Sıcak Gelişme: İran İçin Yolar Çıktılar, Bitcoin Düşüşü 15 Şubat

Özet

  • ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Trump'ın danışmanları Witkoff ve Kushner'ın İran ile ilgili önemli görüşmeler yapmak üzere şu anda seyahatte olduklarını düşünüyorum.
  • İlerleyen saatlerde İran hakkında yeni gelişmeler duyabiliriz. BTC riski fiyatlıyor olabilir.
  • 72 bin dolar geri alınamadı ve BTC 69 bin desteğini kaybediyor. 16 Şubat'ta ABD piyasaları tatil ve son düşüş başlayana kadar altcoinlerde kısa vadeli yükselişlerin hızlanması bekleniyordu.
  • Piyasa etkisi: Negatif
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Ya bir şeyler oluyor ya da BTC bugünkü yükselişini boğaları bir kez daha tuzağa düşürmek için yaptı. Bugünkü yükseliş sadece 2 adet 15 dakikalık mumla yaşandı ve kısa süre önce tek bir 15 dakikalık mumla BTC kazançları sildi.

Bitcoin Neden Düşüyor?

Öncelikle geri dönüşten bahsedebilmek için gerekli eşiğin 72 bin dolar olduğundan birçok kez bahsettik. Korunması gerekilen asgari destek noktasıysa 69 bin dolarda. Yani BTC fiyatının 70 bin dolar civarına tırmanıp oyalanması pek bir şey ifade etmiyor ve 72 veya 60 bin seviyelerinden birinin kalıcı olarak kırılmasıyla ya yön teyit edilecek ya da dipten dönüş göreceğiz.

BTC yazı hazırlandığı sırada 69 bin dolar desteğini kaybetti. ABD Dışişleri Bakanı Rubio ise şunları söyledi;

“Trump’ın danışmanları Witkoff ve Kushner’ın İran ile ilgili önemli görüşmeler yapmak üzere şu anda seyahatte olduklarını düşünüyorum.”

Eğer önemli görüşmeler varsa bunun önemli sonuçları olacaktır ve bu risk demektir. Bitcoin fiyatındaki son düşüş ilerleyen saatlerde duymamız muhtemel İran gelişmeleriyle bağlantılı olabilir. Veya Bitcoin son büyük short tasfiyesinin ardından bir kez daha boğaları tuzağa düşürmek için 3 ayı aşkın süredir yaptığı hareketlerden birini tekrar etti.

