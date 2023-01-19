ABD verilerini en iyi Fed üyeleri değerlendirir. Peki bundan sonra ne olacak? Enflasyon artık zirveyi gördü mü?

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Her açıklanan kritik ABD verisinin ardından Fed üyelerinin konuşmaları oluyor ve bunlar yakından izlenmeli. Eğer bu açıklamalara hakim olursanız en yakın toplantıda alınacak kararlara dair tutarlı fikirler yürütebilirsiniz. Bu elbette kripto paralar için de daha doğru stratejiler oluşturmanıza yardımcı olur. Peki Fed üyesi yazı hazırlandığı sırada neler söylüyor?

Fed Açıklamaları

Yazı hazırlandığı sırada Fed üyesi Brainard kripto paraları da ilgilendiren enflasyon ve faiz konusunda önemli açıklamalarda bulunuyor. Şubat ayında yapılacak toplantıda da Powell tarafından yapılacak açıklamaların, dikkat çekilecek endişelerin burada paylaşılan görüşlere yakın olması bekleniyor. Brainard yazı hazırlandığı sırada şunları söyledi;

“Federal Rezerv ve yabancı merkez bankalarının politikalarını sıkılaştırmasıyla birlikte geçtiğimiz yıl finansal koşullar önemli ölçüde sıkılaştı. Reel getiriler geçtiğimiz yıl boyunca eğri boyunca önemli ölçüde yükselmiştir. Enflasyon, ılımlı büyüme zemininde son birkaç aydır düşmektedir. Dün açıklanan sanayi üretim endeksi imalat sektöründe önemli bir zayıflamaya, perakende satışlar raporu ise tüketici harcamalarında daha fazla ılımlılığa işaret etmektedir. İleriye dönük olarak, ISM hizmetler endeksi gibi hizmet harcamalarına ilişkin göstergelerin yanı sıra reel gelir, servet ve duyarlılığa ilişkin zayıf okumalar 2023’te zayıf bir büyümeye işaret etmektedir.”

Peki işgücü piyasasına dair beklentileri neler?

“Bununla birlikte, işgücü arzının kısıtlı kalmaya devam etmesi muhtemel görünmektedir. Net olarak, işgücüne katılım oranı 2022’de salgın öncesine göre yaklaşık yüzde 1 puan daha düşük bir seviyede düzleşti, bu da esas olarak tahmini 2,5 milyon fazla emekliliğin yanı sıra uzun COVID’in bir miktar etkisini yansıtıyor. Kısıtlı arza rağmen, ücretler 1970’ler tarzı bir ücret-fiyat sarmalında enflasyonu yönlendiriyor gibi görünmemektedir. Ücretlerin yüzde 2 enflasyon ve verimlilik artışı ile tutarlı hızdan daha hızlı arttığı doğrudur. Son iki yılda ücretlerin enflasyondan daha yavaş arttığı ve toplam reel ücretlerin düştüğü de doğrudur. Görünen o ki, başlangıçta yüksek pandemi işten çıkarmalarına maruz kalan ve daha sonra işletmelerin işe alma çabaları nedeniyle iş değiştirmelerden yararlanan düşük ücretli sektörlerdeki işçiler reel olarak ücret artışları görmüştür. Ancak, David Autor’un da belirttiği gibi, toplamda, düşük ücretli çalışanlar arasındaki kazanımlar, reel ücret dağılımındaki daha geniş bir sıkışma bağlamında, orta ve yüksek ücretli çalışanlar arasındaki reel ücret düşüşleri ile fazlasıyla dengelenmiştir.”

Enflasyonun geleceğiyle alakalı şunları söyledi;

“Bazı sektörlerdeki perakende fiyat artışları, nihai fiyatların girdi fiyatlarındaki artışlardan daha fazla yükseldiği bir fiyat-fiyat sarmalı olarak tanımlanabilecek önemli artışlar göstermiştir. Arz kısıtlamaları hafifledikçe, stoklar arttıkça ve talep soğudukça bu artışların sıkışması dezenflasyonist baskılara katkıda bulunabilir. Şimdi ikili görevimizin enflasyon ayağına dönelim. Enflasyon son aylarda çok yüksek seviyelerden düşüşe geçti. Tüketici fiyat endeksi ve üretici fiyat endeksinin açıklanmasıyla birlikte, Aralık ayında toplam PCE (kişisel tüketim harcamaları) enflasyonunun 3 ve 6 aylık bazda yıllıklandırılmış olarak yüzde 2,3 civarında seyrettiği, 12 aylık bazda ise yüzde 5,1 olduğu tahmin edilmektedir. Bu yavaşlama, savaşa bağlı enerji şoklarının yanı sıra temel mal enflasyonundaki gevşemeyi yansıtmaktadır: Enerji ve temel mal gruplarının her biri 3 aylık yıllıklandırılmış toplam PCE enflasyonunu yaklaşık dörtte üç oranında 1 puan aşağı çekmiştir. Enerji ve temel mallardaki düşüşler, daha önceki büyük artışların tersine çevrilmesidir ve ılımlı olması beklenmektedir.”

Konut hizmetleri enflasyonunda ise bu yılın üçüncü çeyreğinden itibaren düşüş bekleniyor.

Kripto Paraları Neler Bekliyor?

Temel mallar ve konut dışı hizmetlerde, özellikle ulaştırma, eğlence ve gıda hizmetleri ile konaklamada, enflasyonun kalıcı bileşenlerinin benzer şekilde davrandığına, 2022’nin başlarında zirve yaptığına ve o zamandan beri istikrarlı bir şekilde azaldığına dair bazı kanıtlar bulunmaktadır. Enerji enflasyonunun sert biçimde düşmesiyle 3 aydır genel enflasyonun yukarıda bahsettiğimiz sebeplerden istikrarlı biçimde düşmeye devam etmesi bekleniyor.

Sonuç olarak enflasyon düşüyor ve Fed artık düşüşe ikna olmaya başladı. Bundan sonra düşmeye devam edebileceğini de düşünüyor. Şubat ayındaki toplantıda Powell muhtemelen temkini elden bırakmadan yavaş yavaş zaferlerini ima eden açıklamalarda bulunacaktır. Yüzde 2 enflasyon hedeflerine bu konuşmada odaklanması muhtemel ancak bu hedef için belirlenen tarih 2025 yılıdır. Yani 2023 sonu ve 2023 başında gecikmeli de olsa faizlerin indirilmeye başlanması muhtemeldir. Bu durumda Fed sıkı para politikasından vazgeçeceği için risk piyasalarında önemli yükselişler görülebilir.

2022 yılı son derece zor bir dönemdi ancak artık 2023 yılında tünelin ucundaki ışık görünüyor. Bunu Fed üyeleri dahil herkes kabul etmeye başladığı için ara düşüşler hatta kriptoda gerçek bir dibin işaretlenmesi dahil geri çekilmeler görülse de yükseliş dönemi yaklaşıyor. Kripto özelinde Genesis, regülasyonlar ve daha birçok konu fiyatı 2023 yılının ilk çeyreğinde baskılamaya devam edebilir.