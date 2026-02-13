372 Milyon Dolarlık Bitcoin’e Sahip Olan O Ülke Yeniden Satış Düğmesine Bastı

Butan Krallığı, kripto para dünyasındaki varlığını dengelemek amacıyla bu hafta 6,7 milyon dolarlık yeni bir Bitcoin satışı gerçekleştirdi. Eylül ayından bu yana devam eden periyodik tasfiye sürecinin bir parçası olan bu işlem, ülkenin kripto para yönetimindeki yeni rotasını gözler önüne seriyor. On-chain verileri, hükümetin madencilikten elde edilen birikimleri piyasa koşullarına göre nakde çevirerek rezervlerini yönetmeye devam ettiğini doğruluyor.

Madencilik Kapasitesinden Piyasa Likiditesine Geçiş

Butan Hükümeti, Bitdeer Technologies ile gerçekleştirdiği ortaklık kapsamında madencilik kapasitesini 600 MW seviyesine çıkarma hedefini sürdürse de operasyonel verimlilikte değişimler yaşanıyor. Nisan 2024’teki Bitcoin yarılanması (halving) sonrasında blok ödüllerinin azalması, ülkenin madencilik çıktılarında belirgin bir düşüşe yol açtı. Madencilik faaliyetlerinin daha az verimli hale gelmesi, yönetimi elindeki varlıkları daha stratejik bir zamanlamayla değerlendirmeye yöneltti.

Eylül ayında başlayan ve geçtiğimiz aylarda ivme kazanan satış dalgası, Butan’ın sadece biriktiren değil, piyasa dinamiklerini aktif kullanan bir oyuncu olduğunu kanıtlıyor. 6,7 milyon dolarlık son satış, bu uzun vadeli finansal planlamanın güncel bir halkasını oluşturuyor. Krallık, kripto para piyasasındaki dalgalanmaları ve madencilik maliyetlerini gözeterek hareket ediyor.

Bu elden çıkarma işlemleri, ülkenin kripto paralara olan güveninin bittiği anlamına gelmiyor. Aksine, operasyonel giderleri karşılamak veya ulusal hazineye likidite sağlamak amacıyla yapılan planlı hamleler olarak nitelendiriliyor. Teknik veriler, Butan’ın teknoloji yatırımları ile finansal çıktılar arasında hassas bir denge kurmaya çalıştığına işaret ediyor.

Dev Rezerv ve Gelecek Projeksiyonu

Gerçekleştirilen milyon dolarlık satışlara rağmen Butan’ın elinde hala devasa bir kripto para serveti bulunuyor. Tespit edilen hükümet cüzdanlarında yaklaşık 372 milyon dolar değerinde Bitcoin muhafaza ediliyor. Bu durum, ülkenin kripto paraları sadece kısa vadeli bir gelir kapısı olarak değil, aynı zamanda güçlü bir stratejik rezerv olarak konumlandırdığını gösteriyor.

Madencilik altyapısına yapılan büyük yatırımlar, Butan’ı bölgedeki dijital ekonomi liderlerinden biri haline getirdi. 600 MW kapasite hedefi, halving sonrası düşen verimliliğe rağmen uzun vadeli bir kararlılığı temsil ediyor. Hükümet, bir yandan üretim kapasitesini optimize ederken diğer yandan piyasa değerlemelerinden faydalanarak düzenli çıkışlar yapıyor.

Kripto para piyasasının karşı karşıya olduğu zorluklar ve ödül yarılanmasının getirdiği yeni ekonomik düzen, Butan’ın stratejisini daha esnek bir yapıya büründürdü. Safi biriktirme aşamasından, aktif portföy yönetimi aşamasına geçilmesi, ulusal ekonominin dijital çağa adaptasyonunu hızlandırıyor. Elde tutulan 372 milyon dolarlık bakiye, gelecekteki benzer satışların habercisi olsa da ülkenin bu alandaki ağırlığını korumaya devam edeceğini simgeliyor.