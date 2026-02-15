Bitcoin 100 Günlük Hareketli Ortalamanın Üzerine Çıktı: Piyasa Kritik Eşikle Karşı Karşıya

Bitcoin’in fiyatı, uzun vadeli piyasa trendlerinde yapısal bir gösterge olarak kabul edilen 100 günlük basit hareketli ortalama (SMA) seviyesinin üzerine çıktı. Bu gelişme, kripto para piyasasında genişlemeyi veya zayıflamayı belirleyen kritik eşik noktalarından biri olarak değerlendiriliyor. Teknik analizde hareketli ortalamalar sıklıkla kullanılsa da, 100 günlük SMA özellikle Bitcoin’in ana eğilimini ve piyasa davranışındaki kalıcı değişimleri işaret ettiği için ayrı bir öneme sahip.

100 Günlük Ortalamanın Önemi

Piyasa gözlemcilerine göre, 100 günlük SMA geçmiş döngülerde Bitcoin için bir tür rejim çizgisi işlevi gördü. Fiyat bu seviyenin üzerinde kaldığında, genellikle yükseliş yapısı hakim olurken, alıcıların piyasaya destek verdiği ve momentumu artırdığı görülüyor. Tersine, fiyat 100 günlük ortalamanın altına indiğinde, toparlanma girişimlerinin çoğunlukla başarısız olduğu ve satıcıların baskısının öne geçtiği aktarılıyor. Tarihsel olarak her büyük döngü dönüşü bu hareketli ortalama ile çarpıcı şekilde etkileşime girerek piyasa yönünü yeniden tanımladı.

Daralma ve Karar Noktası

Son yükseliş, Bitcoin’in uzun bir süre boyunca daralan fiyat aralığında işlem görmesinin ardından gerçekleşti. Uzun süreli yatay hareketten sonra ortaya çıkan bu tür sıkışmalar, çoğunlukla volatilitenin yeniden artmasına neden oluyor fakat yön ancak teknik onayla netleşiyor. Şu anda Bitcoin, teknik olarak karar noktasına yaklaşmış durumda. Eğer fiyat 100 günlük SMA’nın üzerinde kalıcılık sağlarsa, piyasa yapısı yukarı yönde güçlenebilir. Fakat bu seviyenin tekrar kaybedilmesi, teknik anlamda başarısız kırılma riskiyle birlikte yapısal zayıflama anlamına gelecek.

Uzun vadeli hareketli ortalamalarda yaşanan geçişler, genellikle sessiz bir şekilde sonuçlanmıyor. Çoğu zaman ya trendin devamı ya da piyasanın yeniden aşağı yönlü baskı altına girmesiyle sonuçlanıyor. Bu nedenle mevcut teknik eşik, özellikle orta ve uzun vadeli yatırımcılar açısından yakından izleniyor.

Yapısal Perspektif ve Beklentiler

Teknik analizdeki ana gösterge olan 100 günlük SMA, yalnızca fiyat hareketlerinden değil, piyasanın genel eğiliminden güç alıyor. Bitcoin’in bu kritik seviye üzerindeki hareketi, kısa vadeli dalgalanmalardan ziyade, piyasada yapısal bir sınamanın gerçekleştiğine işaret ediyor.

Piyasa oyuncuları şimdi temel olarak iki senaryo üzerinde duruyor: Bitcoin’in bu ortalama üzerinde kalıcı şekilde kabul görmesi halinde fiyat hareketlerinde yeni bir genişleme dönemi başlayabilir. Öte yandan, yukarıdaki seviyenin kısa sürede yeniden kaybedilmesi ise piyasa yapısında savunmacı bir pozisyona geçiş anlamı taşıyacak.

Sonuç olarak, Bitcoin için şu anda spekülasyonlardan çok, fiyat doğrulamasının ağırlık kazandığı bir yapısal döneme giriş yapıldığı değerlendiriliyor.