kaybedilmesi, kısa vadeli görünüm açısından önemli bir kırılma olarak izleniyor. Teknik analiz yaklaşımına göre, aşağı yönlü kırılan destek bölgeleri sonraki yükseliş denemelerinde direnç işlevi görebiliyor. TradingView göstergelerinde 10 dönemlikten 200 dönemliğe kadar izlenen tüm üssel hareketli ortalamalar satış sinyali üretiyor.

Göreceli Güç Endeksi 29,38 seviyesinde bulunuyor. Bu değer teknik olarak aşırı satım bölgesine işaret etse de, güçlü düşüş trendlerinde tek başına toparlanma sinyali sayılmıyor.

Türev piyasa verilerine göre açık pozisyon büyüklüğü 5,48 milyar dolara geriledi. Fonlama oranı ise eksi %0,0025 ile nötr seviyeye yakın seyrediyor. Bu görünüm, kaldıraçlı pozisyonlarda güçlü bir dengesizlik oluşmadığını ve kısa pozisyon sıkışmasına dayalı sert bir toparlanma ihtimalinin şimdilik sınırlı kaldığını gösteriyor.

Teknik analist CryptoBullet, mevcut yapıyı büyük bir kırılım olarak tanımlarken, düşüş ivmesinin sürmesi halinde temmuz ayına kadar 50 dolar bölgesinin gündeme gelebileceğini öne sürdü.

Kısa vadede 75 ile 78 dolar aralığı korunamazsa, piyasada bir sonraki aşağı yönlü hedef olarak 70 dolar seviyesi izleniyor. Olası bir toparlanmada ise önce 80 doların yeniden kazanılması, ardından 85 dolar direncinin aşılması gerekecek. SOL son yedi günde %9,23, son altı ayda %46,63 ve 2026 genelinde %38,05 geriledi. Buna karşın son beş yıllık dönemde halen %149,62 artıda bulunuyor.