Kayıt Banner
BITCOIN (BTC)Kripto Para

ABD’de listelenen spot Bitcoin ETF’lerinden geçen hafta $1,72 milyar çıkış gerçekleşti

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 ABD’deki spot Bitcoin ETF’lerinden geçen hafta 1,72 milyar dolar çıktı.
  • 📉 Bitcoin 60 bin dolar bandına inerken kurumsal satışlar şubat döneminin aksine hızlandı ve $BTC bu baskıyla karşı karşıya kaldı.
  • 📊 Şubatın ilk haftasında aynı fiyat bölgesinde çıkış 318 milyon dolarda kalmıştı.
  • 🧭 Veriler, 60 bin dolar desteğinin önceki düşüşe göre daha kırılgan olabileceğini gösterdi.
Onur Atam
Onur Atam

Bitcoin, şubat ayı başında görülen seviyelere yeniden yaklaşarak 60 bin dolar bandında işlem görüyor. Ancak bu kez kurumsal yatırımcıların tepkisi önceki düşüşten belirgin şekilde farklılaştı. Veriler, fiyat geri çekilirken kurumların satışları artırdığını ortaya koydu.

İçindekiler
1 ETF çıkışlarında son bir yılın en sert haftası
2 Dört haftadır art arda hızlanan çıkışlar
3 60 bin dolar desteği üzerindeki baskı arttı

ETF çıkışlarında son bir yılın en sert haftası

SoSoValue verilerine göre ABD’de işlem gören 11 spot Bitcoin ETF’si geçen hafta toplam 1,72 milyar dolarlık net çıkış gördü. Bu rakam, son bir yıldan uzun sürede kaydedilen en büyük haftalık para çıkışı olarak öne çıktı. Haberin yazıldığı sırada Bitcoin yaklaşık 62 bin dolardan el değiştiriyordu.

Mini sözlük: Spot Bitcoin ETF, Bitcoin’i doğrudan elinde tutan ve borsada hisse gibi işlem gören fondur. SoSoValue ise kripto para piyasasında ETF giriş çıkışları ile zincir üstü verileri takip eden bir veri platformu olarak biliniyor.

Şubat ayının ilk haftasında Bitcoin sert biçimde gerileyerek yine 60 bin dolar civarına indiğinde tablo daha sınırlıydı. O dönemde spot ETF’lerde haftalık net çıkış 318 milyon dolar seviyesinde kalmıştı. Bu karşılaştırma, aynı fiyat bölgesinde kurumsal davranışın yön değiştirdiğine işaret etti.

Bu kez fiyat düştükçe ETF çıkışları yavaşlamadı, tersine her hafta daha da hızlandı ve 60 bin dolar çevresinde kurumsal alım desteği görülmedi.

Dört haftadır art arda hızlanan çıkışlar

Verilere göre çıkışlar son dört haftadır kesintisiz biçimde büyüdü. 15 Mayıs ile biten haftada 1 milyar dolar olan net çıkış, sonraki haftalarda 1,26 milyar dolar, ardından 1,42 milyar dolar ve son olarak 1,72 milyar dolara yükseldi. Bu seri, fiyat zayıfladıkça satış baskısının da arttığını gösterdi.

DönemNet çıkışGözlenen eğilim
Şubatın ilk haftası318 milyon dolarFiyat düşerken çıkışlar yavaşladı
Geçen hafta1,72 milyar dolarFiyat düşerken çıkışlar hızlandı

Şubat döneminde ise farklı bir seyir vardı. Bitcoin 60 bin dolara gerilediği haftada 318 milyon dolarlık çıkış yaşanırken, önceki iki haftada sırasıyla 1,33 milyar dolar ve 1,49 milyar dolarlık çözülme kaydedilmişti. Başka bir ifadeyle, fiyat düştükçe satış baskısı zayıflamış ve piyasada alıcılar devreye girmişti.

60 bin dolar desteği üzerindeki baskı arttı

Mevcut görünümde ise bunun tersi görülüyor. Bitcoin gerilerken ETF’lerden çıkışların ivme kazanması, kurumsal tarafta bu fiyat bölgesine yönelik iştahın azaldığını düşündürüyor. Veriler, 60 bin dolar seviyesinin korunmasının önceki döneme kıyasla daha zor olabileceğine işaret ediyor.

Şubat ayında fiyat düşüşü sırasında çıkışların yavaşlaması alıcıların devreye girdiğini gösteriyordu. Son veriler ise aynı seviyelerde kurumsal talebin zayıfladığını ortaya koyuyor.

Piyasa verileri, 60 bin dolar çevresindeki hareketin yalnızca fiyat açısından değil, kurumsal konumlanma bakımından da yakından izlendiğini gösterdi. Özellikle spot ETF akışları, kısa vadede Bitcoin’de destek seviyelerinin gücünü ölçen temel göstergelerden biri olmayı sürdürüyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Michael Saylor paylaşımı sonrası Strategy’nin 843.706 BTC varlığına yeni alım beklentisi güçlendi

Bitcoin spot hacmi %81 geriledi! Piyasada dikkat çeken sessizlik ne anlatıyor?

Bitcoin 60 bin doların altına indi! Piyasada hangi baskılar öne çıkıyor?

Bitcoin’de teknik görünüm, $60.000 eşiğinin altında daha derin düzeltme riskine işaret etti

Bitcoin’de ekim zirvesinden bu yana gerçekleşen zarar $174 milyara ulaştı, veriler düşüşün sürebileceğini gösterdi

Bitcoin $61.750 seviyesinde işlem görürken, Senato gündemindeki CLARITY Act etrafındaki tartışma yeniden hız kazandı

Bitcoin’de zarardaki arz 10,46 milyon BTC’ye çıktı, alım duvarları $68.500 seviyesini gündeme taşıdı

Bu Haberi Paylaş
Onur Atam
By Onur Atam
Takip Et:
İnternet, Kripto Para Teknolojileri ve Yeni Nesil Finansal Teknolojiler başlıca ilgi alanları arasında. Avukat, Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku başlıca çalışma alanları.
Bir Önceki Yazı Bitcoin’de teknik görünüm, $60.000 eşiğinin altında daha derin düzeltme riskine işaret etti
Bir Sonraki Yazı Bitcoin 60 bin doların altına indi! Piyasada hangi baskılar öne çıkıyor?
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Michael Saylor paylaşımı sonrası Strategy’nin 843.706 BTC varlığına yeni alım beklentisi güçlendi
BITCOIN (BTC)
Anlık Fiyatlar ve Akıllı Alarmlarla Kriptoda Asla Geride Kalmayın
BITCOIN Haberleri
Bitcoin spot hacmi %81 geriledi! Piyasada dikkat çeken sessizlik ne anlatıyor?
BITCOIN (BTC)
Bitcoin 60 bin doların altına indi! Piyasada hangi baskılar öne çıkıyor?
BITCOIN (BTC) Kripto Para
Bitcoin’de teknik görünüm, $60.000 eşiğinin altında daha derin düzeltme riskine işaret etti
BITCOIN (BTC)
Lost your password?