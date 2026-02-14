Hollanda Temsilciler Meclisi’nden Kripto Varlıklara Yönelik Yüzde 36’lık Vergi Hamlesi

Hollanda’da dijital varlıkların vergilendirilmesine ilişkin önemli bir adım atıldı. Ülkenin Temsilciler Meclisi, tasarruflar, kripto paralar ve çoğu likit yatırımların değer artışları üzerinden yüzde 36 sermaye kazancı vergisi getiren yasa tasarısını ileri aşamaya taşıdı. Tasarıya göre, yatırımcılar ellerindeki varlıkları satmamış olsalar dahi, gerçekleşmemiş kazançlar üzerinden de vergi ödemek zorunda kalacak.

Parlamentodaki Oylama ve Yasa Tasarısının Kapsamı

Mecliste yapılan oylamada yasa teklifi 93 oy alarak rahat bir şekilde kabul edildi; bu sayı, yasanın ilerlemesi için gereken 75 oyun üzerinde yer aldı. Eğer yürürlüğe girerse, mevduat hesapları, kripto para varlıkları, çoğu hisse senedi yatırımı ve faiz getirisi elde edilen enstrümanlar vergi kapsamına dahil edilecek. Yasanın 2028 yılından itibaren uygulanması öngörülüyor; yürürlüğe girmesi için halen Senato’dan onay alması gerekiyor.

Piyasa Katılımcılarının ve Uzmanların Tepkileri

Yasa gündeme gelir gelmez yatırımcılardan ve sektör temsilcilerinden hızlı reaksiyon geldi. Tasarıya yönelik eleştirilerde, yüksek gelirli bireylerin ve sermayenin, başta Avrupa Birliği içerisinde vergi avantajı sağlayan ülkelere yönelme olasılığının arttığı ifade edildi. Girişimci Denis Payre, 1990’larda Fransa’da uygulanan benzer politikaların şirket göçüne yol açtığını hatırlattı. Hollanda merkezli kripto analisti Michaël van de Poppe de uygulamanın yanlış bulduğunu ve yatırımcı göçünün kaçınılmaz olacağını savundu.

Kripto analisti Michaël van de Poppe, hükümetin hayata geçirmeyi planladığı bu düzenlemenin anlaşılır olmadığını ve yatırımcıların ciddi şekilde ülkeyi terk edebileceğini öne sürdü.

Finansal analiz şirketi Investing Visuals tarafından yapılan bir projeksiyona göre, ilk yatırımda 10.000 euro ile her ay 1.000 euro ekleyen bir yatırımcı, 40 yıl sonunda vergisiz ortamda 3,32 milyon euroya ulaşırken, yeni yasayla birlikte bu miktar yaklaşık 1,885 milyon euroya düşüyor. Yani, vergiden kaynaklanan kayıp 1,435 milyon euroya ulaşıyor.

Yetkililer ise söz konusu yasa önerisinin finansal varlıkların vergilendirilmesinde modernleştirme adımı olduğunu açıklarken, karşıt görüşler yasanın ülkedeki fintech ve dijital varlık sektörüne zarar vereceğini savunuyor. Hollanda Senatosu’nun alacağı karar, ülkenin Avrupa’daki en sıkı kripto para vergi rejimlerinden birine sahip olup olmayacağını belirleyecek.

Hollanda’da Kripto Yatırımlarındaki Son Durum

Hollanda Merkez Bankası’nın açıkladığı verilere göre, ülkedeki finansal menkul kıymetler aracılığıyla dolaylı kripto para yatırımları ekim 2025 itibarıyla yaklaşık 1,2 milyar euroya yükseldi. Bu artış, çoğunlukla büyük dijital varlıkların fiyatlarındaki yükselişten kaynaklanıyor; yeni yatırımcı girişlerinden ziyade değerlemelerdeki artış etkili oldu.

2020 yılı sonunda ülkedeki kripto bağlantılı menkul kıymet yatırımları 81 milyon euro civarındaydı. Bu rakam, birkaç yıl içinde 1,2 milyar euroya yükselerek hem hane halkı hem de kurumsal yatırımcılar nezdinde dijital varlıklara olan ilgide dikkate değer bir büyüme yaşandığını ortaya koydu. Ancak doğrudan kripto para sahipliği halen ülkede yaygın değil.

Kripto türev menkul kıymetler, ülkenin toplam yatırım piyasasının yalnızca yüzde 0,03’ünü oluşturuyor. Yani geleneksel finansal ürünler portföylerde ağırlığını koruyor. Geçen yıl, Amsterdam merkezli Amdax isimli kripto şirketi, toplam Bitcoin arzının yüzde 1’ini portföyüne katmayı planlayan Bitcoin hazine stratejisine yönelik 30 milyon euro yatırım aldı.