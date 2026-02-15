Winvest — Bitcoin investment
ING Bank Kripto Para ETF Erişimini Genişletiyor

Özet

  • ING Almanya, ABD'li varlık yöneticileri Bitwise ve VanEck ile güçlerini birleştirerek kripto para yatırım ürünlerine erişimi genişletti.
  • Şubat ayından itibaren ING Almanya müşterileri, en az 1.000 Euro tutarındaki emirlerini Bitwise ETP işlem ücretlerini ödemeden gerçekleştirebilecek.
  • Kripto yatırım ürünleri için 2026 net satış yılı olsa da volatilite güçlü kaldıkça hacimlerin toparlanması bekleniyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Hollanda merkezli bankacılık devi ING kripto para bağlantılı işlerini genişletiyor. Dünyanın dört bir yanındaki finans devleri müşterilerine kripto ürünleri sunuyor ve yaşanan çöküşe rağmen kazanç projeksiyonları onları heyecanlandırdığı için bunu yapıyorlar. Son hamle ING’nin Almanya kolundan geldi.

İçindekiler
1 ING Kripto Para
2 Kripto Para Yatırım Ürünleri

ING Kripto Para

ING Almanya, ABD’li varlık yöneticileri Bitwise ve VanEck ile güçlerini birleştirerek kripto para yatırım ürünlerine erişimi genişletti. ING’de listelenen 21Shares, WisdomTree ve BlackRock kripto ETF’lerinin yanına bu iki şirketin ETP ve ETN’leri de eklendi. Kripto para piyasasında yaşanan büyük düşüşe rağmen artan volatilite finans şirketlerini haklı olarak iştahlandırıyor.

Şubat ayından itibaren ING Almanya müşterileri, en az 1.000 Euro tutarındaki emirlerini Bitwise ETP işlem ücretlerini ödemeden gerçekleştirebilecek. Bunun altındaki işlemler için de 4,6 dolar komisyon ödeyecekler. Bitwise Core Bitcoin ETP (BTC1), Bitwise MSCI Digital Assets Select 20 ETP (DA20) ve Bitwise Physical Ethereum ETP (ZETH) dahil tüm Bitwise ürün yelpazesi bu promosyona dahil edildi.

Kripto Para Yatırım Ürünleri

BlackRock en büyük ETF gelirlerini BTC ürününden elde etti. Vanguard gibi başka bu işe karşı olanlar bile kripto para işine giriyor çünkü finans şirketlerinin amacı para kazanmaktır. Müşterilerine talep ettikleri alternatif yatırım ürünlerini sunabiliyor olmak da para kazanmanın parçası.

Ocak ayında kripto para yatırım ürünleri nispeten iyi performans gösterse de son büyük satışlarla 2026 net satış yılına döndü. Son 2 hafta içinde 3,5 milyar dolara yakın çıkış gördük. Sonuna geldiğimiz haftada da BTC birkaç gün net giriş görse de satışların daha büyük olması sebebiyle yaklaşık 300 milyon dolarlık net çıkış oldu.

Fakat 2024 yılındaki lansmanla başlayan güçlü giriş serisi tahmin edilenden uzun sürdü. Yani bir süre istikrarlı net çıkışlar kripto para ETF’lerine güveni o kadar da zedelemeyecek.

Aynı zamanda Warsh tahmin edilenden daha az şahin pozisyon alırsa kripto paraların cazibesi azalan makro riskler sebebiyle hızla katlanacak. Bu ortamda büyük varlık yöneticileri ve bankalar müşterilerinin onlara para kazandırabileceği işlemler yapabilmesine olanak sağlamak istiyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
