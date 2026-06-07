ABD’de listelenen spot Bitcoin ETF’lerinden geçen hafta $1,72 milyar çıkış gerçekleşti

Bitcoin, şubat ayı başında görülen seviyelere yeniden yaklaşarak 60 bin dolar bandında işlem görüyor. Ancak bu kez kurumsal yatırımcıların tepkisi önceki düşüşten belirgin şekilde farklılaştı. Veriler, fiyat geri çekilirken kurumların satışları artırdığını ortaya koydu.

ETF çıkışlarında son bir yılın en sert haftası

SoSoValue verilerine göre ABD’de işlem gören 11 spot Bitcoin ETF’si geçen hafta toplam 1,72 milyar dolarlık net çıkış gördü. Bu rakam, son bir yıldan uzun sürede kaydedilen en büyük haftalık para çıkışı olarak öne çıktı. Haberin yazıldığı sırada Bitcoin yaklaşık 62 bin dolardan el değiştiriyordu.

Mini sözlük: Spot Bitcoin ETF, Bitcoin’i doğrudan elinde tutan ve borsada hisse gibi işlem gören fondur. SoSoValue ise kripto para piyasasında ETF giriş çıkışları ile zincir üstü verileri takip eden bir veri platformu olarak biliniyor.

Şubat ayının ilk haftasında Bitcoin sert biçimde gerileyerek yine 60 bin dolar civarına indiğinde tablo daha sınırlıydı. O dönemde spot ETF’lerde haftalık net çıkış 318 milyon dolar seviyesinde kalmıştı. Bu karşılaştırma, aynı fiyat bölgesinde kurumsal davranışın yön değiştirdiğine işaret etti.

Bu kez fiyat düştükçe ETF çıkışları yavaşlamadı, tersine her hafta daha da hızlandı ve 60 bin dolar çevresinde kurumsal alım desteği görülmedi.

Dört haftadır art arda hızlanan çıkışlar

Verilere göre çıkışlar son dört haftadır kesintisiz biçimde büyüdü. 15 Mayıs ile biten haftada 1 milyar dolar olan net çıkış, sonraki haftalarda 1,26 milyar dolar, ardından 1,42 milyar dolar ve son olarak 1,72 milyar dolara yükseldi. Bu seri, fiyat zayıfladıkça satış baskısının da arttığını gösterdi.

Dönem Net çıkış Gözlenen eğilim Şubatın ilk haftası 318 milyon dolar Fiyat düşerken çıkışlar yavaşladı Geçen hafta 1,72 milyar dolar Fiyat düşerken çıkışlar hızlandı

Şubat döneminde ise farklı bir seyir vardı. Bitcoin 60 bin dolara gerilediği haftada 318 milyon dolarlık çıkış yaşanırken, önceki iki haftada sırasıyla 1,33 milyar dolar ve 1,49 milyar dolarlık çözülme kaydedilmişti. Başka bir ifadeyle, fiyat düştükçe satış baskısı zayıflamış ve piyasada alıcılar devreye girmişti.

60 bin dolar desteği üzerindeki baskı arttı

Mevcut görünümde ise bunun tersi görülüyor. Bitcoin gerilerken ETF’lerden çıkışların ivme kazanması, kurumsal tarafta bu fiyat bölgesine yönelik iştahın azaldığını düşündürüyor. Veriler, 60 bin dolar seviyesinin korunmasının önceki döneme kıyasla daha zor olabileceğine işaret ediyor.

Şubat ayında fiyat düşüşü sırasında çıkışların yavaşlaması alıcıların devreye girdiğini gösteriyordu. Son veriler ise aynı seviyelerde kurumsal talebin zayıfladığını ortaya koyuyor.

Piyasa verileri, 60 bin dolar çevresindeki hareketin yalnızca fiyat açısından değil, kurumsal konumlanma bakımından da yakından izlendiğini gösterdi. Özellikle spot ETF akışları, kısa vadede Bitcoin’de destek seviyelerinin gücünü ölçen temel göstergelerden biri olmayı sürdürüyor.