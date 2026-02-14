Kripto Piyasasında Stabilcoin Likiditesi Artarken Bitcoin Spot Talebi Zayıf Seyrediyor

Bitcoin’in son dönemdeki fiyat hareketleriyle birlikte, borsalarda tutulan stabilcoin miktarı ile BTC’nin spot piyasa yapısı arasındaki fark daha görünür hâle geldi. 7 Nisan 2025’ten itibaren izlenen verilere göre, piyasadan genel anlamda bir sermaye çıkışı yaşanmasa da, bu likidite Bitcoin arzını güçlü şekilde karşılayabilmiş değil.

Stabilcoin Rezervlerindeki Değişim Dikkat Çekiyor

KriptoQuant verileri, Ethereum ve Tron ağlarındaki stabilcoin rezervlerinin dağılımında savunmacı bir sermaye konumlanmasına işaret ediyor. Özellikle Bitcoin tarafında nisan ayının ilk haftalarından sonra fiyat yükselişi yaşansa da, sonrasında dağıtım ve yapısal bir zayıflama dönemi öne çıktı. Takip eden toparlanma hareketlerinin ise kalıcı bir spot talep doğrulaması getirmediği, fiyatın yukarı yönlü hareketleri sürdüremediği görülüyor.

Bitcoin’de Spot Talep Eksikliği

Piyasa yapısı, mevcut likiditenin istikrarlı şekilde spot talebe dönüşmediğini gösteriyor. Yukarı yönlü tepki hareketleri genellikle kısa sürede duraksarken, piyasanın temel olarak yapısal bir destekten çok, anlık akışlara bağlı olduğu gözlemleniyor. Bu süreçte Bitcoin’deki zayıflık doğrudan bir sermaye çıkışıyla değil, daha ziyade piyasadaki tereddütlerle ilişkilendiriliyor.

Borsalarda USDC Birikimi

USD Coin’in (ERC-20) borsalardaki bakiyesi nisan başından bu yana istikrarlı şekilde arttı. Bu artış, yeni fonların halihazırda işlem platformlarında beklediğine işaret ediyor. Ancak bu birikimin aynı oranda Bitcoin alımıyla sonuçlanmaması, söz konusu sermayenin şimdilik beklemede kaldığını gösteriyor. Yani yatırımcılar sermayeyi piyasaya sürmek konusunda kararsız davranıyor.

KriptoQuant verilerinde, “büyüyen stabilcoin rezervlerinin henüz kalıcı spot BTC alımlarına dönüşmediği, bunun da piyasada kararsız bir bekleyişi işaret ettiği” kaydedildi.

Bu tablo, piyasa katılımcılarının risk almak yerine daha temkinli bir pozisyon benimsediğini gösteriyor.

Tether (USDT) Dağılımında Ağlara Göre Farklılık

USDT rezervlerine bakıldığında, Ethereum ağındaki bakiyelerin nisan ayından bu yana istikrarlı şekilde azaldığı dikkat çekiyor. Bu eğilim, Ethereum üzerinde işlem hacminin zayıfladığını ortaya koyuyor. Öte yandan, Tron tabanlı USDT bakiyelerinde ise yeni yılda yeniden bir artış eğilimi başladı. Bu gelişme, Tron ağının türev işlemler, hızlı transferler ve esnek pozisyon yönetimi için yatırımcılar nezdinde hâlâ baskın bir rol üstlendiğini ortaya koyuyor.

Genel görünümde, kripto para piyasasındaki likiditenin ekosistemden tamamen çıkmak yerine, ağlar arasında yeniden organize olduğu anlaşılıyor. Bu da yatırımcıların çoğunlukla defansif ve kaldıraçlı stratejileri öne çıkardığını gösteriyor.

Likidite Mevcut, Fakat Piyasa Harekete Geçmiyor

Tüm bu veriler, piyasada sistematik bir çıkış olmadığını, ancak sermayenin hâlâ aktif şekilde değerlendirilmediğini gösteriyor. Mevcut stabilcoin rezervleri kitlesel BTC alımlarına dönüşmediği sürece, yukarı yönlü atağın güçlenmesi beklenmiyor. Şu an için piyasada önemli düzeyde likidite olmasına rağmen, bu fonlar pozisyon almaktan çok beklemede kalıyor.