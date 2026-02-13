RIPPLE (XRP)

XRP Ledger’da XLS-85 Yükseltmesi: Token Escrow Özelliği Tüm Varlıklara Açıldı

Özet

  • XRP Ledger, XLS-85 ile tüm tokenlara escrow desteği sağladı.
  • Yükseltme, kurumsal sermaye ve yeni finansal ürünler için kapı açtı.
  • Fiyat etkisi ise ağın benimsenmesine ve talebe bağlı olacak.
COINTURK
COINTURK

XRP Ledger, 12 Şubat 2026’da XLS-85 yükseltmesiyle önemli bir değişikliğe imza attı. Bu yeni düzenleme; Trustline tabanlı tokenlar (IOU’ler) ve Çok Amaçlı Tokenler (MPT) için yerel escrow özelliğini devreye aldı. Önceden yalnızca XRP için kullanılabilen programlanabilir emanet çözümleri, artık ağ üzerindeki farklı varlıklar için de geçerli hale geldi.

İçindekiler
1 Escrow Özelliği Artık Tüm Tokenlar İçin Uygulanabiliyor
2 Kurumlar ve Gelişmiş Finansal Ürünler İçin Yeni Fırsatlar
3 XRP Fiyatı ve Ağ Üzerindeki Uzun Vadeli Etkiler

Escrow Özelliği Artık Tüm Tokenlar İçin Uygulanabiliyor

XLS-85 yükseltmesi sonrası, XRP Ledger üzerindeki emanet (escrow) fonksiyonlarının kapsamı genişledi. Daha önceki sistemde, yalnızca XRP işleminde kilitleme ve koşullu serbest bırakma yapılabiliyordu. Artık, stablecoin’ler ve reel dünya varlıklarına dayalı tokenlar dahil olmak üzere çeşitli dijital varlıklar doğrudan zincir üzerinde güvenli ve şartlı olarak yönetilebilecek.

RippleX, “Stablecoin RLUSD’den gerçek dünya varlıklarına kadar, XRP Ledger artık tüm varlıklar için güvenli ve şartlı zincir üstü transfer destekliyor” bilgisini paylaştı.

Yükseltme, mevcut EscrowCreate, EscrowFinish ve EscrowCancel işlem tiplerini de kapsıyor. Ancak, escrow özelliği için token ihraççısının bunu etkinleştirmesi şart. Bu sayede, ihraççılar düzenleme ve yönetişim alanındaki kontrollerini sürdürebilecekken, ağda önemli bir teknik esneklik sağlanıyor.

Kurumlar ve Gelişmiş Finansal Ürünler İçin Yeni Fırsatlar

Söz konusu değişiklik sadece küçük bir ekleme olmaktan öteye gidiyor. Artık yalnızca XRP değil, ağ üzerindeki herhangi bir varlık native olarak süreli ve koşullu şekilde kilitlenebiliyor. Böylece, XRPL’nin yetenekleri ciddi şekilde genişlemiş oluyor.

  • Token dağıtım ve kilit (vesting) programları
  • Kurumsal ödeme ve mutabakat süreçleri
  • İhraç edilen varlıklar için hazine yönetimi
  • Şartlı stablecoin ödemeleri
  • Doğrudan XRPL üzerinde kurumsal finansal ürünler

Bir analist, “Token Escrow (XLS-85) XRP Ledger’a entegre edilmiş bir geliştirme ve merkeziyetsiz borsayı kurumlara uygun hale getiriyor. 12 Şubat’tan itibaren kurumlar XRP Ledger’da sermaye konuşlandırmaya başlayacak” değerlendirmesini yaptı.

XRPL, kısa süre önce etkinleştirilen Permissioned Domains özelliğinin ardından escrow fonksiyonunun kapsamını da genişletmiş oldu. Bu gelişmeler, kurumsal uygulamalar ve yeni iş modelleri için platformun daha cazip hale gelmesine yol açıyor.

XRP Fiyatı ve Ağ Üzerindeki Uzun Vadeli Etkiler

XLS-85 yükseltmesinin doğrudan XRP talebini artırdığı söylenemese de, ağ genelinde oluşacak ilave kullanım ve yeni token ihraçları uzun vadede farklı etkiler doğurabilir.

Yapısal olarak, artık stablecoin ihraççıları, reel dünya varlıklarını tokenlaştıran platformlar ve farklı kurumlar XRP Ledger üzerinde kendi tokenları için escrow özelliğini kullanabilecek. Bu durum, potansiyel olarak daha fazla tokenın ağda kullanılması, işlem hacminin artması ve aktif hesap sayısının yükselmesi sonucunu doğurabilir.

  • XRPL’de token ihraçları artabilir
  • İşlem hacminde yükseliş görülebilir
  • Ağda aktif kullanıcı ve hesap sayısı çoğalabilir
  • Ağ için ücret ve rezerv gereklilikleriyle XRP talebi tetiklenebilir

XRP, ledger’ın temel ödeme ve rezerv varlığı olmaya devam ediyor. Artan kullanım ve yeni uygulamalar, potansiyel olarak XRP talebini etkileyebilecekken, fiyat tarafında asıl değişkenin uzun vadede ağın gerçek anlamda benimsenmesi olacağı değerlendirmeleri yapılıyor.

Kısa vadede XRP fiyat performansı genel piyasa trendlerinden etkilenmeyi sürdürüyor; son işlemlerde varlık 1,36 dolar düzeyinden işlem gördü, günlük %1,35 gerileme kaydedildi.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Milyarlarca XRP El Değiştirdi: Balinalar Büyük Operasyon İçin Düğmeye mi Bastı?

Ripple ile Aviva Investors Arasında Tokenizasyon İşbirliği

Ripple’ın 11 Şubat Ortaklığı, RWA’da “Oyundayım” Diyor

O Gösterge Alarm Veriyor: Ripple Yatırımcısı İçin Yolun Sonu mu?

Goldman Sachs’ın Kripto Varlık Yatırımları 2,36 Milyar Doları Aştı

Ripple Cephesinde Neler Oluyor: Orta Doğu, ETF ve XRP Fiyatında Yeni Dengeler

XRP 3 Doları Geçerse Kimse Tutamaz: Herkesin Beklediği O Rakam Açıklandı

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı El Salvador’un Bitcoin Stratejisi: Portföyde Kayıp, IMF İlişkilerinde Baskı
Bir Sonraki Yazı 3 Milyar Dolarlık Kıyamet Saati: Kripto Para Piyasasında Büyük Hesaplaşma Günü
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

372 Milyon Dolarlık Bitcoin’e Sahip Olan O Ülke Yeniden Satış Düğmesine Bastı
BITCOIN (BTC)
3 Milyar Dolarlık Kıyamet Saati: Kripto Para Piyasasında Büyük Hesaplaşma Günü
Kripto Para
El Salvador’un Bitcoin Stratejisi: Portföyde Kayıp, IMF İlişkilerinde Baskı
BITCOIN (BTC)
Tayland’dan Kripto Varlıklar İçin Regüle Türev Piyasalarına Önemli Adım
BITCOIN (BTC)
Arjantin’de Dijital Cüzdanlarla Maaş Alma Hakkı Yasal Düzenlemeden Çıkarıldı
Kripto Para Hukuku
Lost your password?