American Bitcoin Corp, 6.000 Bitcoin Sınırını Geçerek Küresel Sıralamada Yükseldi

Eric Trump ve Donald Trump Jr. tarafından kurulan ve Bitcoin madenciliği ile hazine yönetimi alanında faaliyet gösteren American Bitcoin Corp, kısa süre önce toplam Bitcoin varlığını 6.000 adet sınırının üzerine çıkardı. Son verilere göre firmanın elinde 6.028 BTC bulunuyor.

Kurumsal Bitcoin Birikiminde Hızlı Yükseliş

Şirketin Nasdaq borsasında eylül 2025’te gerçekleşen halka arzından bu yana geçen altı aylık süreçte hacmi dikkat çekici şekilde arttı. American Bitcoin Corp, bugüne dek GameStop ve DeFi Technologies gibi şirketleri geride bırakarak küresel sıralamada 30. basamaktan 18. sıraya yükseldi. Firmanın rezervi, Bitcoin başına yaklaşık 70.000 dolar piyasa değeriyle birlikte toplamda 403 milyon dolar seviyesinde yer alıyor.

Eric Trump ve Donald Trump Jr., iş dünyasında uzun yıllardır çeşitli sektörlerde yer almış isimler olarak biliniyor. American Bitcoin Corp ise özellikle son dönemdeki agresif büyüme stratejisiyle öne çıkıyor.

American Bitcoin Corp’un güncel Bitcoin pozisyonu, küresel çapta halka açık en büyük kurumsal Bitcoin sahipleri arasında ilk 20’ye girdiğini gösteriyor.

Hibrit Madencilik ve Hazine Modeli

Şirket, rezervlerini artırırken çift yönlü bir strateji izliyor. Bitcoin hem şirketin kendi madencilik operasyonlarıyla elde ediliyor hem de doğrudan piyasadan satın alınıyor. Bu hibrit yaklaşım, bazı rakip firmalardan farklılaşmasını sağlıyor; çünkü bazı şirketler yalnızca madenciliğe ya da sadece piyasa satın almalarına odaklanırken, American Bitcoin Corp üretim ve stratejik alımları bir arada yürütüyor.

Bu yapının sağladığı esneklik sayesinde, piyasalarda dalgalanma yaşanan dönemlerde dahi şirket, madencilikten elde edilen Bitcoin ile bilanço alımlarını koşullara göre dengeleyebiliyor. Özellikle piyasa hareketlerinin hızlandığı zamanlarda şirket, rezerv birikimini optimize etme avantajı elde ediyor.

Değerleme ve Piyasa Primi

Şirketin rezerv büyüklüğü doğrudan Bitcoin’in fiyatına bağlı olarak değişiyor. Bugünkü piyasa seviyesinde 6.028 Bitcoin, yaklaşık 403 milyon dolar değerinde. Amerikan Bitcoin Corp hisseleri, şu sıralar bilanço varlıklarının net değerinin yaklaşık 3,25 katı fiyattan işlem görüyor. Bu durum, yatırımcıların şirkete, elindeki Bitcoin’in üzerinde ilave bir prim biçtiklerini gösteriyor. Benzer biçimde, yüksek betaya sahip Bitcoin şirketlerinin hisseleri piyasadaki olumlu beklentilerde daha yüksek oranlardan alıcı bulabiliyor; ancak bu primi, piyasalardaki olası bir terste gerileme riski taşıyor.

Son olarak, American Bitcoin Corp’un bu agresif büyüme temposuyla ana rezerv birikicileri arasında hızla öne çıktığı görülüyor. Şirketin ileride Bitcoin rezervindeki artış, hem madencilik performansına hem de genel piyasa dinamiklerine bağlı olarak değişiklik gösterecek.