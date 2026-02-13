Kripto Para

3 Milyar Dolarlık Kıyamet Saati: Kripto Para Piyasasında Büyük Hesaplaşma Günü

Özet

  • 13 Şubat itibarıyla Bitcoin ve Ethereum'da toplam 2,9 milyar dolarlık opsiyon vadesi dolacak.
  • Bitcoin için 75.000 dolar, Ethereum için 2.150 dolar olan maksimum acı seviyeleri spot fiyatın üzerinde kalıyor.
  • Piyasadaki kurumsal beklentiler, önümüzdeki iki aylık süreçte ayı trendinin güçlenerek devam edeceği yönünde.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

Kripto para piyasası bugün gerçekleşecek olan yaklaşık 3 milyar dolarlık devasa opsiyon vadesiyle kritik bir viraja giriyor. Bitcoin ve Ethereum özelinde yoğunlaşan bu finansal etkinlik, piyasadaki ayı etkisinin derinleştiği ve yatırımcı iştahının azaldığı bir dönemde dengeleri değiştirmeye hazırlanıyor. Özellikle 38.000 Bitcoin kontratının son bulacağı bu süreçte, spot fiyatların “maksimum acı” noktasının altında kalması piyasadaki gerilimi tırmandırıyor.

İçindekiler
1 Opsiyon Piyasasında Ayı Pençesi ve Likidite Dengesi
2 Spot Piyasada Kan Kaybı ve Realize Fiyat Beklentisi

Opsiyon Piyasasında Ayı Pençesi ve Likidite Dengesi

Bugün vadesi dolacak olan 2,5 milyar dolarlık Bitcoin opsiyonları, piyasadaki negatif havayı rakamlarla somutlaştırıyor. Bitcoin için 0,76 seviyesindeki satım/alım (put/call) oranı, her ne kadar kağıt üzerinde alım kontratlarının fazlalığını gösterse de spot fiyatın 75.000 dolarlık “maksimum acı” seviyesinden uzak kalması, birçok yatırımcının elinin boş kalacağına işaret ediyor. Özellikle Deribit verilerine göre, 50.000 ve 60.000 dolar seviyelerinde biriken milyar dolarlık açık pozisyonlar, piyasa oyuncularının daha sert düşüşlere karşı kendilerini sağlama almaya çalıştığını kanıtlıyor.

Analistlerin “bear put spread” olarak tanımladığı stratejilerin yaygınlaşması, yatırımcıların panik seviyelerinden ziyade kontrollü bir düşüş beklentisi içine girdiğini belgeliyor. Piyasanın toplam açık faiz oranının 36,6 milyar dolar gibi devasa bir rakama ulaşması, sadece bugünün değil, önümüzdeki bir-iki aylık sürecin de oldukça sancılı geçeceğine dair kurumsal bir fikir birliği oluşturuyor. Özellikle 60.000 dolar altındaki fiyatlamaların kurumsal düzeyde kabul görmeye başlaması, perakende yatırımcıdaki güven kaybını daha da derinleştiriyor.

Ethereum tarafında ise yaklaşık 406 milyon dolar değerindeki 217.000 kontratın vadesi doluyor. Ether için 0,89 olarak belirlenen put/call oranı, Bitcoin’e kıyasla çok daha karamsar bir tablo çiziyor. Maksimum acı noktasının 2.150 dolar olarak belirlenmesine rağmen fiyatın 2.000 dolar barajının altında kalması, piyasa genelindeki satış baskısının altcoinler üzerinde daha yıkıcı bir etki yarattığını gösteriyor.

Spot Piyasada Kan Kaybı ve Realize Fiyat Beklentisi

Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri hafta başından bu yana 125 milyar dolar eriyerek 2,34 trilyon dolar seviyesine kadar geriledi. Bitcoin’in Asya seansında 66.000 dolar sınırında tutunma çabası, teknik analizlerin işaret ettiği 55.000 dolarlık realize fiyat bölgesine doğru bir çekilmenin ön hazırlığı olarak değerlendiriliyor. Kurumsal ve bireysel yatırımcıların piyasadan çekilme eğilimi, işlem hacimlerinin soğumasına ve likiditenin daralmasına yol açarak volatiliteyi artırıyor.

Ether’in 1.900 dolara kadar gerileyen gün içi dip seviyeleri, en büyük kripto paradaki zayıflığın ekosistemin geneline nasıl sirayet ettiğini kanıtlar nitelikte. Analistler, Bitcoin’in mevcut destek seviyelerini koruyamaması durumunda altcoin piyasasında daha sert bir tasfiye dalgasının tetiklenebileceği konusunda uyarıyor. Bugün yaşanacak olan vade sonu işlemleri, piyasanın 75.000 dolara doğru bir mıknatıs etkisiyle çekilmesini mi sağlayacağı yoksa düşüş trendini hızlandıracak yeni bir kapıyı mı aralayacağı sorusunun yanıtı olacak.

Piyasa yapıcıların ve büyük ölçekli yatırımcıların takındığı bu defansif tutum, kısa vadeli spekülatif hareketlerin yerini stratejik korunma hamlelerine bıraktığını gösteriyor. Opsiyonların %37’lik kısmını oluşturan satım opsiyonlarının çoğunlukla “karda olmayan” (out-of-the-money) bölgede kalması, piyasanın yön bulma konusunda ne kadar büyük bir belirsizlik içinde olduğunu bir kez daha hatırlatıyor.

