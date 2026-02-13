XRP Ledger’da XLS-85 Yükseltmesi: Token Escrow Özelliği Tüm Varlıklara Açıldı

XRP Ledger, 12 Şubat 2026’da XLS-85 yükseltmesiyle önemli bir değişikliğe imza attı. Bu yeni düzenleme; Trustline tabanlı tokenlar (IOU’ler) ve Çok Amaçlı Tokenler (MPT) için yerel escrow özelliğini devreye aldı. Önceden yalnızca XRP için kullanılabilen programlanabilir emanet çözümleri, artık ağ üzerindeki farklı varlıklar için de geçerli hale geldi.

Escrow Özelliği Artık Tüm Tokenlar İçin Uygulanabiliyor

XLS-85 yükseltmesi sonrası, XRP Ledger üzerindeki emanet (escrow) fonksiyonlarının kapsamı genişledi. Daha önceki sistemde, yalnızca XRP işleminde kilitleme ve koşullu serbest bırakma yapılabiliyordu. Artık, stablecoin’ler ve reel dünya varlıklarına dayalı tokenlar dahil olmak üzere çeşitli dijital varlıklar doğrudan zincir üzerinde güvenli ve şartlı olarak yönetilebilecek.

RippleX, “Stablecoin RLUSD’den gerçek dünya varlıklarına kadar, XRP Ledger artık tüm varlıklar için güvenli ve şartlı zincir üstü transfer destekliyor” bilgisini paylaştı.

Yükseltme, mevcut EscrowCreate, EscrowFinish ve EscrowCancel işlem tiplerini de kapsıyor. Ancak, escrow özelliği için token ihraççısının bunu etkinleştirmesi şart. Bu sayede, ihraççılar düzenleme ve yönetişim alanındaki kontrollerini sürdürebilecekken, ağda önemli bir teknik esneklik sağlanıyor.

Kurumlar ve Gelişmiş Finansal Ürünler İçin Yeni Fırsatlar

Söz konusu değişiklik sadece küçük bir ekleme olmaktan öteye gidiyor. Artık yalnızca XRP değil, ağ üzerindeki herhangi bir varlık native olarak süreli ve koşullu şekilde kilitlenebiliyor. Böylece, XRPL’nin yetenekleri ciddi şekilde genişlemiş oluyor.

Token dağıtım ve kilit (vesting) programları

Kurumsal ödeme ve mutabakat süreçleri

İhraç edilen varlıklar için hazine yönetimi

Şartlı stablecoin ödemeleri

Doğrudan XRPL üzerinde kurumsal finansal ürünler

Bir analist, “Token Escrow (XLS-85) XRP Ledger’a entegre edilmiş bir geliştirme ve merkeziyetsiz borsayı kurumlara uygun hale getiriyor. 12 Şubat’tan itibaren kurumlar XRP Ledger’da sermaye konuşlandırmaya başlayacak” değerlendirmesini yaptı.

XRPL, kısa süre önce etkinleştirilen Permissioned Domains özelliğinin ardından escrow fonksiyonunun kapsamını da genişletmiş oldu. Bu gelişmeler, kurumsal uygulamalar ve yeni iş modelleri için platformun daha cazip hale gelmesine yol açıyor.

XRP Fiyatı ve Ağ Üzerindeki Uzun Vadeli Etkiler

XLS-85 yükseltmesinin doğrudan XRP talebini artırdığı söylenemese de, ağ genelinde oluşacak ilave kullanım ve yeni token ihraçları uzun vadede farklı etkiler doğurabilir.

Yapısal olarak, artık stablecoin ihraççıları, reel dünya varlıklarını tokenlaştıran platformlar ve farklı kurumlar XRP Ledger üzerinde kendi tokenları için escrow özelliğini kullanabilecek. Bu durum, potansiyel olarak daha fazla tokenın ağda kullanılması, işlem hacminin artması ve aktif hesap sayısının yükselmesi sonucunu doğurabilir.

XRPL’de token ihraçları artabilir

İşlem hacminde yükseliş görülebilir

Ağda aktif kullanıcı ve hesap sayısı çoğalabilir

Ağ için ücret ve rezerv gereklilikleriyle XRP talebi tetiklenebilir

XRP, ledger’ın temel ödeme ve rezerv varlığı olmaya devam ediyor. Artan kullanım ve yeni uygulamalar, potansiyel olarak XRP talebini etkileyebilecekken, fiyat tarafında asıl değişkenin uzun vadede ağın gerçek anlamda benimsenmesi olacağı değerlendirmeleri yapılıyor.

Kısa vadede XRP fiyat performansı genel piyasa trendlerinden etkilenmeyi sürdürüyor; son işlemlerde varlık 1,36 dolar düzeyinden işlem gördü, günlük %1,35 gerileme kaydedildi.