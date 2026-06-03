Kayıt Banner
RIPPLE (XRP)

XRP Ledger 14. yılında, Ripple Washington’daki düzenleyici temaslarını genişletti

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 XRP Ledger 3 Haziran 2026 itibarıyla 14. yılına girdi.
  • 📌 Ripple, bu yıldönümünde odağı fiyat tartışmalarından çok XRPL’nin çıkış amacına çevirdi ve $XRP için ekosistem vurgusu yaptı.
  • 🏛️ Şirket, Washington’daki yeni ofisiyle düzenleyicilerle doğrudan temaslarını genişletti.
  • 🧭 Gündemdeki CLARITY tasarısında Senato’daki 60 oy eşiği, sektör için kritik başlıklardan biri olarak öne çıktı.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

XRP Ledger 3 Haziran 2026 itibarıyla 14. yılına girdi. Piyasanın odağı büyük ölçüde fiyat hareketlerinde kalırken, Ripple yönetimi dikkatleri projenin çıkış noktasına çevirdi. Şirketin verdiği mesaja göre XRP’nin hikayesi, bugünkü piyasa tartışmalarından önce, değer transferini daha hızlı ve daha düşük maliyetle mümkün kılma hedefiyle başladı.

İçindekiler
1 XRPL’nin başlangıcına vurgu yapıldı
2 Ripple Washington’da varlığını artırıyor
3 Mesaj, şirketten çok topluluğa yöneldi

XRPL’nin başlangıcına vurgu yapıldı

Projenin geçmişi 3 Haziran 2012’ye uzanıyor. O tarihte geliştirici Arthur Britto, 100 milyar adetlik sabit arzı oluşturan kaynak kodunu yükledi. Varlık, ilk aşamada teknik olarak XNS adıyla anılıyordu. Daha sonra piyasada yaygın biçimde bilinen XRP kodu kullanılmaya başlandı.

Yıldönümüne ilişkin değerlendirmede bulunan Ripple CTO Emeritus David Schwartz, XRPL’nin ilk mimarlarından biri olarak projenin kuruluş amacını yeniden hatırlattı. Schwartz, üç kurucunun çıkış noktasının ideolojik değil, pratik bir ihtiyaç olduğunu; hedefin mümkün olan en hızlı ve en ucuz değer aktarım aracını geliştirmek olduğunu belirtti.

David Schwartz, projenin ilk hedefinin mümkün olan en hızlı ve en düşük maliyetli değer transfer aracını oluşturmak olduğunu vurguladı.

Schwartz ayrıca odağı şirket başarılarından çok ekosistemin katkısına taşıdı. Mevcut ağ ölçeğinin yalnızca Ripple tarafından kurulmadığını, bağımsız doğrulayıcılar, üçüncü taraf geliştiriciler ve farklı işletmelerin bu büyümede belirleyici rol oynadığını ifade etti.

Ripple Washington’da varlığını artırıyor

Yıldönümüyle aynı dönemde Ripple, Washington’daki siyasi ve düzenleyici temaslarını da genişletiyor. Şirketin hukuk işlerinden sorumlu yöneticisi Stuart Alderoty, başkentte açılan yeni ofisin düzenleyicilerle doğrudan temas için operasyon merkezi olarak kullanılacağını açıkladı. Alderoty, Ripple’ın uzun süredir ABD’deki düzenleyici çerçevenin daha net hale gelmesini savunan isimlerinden biri olarak biliniyor.

Şirketin bu alandaki kaynakları ağırlıklı olarak CLARITY tasarısına yönelmiş durumda. Söz konusu düzenlemenin, dijital varlıklar için federal düzeyde daha açık kurallar oluşturmasının amaçlandığı aktarıldı. Metinde ayrıca, tasarının Senato’daki nihai oylamasında 60 oy eşiğinin aşılmasının hem XRP hem de Ripple açısından önemli bir dönemeç olabileceği belirtildi.

Mini sözlük: CLARITY tasarısı, ABD’de dijital varlıkların hangi kurumun denetimine gireceğini ve hangi kurallara tabi olacağını netleştirmeyi hedefleyen bir düzenleme girişimi olarak öne çıkıyor. Tasarının temel amacı, sektör üzerindeki belirsizliği azaltmak ve idari yorumlardan kaynaklanan düzenleme riskini sınırlamak.

Stuart Alderoty, Washington’daki yeni ofisin sektör açısından kritik bir dönemde düzenleyicilerle doğrudan çalışma merkezi olacağını duyurdu.

Mesaj, şirketten çok topluluğa yöneldi

Haber metninde, projenin 14 yılda Arthur Britto’nun yerel kod yüklemesinden Washington’daki yoğun temaslara ve ETF eksenli daha geniş piyasa ilgisine uzanan uzun bir yol kat ettiği vurgulandı. Ancak yıldönümünün ana mesajı, kurumsal büyüklükten çok teknolojinin temelini atan merkeziyetsiz topluluğa odaklandı.

Bu çerçevede Ripple, küresel ödeme teknolojileri alanındaki görünürlüğüne rağmen XRPL’nin arkasında bağımsız katılımcıların bulunduğunu yeniden öne çıkardı. Şirketin verdiği mesaj, yatırımcı ilgisini kısa vadeli fiyat hareketlerinden ziyade ağın kuruluş amacı ve ekosistem yapısına yöneltme çabası olarak öne çıktı.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Kripto para piyasasında 24 saatte 1,8 milyar dolarlık pozisyon tasfiye edildi

XRP’nin 14. yılı tartışma çıkardı! Topluluk hangi tarihi konuşuyor?

ABD Senatosu takvimine giren CLARITY Act, XRP için düzenleme netliğini yakınlaştırdı

Ripple Washington’da büyüdü! ABD’de kripto kuralları için perde arkasında neler yaşanıyor?

XRP’de 13 yılda yalnızca 4 kez görülen sinyal geldi! Sırada ne olabilir?

XRP 1,21 dolar desteğini korurken, 1,28 dolar seviyesi kısa vadede kritik direnç olarak öne çıktı

CoinShares verilerine göre kurumsal yatırımcılar geçen hafta Bitcoin’den 1,438 milyar dolar, Ethereum’dan 257,3 milyon dolar çıkış yaparken XRP’ye 20,3 milyon dolar giriş sağladı

Bu Haberi Paylaş
Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
Tıp Doktoru, Sağlık Ekonomisti, Kriptopara Yatırımcısı ve Melek Yatırımcı
Bir Önceki Yazı Ethereum son 24 saatte %6,62 düşerek 1.859 dolara geriledi
Bir Sonraki Yazı ABD Senatosu takvimine giren CLARITY Act, XRP için düzenleme netliğini yakınlaştırdı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

SBI başkanı Kitao’ya göre kriptodaki şu anki düşüşün ana sebebi bu!
Kripto Para
Bitcoin 66 bin doların altını gördükten sonra Power Law koridorunun alt bandına geriledi
BITCOIN (BTC) Kripto Para
Bitcoin son bir haftada %10’dan fazla gerileyerek 3 Haziran’da 66.989 dolara düştü
BITCOIN (BTC)
Binance NFT platformunu kapatıyor! 3 Temmuz öncesi hangi adımlar atılacak?
BINANCE
Kripto para piyasasında 24 saatte 1,8 milyar dolarlık pozisyon tasfiye edildi
RIPPLE (XRP)
Lost your password?