XRP Ledger 14. yılında, Ripple Washington’daki düzenleyici temaslarını genişletti

XRP Ledger 3 Haziran 2026 itibarıyla 14. yılına girdi. Piyasanın odağı büyük ölçüde fiyat hareketlerinde kalırken, Ripple yönetimi dikkatleri projenin çıkış noktasına çevirdi. Şirketin verdiği mesaja göre XRP’nin hikayesi, bugünkü piyasa tartışmalarından önce, değer transferini daha hızlı ve daha düşük maliyetle mümkün kılma hedefiyle başladı.

XRPL’nin başlangıcına vurgu yapıldı

Projenin geçmişi 3 Haziran 2012’ye uzanıyor. O tarihte geliştirici Arthur Britto, 100 milyar adetlik sabit arzı oluşturan kaynak kodunu yükledi. Varlık, ilk aşamada teknik olarak XNS adıyla anılıyordu. Daha sonra piyasada yaygın biçimde bilinen XRP kodu kullanılmaya başlandı.

Yıldönümüne ilişkin değerlendirmede bulunan Ripple CTO Emeritus David Schwartz, XRPL’nin ilk mimarlarından biri olarak projenin kuruluş amacını yeniden hatırlattı. Schwartz, üç kurucunun çıkış noktasının ideolojik değil, pratik bir ihtiyaç olduğunu; hedefin mümkün olan en hızlı ve en ucuz değer aktarım aracını geliştirmek olduğunu belirtti.

David Schwartz, projenin ilk hedefinin mümkün olan en hızlı ve en düşük maliyetli değer transfer aracını oluşturmak olduğunu vurguladı.

Schwartz ayrıca odağı şirket başarılarından çok ekosistemin katkısına taşıdı. Mevcut ağ ölçeğinin yalnızca Ripple tarafından kurulmadığını, bağımsız doğrulayıcılar, üçüncü taraf geliştiriciler ve farklı işletmelerin bu büyümede belirleyici rol oynadığını ifade etti.

Ripple Washington’da varlığını artırıyor

Yıldönümüyle aynı dönemde Ripple, Washington’daki siyasi ve düzenleyici temaslarını da genişletiyor. Şirketin hukuk işlerinden sorumlu yöneticisi Stuart Alderoty, başkentte açılan yeni ofisin düzenleyicilerle doğrudan temas için operasyon merkezi olarak kullanılacağını açıkladı. Alderoty, Ripple’ın uzun süredir ABD’deki düzenleyici çerçevenin daha net hale gelmesini savunan isimlerinden biri olarak biliniyor.

Şirketin bu alandaki kaynakları ağırlıklı olarak CLARITY tasarısına yönelmiş durumda. Söz konusu düzenlemenin, dijital varlıklar için federal düzeyde daha açık kurallar oluşturmasının amaçlandığı aktarıldı. Metinde ayrıca, tasarının Senato’daki nihai oylamasında 60 oy eşiğinin aşılmasının hem XRP hem de Ripple açısından önemli bir dönemeç olabileceği belirtildi.

Mini sözlük: CLARITY tasarısı, ABD’de dijital varlıkların hangi kurumun denetimine gireceğini ve hangi kurallara tabi olacağını netleştirmeyi hedefleyen bir düzenleme girişimi olarak öne çıkıyor. Tasarının temel amacı, sektör üzerindeki belirsizliği azaltmak ve idari yorumlardan kaynaklanan düzenleme riskini sınırlamak.

Stuart Alderoty, Washington’daki yeni ofisin sektör açısından kritik bir dönemde düzenleyicilerle doğrudan çalışma merkezi olacağını duyurdu.

Mesaj, şirketten çok topluluğa yöneldi

Haber metninde, projenin 14 yılda Arthur Britto’nun yerel kod yüklemesinden Washington’daki yoğun temaslara ve ETF eksenli daha geniş piyasa ilgisine uzanan uzun bir yol kat ettiği vurgulandı. Ancak yıldönümünün ana mesajı, kurumsal büyüklükten çok teknolojinin temelini atan merkeziyetsiz topluluğa odaklandı.

Bu çerçevede Ripple, küresel ödeme teknolojileri alanındaki görünürlüğüne rağmen XRPL’nin arkasında bağımsız katılımcıların bulunduğunu yeniden öne çıkardı. Şirketin verdiği mesaj, yatırımcı ilgisini kısa vadeli fiyat hareketlerinden ziyade ağın kuruluş amacı ve ekosistem yapısına yöneltme çabası olarak öne çıktı.