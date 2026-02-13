XRP Sahipleri Dikkat: O Seviye Kırılırsa Her Şey Tepetaklak Olabilir

Kripto para piyasasında rüzgar tersine dönerken, bir dönem yatırımcısına nefes aldıran XRP için tehlike çanları çalmaya başladı. Popüler altcoin Bitcoin’in genel piyasa üzerindeki baskısı ve teknik dirençlerin aşılamaması nedeniyle kritik bir eşikte tutunma mücadelesi veriyor. Uzmanlar, fiyatın psikolojik sınırların altına sarkması durumunda derin bir geri çekilmenin kaçınılmaz olabileceği konusunda ciddi uyarılarda bulunuyor.

Kritik Destek Seviyeleri ve Teknik Görünüm

Analiz masasında yer alan verilere göre, XRP şu sıralar 1,38 dolar seviyelerinde işlem görerek son 24 saatte %4’ün üzerinde bir değer kaybı yaşadı. Piyasa analisti Tara, kısa vadeli görünümde 1,30 dolar bandının hayati bir destek noktası olduğunu vurguluyor. Eğer fiyat bu seviyeyi koruyamazsa, satış baskısının yoğunlaşmasıyla birlikte gözler 1 dolar seviyesindeki büyük psikolojik baraja çevrilecek. 1,65 dolarlık direnç seviyesinin kalıcı olarak geçilememesi, yükseliş umutlarını şimdilik rafa kaldırmış görünüyor.

Olası bir düşüş senaryosunda, 1 doların altındaki kapanışlar yatırımcılar için panik satışlarını tetikleyebilir. Teknik grafikler, bu kırılmanın gerçekleşmesi halinde fiyatın 0,85 ile 0,87 dolar arasındaki tarihsel destek bölgesine kadar gerileyebileceğini işaret ediyor. Geçmiş fiyat hareketleri ve geri çekilme seviyeleri baz alındığında, bu bölge alıcıların yeniden devreye girebileceği en güçlü kale olarak nitelendiriliyor. Ancak o noktaya kadar yaşanacak bir kayıp, mevcut döngünün en sert düzeltmelerinden biri olarak kayıtlara geçecek.

Analistlerin sunduğu bu projeksiyonlar, sadece XRP’nin kendi iç dinamiklerine değil, aynı zamanda küresel yatırımcı algısına da dayanıyor. Özellikle 1,65 doların aşılamaması, piyasadaki momentumun zayıfladığını kanıtlar nitelikte. Yatırımcıların bu süreçte risk yönetimini ön plana alması ve belirlenen destek bölgelerindeki hacim artışlarını yakından takip etmesi, sermaye koruması açısından büyük önem taşıyor.

Bitcoin Etkisi ve Ayı Senaryosunun Derinliği

Altcoin piyasasının genelinde olduğu gibi XRP’nin kaderi de büyük ölçüde en büyük kripto para Bitcoin’in performansına göbekten bağlı durumda. Tara’nın değerlendirmelerine göre, Bitcoin 52.200 dolar seviyesindeki destek noktasına doğru bir iniş gerçekleştirirse, XRP üzerindeki satış baskısı katlanarak artabilir. Tarihsel veriler, piyasa genelindeki düşüşlerde altcoinlerin Bitcoin’den çok daha hızlı ve sert tepki verdiğini, bu durumun XRP’yi öngörülenden daha aşağılara itebileceğini gösteriyor.

CasiTrades gibi diğer tecrübeli isimler de mevcut toparlanma çabalarını büyük bir düzeltme içerisindeki geçici bir sıçrama olarak tanımlıyor. Bu bakış açısına göre, 1,65 doların altında kalındığı her an düşüş riski masada kalmaya devam edecek. İlk etapta 1,09 dolara kadar sürebilecek bir gerileme, satışların derinleşmesiyle 0,90 dolar sınırına dayanabilir. En uç senaryoda ise 0,85 dolar seviyesindeki ana desteğin test edilmesi, piyasadaki ayı iştahının ne kadar baskın olduğunu gösterecek.

Şu anki tabloda XRP için yön tayin edici olan tek unsur, direnç seviyelerinin üzerinde kapanışlar yapabilme kapasitesi. Ancak mevcut veriler, aşağı yönlü risklerin yukarı yönlü potansiyelden daha ağır bastığını kanıtlıyor. Yatırımcılar için 1,30 dolar desteği ilk savunma hattı olurken, 1,65 doların geçilmesi ancak bir “iyileşme” sinyali olarak kabul edilecek. Bu seviyeler arasındaki mekik dokuma süreci, büyük bir kırılmanın öncesindeki sessizliği andırıyor.