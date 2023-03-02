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  •   Piyasaya Güncel Bakış: Bitcoin (BTC), Kritik Fiyat Seviyelerinde!

Piyasaya Güncel Bakış: Bitcoin (BTC), Kritik Fiyat Seviyelerinde!

Bitcoin (BTC), güne düşük oranlı değer kayıpları ile başladı ve kaydettiği son fiyat hareketlerinin ardından 23.400 dolar seviyelerine geriledi.
13:02
2 Mart 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Güne ortalama %1,5 gibi düşük oranlı bir değer kayıpları ile başlayan lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), kaydettiği son fiyat hareketleri ile birlikte 23.400 dolar fiyat seviyelerine geriledi. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, BTC’deki değer kayıplarının etkisiyle gün içerisinde düşüş yönlü bir ivme yakaladı. Kripto para piyasasının toplam değeri de 1,06 trilyon dolar seviyelerine geriledi.

Bitcoin (BTC), Kritik Fiyat Seviyelerinde

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %1,5 gibi düşük oranlı bir değer kaybı kaydetti ve 23.400 dolar fiyat seviyelerine geriledi. Kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, Bitcoin’deki değer kayıplarının da etkisiyle güne düşüş ile başladı. Ethereum (ETH), kaydettiği son değer kayıplarının ardından 1.645 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Piyasadaki düşüş ile birlikte kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri de CoinMarketCap’in güncel verilerine göre 1,06 trilyon dolar seviyelerine geriledi. Coinglass verilerine göre ise son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama 60 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu. Öte yandan gün içerisindeki düşüşe karşın piyasada pozitif ayrışan kripto varlıklar da oldu.

Günün Öne Çıkan Kripto Para Birimleri

2022 yılında binlerce yatırımcının varlıklarını kaybetmesine neden olan Terra Classic (LUNC), CoinMarketCap verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında, son 24 saatte en yüksek oranlı değer artışı kaydeden kripto para birimi oldu. Ayrıca kaydettikleri değer artışları ile birlikte Mina (MINA) ve GMX (GMX) de günün öne çıkan kripto para birimleri arasında yer aldı.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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