Binance’in XRP Rezervleri 2024’ün En Düşük Seviyesine Geriledi

Kripto para piyasasında öne çıkan bir gelişme olarak Binance’in XRP rezervlerinde yılbaşından bu yana dikkate değer bir azalma yaşandı. Kayıtlara göre borsanın elindeki XRP miktarı, 2024 başından bu yana ilk kez bu kadar düşük seviyeye indi. Bu gelişmenin hemen ardından XRP fiyatında hızlı bir yükseliş gözlendi ve değeri yüzde 4,5 artışla 1,50 dolar seviyesine yaklaştı.

XRP Rezervlerindeki Dikkat Çekici Düşüş

Blockchain analiz şirketlerinden alınan veriler, Binance’in cüzdanlarında yaklaşık 2,5 milyar XRP kaldığını gösteriyor. Bu miktar, borsa için son dönemde gözlemlenen en düşük rezerv seviyesi anlamına geliyor. Alım satım işlemleri için borsada daha az XRP bulunması, kısa vadede satış baskısının hafiflediğine işaret ediyor.

Likidite Daralması ve Talep Dinamikleri

Kasım 2024’te Binance toplamda 3,2 milyar XRP tutuyordu. Bugün bu rakam 2,5 milyara gerilemiş durumda; bir yıl içinde yaklaşık 700 milyon adet XRP borsa dışına taşındı. Uzmanlara göre, borsalardan çekilen coinler genellikle kullanıcıların kendi cüzdanlarına veya soğuk depolamaya aktarıldığı anlamına geliyor. Bu da çoğu zaman satışı yakın vadede düşünülmeyen, uzun vadeli yatırımcı veya kurumsal aktörlerin tercih ettiği bir strateji olarak değerlendiriliyor.

Rezervlerdeki bu düşüşün zamanlaması da dikkat çekici bulunuyor. Binance’in XRP Ledger ekosistemine tam destek vermesinin ardından, XRP’nin borsadan çıkışı hız kazandı. Piyasa beklentileri işlemlerde hareketlilik artarken, XRP tarafında borsadan çekilmenin öne çıkması piyasada yeni bir dinamiğe işaret ediyor.

Alım-satım platformlarında arz azaldıkça ve piyasa duyarlılığı yukarı yönlü döndükçe, fiyat hareketlerinin de hızlandığı gözlemleniyor. Son dönemdeki gelişmeler sonucu borsalarda görülen XRP miktarındaki azalmayla birlikte, fiyatlarda hızlı reaksiyonlar mümkün hâle geldi.

Kısa ve Orta Vadeli Senaryolar

XRP vadeli işlemlerinde fonlama oranlarının son on ayın en düşük seviyelerine gerilemesiyle birlikte, kısa pozisyonların yoğunlaştığı işaret ediliyor. Tarihsel olarak benzer koşullarda fiyatlarda yukarı yönlü hareketler gözlemlenmişti. Eğer açığa satış işlemleri birikmeye devam ederken borsa rezervleri de düşmeye devam ederse, 1,55 dolar seviyesinin aşılması hâlinde 1,80 dolara doğru güçlü bir fiyat hareketi gündeme gelebilir.

Yatırımcıların yakın dönemde izlediği kritik seviye ise 1,45 dolar olarak gösteriliyor. Fiyatın bu seviyede tutunması ve rezervlerin düşük kalmaya devam etmesi, alıcıların yeniden piyasaya hâkim olabileceği bir ortam yaratabilir.

Ripple’ın Washington’daki yasal süreçlerde daha fazla görünürlük kazanması, regülasyon tarafında da olumlu beklentileri destekliyor. Şirketin ABD’de düzenleyici otoriteler ile ilişkilerinin güçlenmesi, piyasa algısında olumlu bir etki yaratıyor.

Son veriler, Binance’in XRP rezervlerinin son bir yıl içinde önemli ölçüde azaldığını, bunun da hem arz-talep dengesini hem de kısa vadeli fiyat hareketlerini etkileyebilecek bir unsur olarak ön plana çıktığını ortaya koyuyor.