ING Bank Kripto Para ETF Erişimini Genişletiyor

Hollanda merkezli bankacılık devi ING kripto para bağlantılı işlerini genişletiyor. Dünyanın dört bir yanındaki finans devleri müşterilerine kripto ürünleri sunuyor ve yaşanan çöküşe rağmen kazanç projeksiyonları onları heyecanlandırdığı için bunu yapıyorlar. Son hamle ING’nin Almanya kolundan geldi.

ING Kripto Para

ING Almanya, ABD’li varlık yöneticileri Bitwise ve VanEck ile güçlerini birleştirerek kripto para yatırım ürünlerine erişimi genişletti. ING’de listelenen 21Shares, WisdomTree ve BlackRock kripto ETF’lerinin yanına bu iki şirketin ETP ve ETN’leri de eklendi. Kripto para piyasasında yaşanan büyük düşüşe rağmen artan volatilite finans şirketlerini haklı olarak iştahlandırıyor.

Şubat ayından itibaren ING Almanya müşterileri, en az 1.000 Euro tutarındaki emirlerini Bitwise ETP işlem ücretlerini ödemeden gerçekleştirebilecek. Bunun altındaki işlemler için de 4,6 dolar komisyon ödeyecekler. Bitwise Core Bitcoin ETP (BTC1), Bitwise MSCI Digital Assets Select 20 ETP (DA20) ve Bitwise Physical Ethereum ETP (ZETH) dahil tüm Bitwise ürün yelpazesi bu promosyona dahil edildi.

Kripto Para Yatırım Ürünleri

BlackRock en büyük ETF gelirlerini BTC ürününden elde etti. Vanguard gibi başka bu işe karşı olanlar bile kripto para işine giriyor çünkü finans şirketlerinin amacı para kazanmaktır. Müşterilerine talep ettikleri alternatif yatırım ürünlerini sunabiliyor olmak da para kazanmanın parçası.

Ocak ayında kripto para yatırım ürünleri nispeten iyi performans gösterse de son büyük satışlarla 2026 net satış yılına döndü. Son 2 hafta içinde 3,5 milyar dolara yakın çıkış gördük. Sonuna geldiğimiz haftada da BTC birkaç gün net giriş görse de satışların daha büyük olması sebebiyle yaklaşık 300 milyon dolarlık net çıkış oldu.

Fakat 2024 yılındaki lansmanla başlayan güçlü giriş serisi tahmin edilenden uzun sürdü. Yani bir süre istikrarlı net çıkışlar kripto para ETF’lerine güveni o kadar da zedelemeyecek.

Aynı zamanda Warsh tahmin edilenden daha az şahin pozisyon alırsa kripto paraların cazibesi azalan makro riskler sebebiyle hızla katlanacak. Bu ortamda büyük varlık yöneticileri ve bankalar müşterilerinin onlara para kazandırabileceği işlemler yapabilmesine olanak sağlamak istiyor.