Bitcoin’de Yeni Büyük Yatırımcılar Yüzde 0,30’luk Gerçekleşmemiş Zararla Karşı Karşıya

Bitcoin piyasasında kısa süre önce yüksek miktarda alım yapan büyük yatırımcıların kârlılık seviyesini ölçen Yeni Balinaların Gerçekleşmemiş Kâr Oranı (Unrealized Profit Ratio – UPR) son düşüşle birlikte -0,30 seviyesine geriledi. Bu oran, en son Haziran 2022’deki piyasa stresinde görülmüştü. UPR göstergesi, son dönemlerde alım yapan ve portföyünde en az 1.000 BTC tutan yatırımcıların gerçekleşmemiş kâr veya zararlarını analiz ediyor.

Göstergede Tarihsel Stres Seviyesi

Söz konusu gösterge, 155 gün ve daha kısa süredir 1.000 BTC üzerinde varlık bulunduran yatırımcıların gerçekleşmemiş kar/zarar durumunu takip ediyor. Oran sıfırın altına düştüğünde, yeni büyük alıcıların zarar ettiği görülüyor. En son yaşanan sert piyasa geri çekilmesinde UPR oranı, -0,30 seviyesine indi. Bu durum, Haziran 2022 sonrasında yeni balinaların ilk kez bu denli bir kayıp yaşadığına işaret ediyor.

2022 Düşüşüyle Karşılaştırma

2022 yılında, Terra ile başlayan ve çeşitli sistemik sorunlarla devam eden süreçte UPR, negatif bölgeye geçtikten sonra yalnızca altı hafta gibi kısa bir sürede -0,30 seviyesine ulaşmıştı. Bu süreçte sert ve hızlı bir satış görülmüş, piyasa peş peşe gelen büyük iflaslar sonrasında kısa sürede zararını artırmıştı. O dönemde yaşanan çöküş yüksek tempolu ve çarpıcıydı.

Güncel geri çekilmede ise aynı seviyeye ulaşılması üç aydan uzun sürdü. Bu dönemde fiyatlar daha istikrarlı ve kademeli biçimde geriledi. Sert bir likidasyon dalgası yerine, değer kaybı aşama aşama gerçekleşti. Yapısal olarak, mevcut hareketin ani bir çöküşten ziyade kontrollü bir gerilemeyi yansıttığı dikkat çekiyor.

Sonuçlar ve Yatırımcı Tepkileri

-0,30’luk UPR seviyesi, yakın geçmişte satın alma yapan büyük miktarlı Bitcoin yatırımcılarının önemli bir kısmının şu anda pozisyonlarında kayıpta olduğunu gösteriyor. Geçmişte benzer orana ulaşılan dönemde, piyasalar hızla ya masif satışlara ya da yeni bir dengelenme sürecine sahne olmuştu. Şu anki yavaş ve kontrollü gerileme, piyasada el değiştiren arzın panik satışlarla değil, daha temkinli bir dağılımla gerçekleştiğini ortaya koyuyor.

CryptoQuant tarafından paylaşılan yorumda, bu tabloyu yaratan ana unsurun gerilemenin hızı olduğu değerlendirmesi öne çıkıyor. Kuruma göre derinlik benzer olsa da piyasadaki hareket bugüne dek daha yavaş ve istikrarlı bir şekilde ilerliyor.

CryptoQuant’a göre son veri, “şiddet benzer olsa da, bu kez hareketin niteliği farklı; piyasada hızlı bir çöküşten ziyade süregelen ve görece kontrollü bir değer kaybı izleniyor.”

Gerçekleşmemiş kâr/zarar oranı geçmişte piyasa dibi veya yeni bir dengelenme sürecine işaret eden bir gösterge işlevi gördü. Güncel tabloda aynı seviyeye ulaşılması, yeni balinaların mevcut dönem itibarıyla önemli ölçüde baskı altında olduklarını ortaya koyuyor. Piyasadaki bundan sonraki yönelim, bu zarar seviyesinin kalıcı bir taban mı olacağı yoksa yeni bir satış dalgasına mı öncülük edeceğiyle şekillenecek.