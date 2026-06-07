Bitcoin’de teknik görünüm, $60.000 eşiğinin altında daha derin düzeltme riskine işaret etti

Bitcoin’de son dönemde görülen toparlanma, bazı piyasa analistleri tarafından temkinli karşılandı. Değerlendirmelere göre bu yükseliş, kalıcı bir boğa piyasası başlangıcından çok, daha geniş düşüş trendi içindeki düzeltici bir hareket olabilir. Bu çerçevede piyasada asıl tartışma, aşağı yönlü yeni bir dalganın başlayıp başlamadığı ya da alıcıların kritik seviyeleri geri kazanarak ivmeyi koruyup koruyamayacağı etrafında şekilleniyor.

B dalgası tartışması öne çıktı

Analistlere göre Bitcoin’in son yükselişi, Elliott Dalga teorisinde yer alan B dalgasına benzer bir yapı sergiliyor. Bu teoriye göre B dalgası, ana düşüş trendi içinde görülen geçici toparlanma evresini ifade ediyor. Bu dönemlerde fiyatlar güçlü görünebilir, piyasa algısı iyileşebilir ve iyimser haber akışı hız kazanabilir.

Mini sözlük: Elliott Dalga teorisi, piyasa hareketlerinin yatırımcı psikolojisine bağlı dalgalar halinde ilerlediğini savunan bir teknik analiz yaklaşımıdır. Bu yapıda B dalgası genellikle ana yönün tersine gelişen geçici toparlanma olarak değerlendirilir.

Piyasada More Crypto Online adıyla bilinen analist, sosyal medya paylaşımında bu yapının büyük ölçüde tamamlanmış olabileceğini belirtti. Analiste göre B dalgaları çoğu zaman yatırımcıları en kötü dönemin geride kaldığına ikna eder, ancak bu hareketler gerçek bir trend dönüşümünün güçlü özelliklerini taşımayabilir.

More Crypto Online, Bitcoin’in tipik bir ayı piyasası B dalgası yükselişini büyük ölçüde tamamlamış olabileceğini, bu tür evrelerin çoğu zaman yeni boğa piyasası algısı yarattığını ancak yapının kalıcı dönüşümü doğrulamadığını belirtti.

C dalgası senaryosunda baskı artabilir

Bu okuma doğruysa, Bitcoin şimdi ayı piyasasının son ve psikolojik açıdan en yıpratıcı bölümü kabul edilen C dalgasına giriyor olabilir. Bu aşamada iyimserliğin zayıflaması, tepki yükselişlerinin başarısız kalması ve bireysel yatırımcı ilgisinin giderek azalması beklenebilir.

Analiste göre izlenmesi gereken başlıca işaretler arasında önemli direnç seviyelerinin geri alınamaması, yükseliş denemelerinde güçlü ve düzenli bir yapı oluşmaması ve her tepki sonrasında aşağı yönlü momentumun kuvvetlenmesi yer alıyor. Bu tablo, birikimden çok dağıtım sürecine işaret edebilir.

Geçmiş döngülerde C dalgalarının, piyasadaki zayıf ellerin pozisyon kapatmasıyla hızlandığı görüldü. İşlem hacminin daraldığı, fiyatın daha düşük dipler oluşturduğu ve buna karşın ilginin sınırlı kaldığı dönemler, çoğu zaman döngü dibine yaklaşılan evreler olarak değerlendirildi.

$60.000 seviyesi kısa vadede belirleyici görülüyor

Öte yandan tüm analistler kısa vadede aynı ölçüde olumsuz düşünmüyor. Daan Crypto, alıcıların önceki önemli dip bölgesini savunduğunu ve Bitcoin’in haftayı 200 haftalık hareketli ortalamanın üzerinde kapatma ihtimalinin sürdüğünü aktardı. Daan Crypto, piyasada analizleriyle bilinen bir kripto para işlemcisi ve yorumcusu olarak takip ediliyor.

Daan Crypto, alıcıların önceki dip seviyesinde devreye girdiğini ve $60.000 korunursa yaz ayları boyunca geniş bir yatay bant oluşabileceğini değerlendirdi.

Bu senaryoda $60.000 seviyesi kritik eşik olarak öne çıkıyor. Fiyatın bu bölgenin altına kalıcı biçimde inmesi, teknik görünümü belirgin şekilde zayıflatabilir. Buna karşılık mevcut seviyelerin korunması halinde hem yukarı yönlü toparlanma hem de daha derin düzeltme ihtimali masada kalmayı sürdürebilir.

Piyasadaki iki farklı yaklaşım da Bitcoin’in yön arayışının henüz sona ermediğine işaret ediyor. Bu nedenle kısa vadede en yakından izlenen bölge, toparlanmanın sürmesi ile daha sert bir düzeltme arasında sınır olarak görülen $60.000 seviyesi olmaya devam ediyor.