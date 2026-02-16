SBI Holdings, Ripple Labs Hissesiyle İlgili Piyasa Spekülasyonlarına Açıklık Getirdi

Japonya merkezli finans şirketi SBI Holdings’in Yönetim Kurulu Başkanı Yoshitaka Kitao, kurumun Ripple Labs’te doğrudan hisse sahibi olduğunu, bazı iddiaların aksine XRP varlıklarının devasa boyutlarda olmadığını açıkladı. Bu açıklama, Ripple CEO’su Brad Garlinghouse’un şirketin değerinin 1 trilyon dolara ulaşabileceğine dair görüşlerini paylaşmasının ardından gündeme geldi.

SBI Holdings’in Ripple’daki Payı ve Yatırım Stratejisi

Yoshitaka Kitao, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, SBI Holdings’in doğrudan XRP tokenlarına 10 milyar dolar seviyesinde yatırım yaptığı yönündeki söylentilere karşı çıktı. Kitao, şirketin esas odağının XRP değil, Ripple Labs’e ortak olmak üzerine kurulu olduğunu belirtti. SBI Holdings’in Ripple Labs’te yaklaşık yüzde 9 oranında hisseye sahip olduğu bilgisini verdi.

“10 milyar dolar değerinde XRP değil, Ripple Labs’in yaklaşık yüzde 9’una sahibiz. Dolayısıyla, gizli varlığımız çok daha büyük olabilir. Ripple Labs’in toplam değeri ve Ripple’ın oluşturduğu ekosistem dikkate alındığında, sahip olduğumuz payın büyüklüğü daha net ortaya çıkıyor.”

SBI Holdings, son yıllarda Ripple ile yürüttüğü ortak girişimler ve Asya’nın çeşitli bölgelerinde blokzincir tabanlı ödeme altyapılarının yaygınlaşmasına verdiği destekle biliniyor. Şirket, bölgedeki finansal teknolojilerin entegrasyonunu artırma konusunda aktif adımlar atmayı sürdürüyor.

Ripple’ın Değerlemesi ve Geleceğe Yönelik Beklentiler

2025 yılının Kasım ayında Ripple Labs, Fortress Investment Group ve Citadel Securities iştiraklerinin öncülük ettiği 500 milyon dolarlık bir finansman turunun ardından 40 milyar dolarlık bir değerlemeye ulaştı. Bu değere göre SBI Holdings’in elindeki yüzde 9’luk hisse, yaklaşık 3,6 milyar dolar seviyesine denk geliyor. Şirketin CEO’su Brad Garlinghouse, uzun vadede Ripple’ın değerinin trilyon dolar seviyelerine çıkabileceği görüşünde. Böyle bir durumda SBI’nın payının da önemli ölçüde artacağı vurgulanıyor.

Ripple’ın Hedefleri ve XRP’nin Piyasa Performansı

XRP Community Day etkinliğinde konuşan Brad Garlinghouse, kripto para sektöründe 1 trilyon doları aşan bir şirketin mutlaka ortaya çıkacağını ve Ripple’ın da bunu başarma potansiyeline sahip olduğunu ifade etti. Garlinghouse, Ripple’ın vizyonunun sadece şirket başarısı değil, aynı zamanda XRP ve onun etrafında gelişen ekosistemin güçlendirilmesi olduğunu belirtti.

“Bir gün trilyon dolarlık bir kripto şirketi olacak ve Ripple bunu başarmak için doğru iş birlikleri ve XRP ekosistemiyle önemli bir fırsata sahip. Amacımız, müşterilerin kullanmak ve ücret ödemek isteyeceği ürün ve hizmetleri geliştirmek; ancak tüm çabalarımız, genel XRP ekosisteminin başarısına katkı sunmak için.”

Yönetim, XRP’nin Ripple için yol gösterici bir değer olduğunu öne çıkarırken, sektör genelindeki piyasa koşullarının da altcoin üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu aktarıldı. XRP fiyatı son 24 saat içinde yüzde 7,8 oranında gerilerken, yazı sırasında 1,47 dolar seviyesinden işlem gördü.

Ripple, XRP etrafındaki teknolojik gelişmelere ve ekosistemin genişlemesine odaklanmayı sürdürse de, bu adımlar henüz XRP’nin fiyatında kalıcı bir kırılım ortaya koymadı. Uzun vadede ise, ekosistemin büyümesi ve kurumsal entegrasyonun derinleşmesi fiyat performansını olumlu etkileyebilir.