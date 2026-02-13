El Salvador’un Bitcoin Stratejisi: Portföyde Kayıp, IMF İlişkilerinde Baskı

Bitcoin’de devam eden düşüş, kurumsal yatırımcılardan bireysel yatırımcılara kadar birçok kesimi etkilemeye devam ediyor. Son gelişmeler, El Salvador’un elinde tuttuğu Bitcoin portföyünde önemli bir değer kaybı yaşandığına işaret ediyor. Ülkede Bitcoin’in resmi para birimi olarak benimsenmesiyle birlikte bu alandaki politikaların ülkenin borçlanma ve kredi koşulları üzerinde de belirleyici olduğu görülüyor.

El Salvador’un Bitcoin Varlıklarında Değer Düşüşü

El Salvador Maliye Bakanlığı’na bağlı Bitcoin Ofisi’nin verilerine göre, ülkenin toplam Bitcoin rezervi 7.560 adet seviyesinde bulunuyor ve yaklaşık 503,8 milyon dolar değerinde. Ekim 2025’te Bitcoin’de zirve görüldüğünde portföyün değeri yaklaşık 800 milyon doları bulmuştu. Son dört ayda yaşanan düşüş, ülkenin portföyünde yaklaşık 300 milyon dolarlık bir azalma anlamına geliyor.

Devlet Başkanı Nayib Bukele, uzun süredir Bitcoin’in en ateşli savunucularından biri olarak biliniyor. Bukele yönetimi, günlük bir Bitcoin alım stratejisiyle ilerliyor. Ancak istikrarlı alımlar, ülkenin volatiliteye daha fazla maruz kalmasına yol açıyor.

Öte yandan Bhutan, son dönemde 22,4 milyon dolar değerinde Bitcoin satışı gerçekleştirdi. Bhutan’ın 2019’dan bu yana yürüttüğü madencilik faaliyetlerinden toplamda 765 milyon doların üzerinde kar elde edildi. 2024’te gerçekleşen Bitcoin yarılanmasından sonra artan madencilik maliyetleri, Bhutan’ın portföyünde azalmaya gitmesine yol açtı. Buna karşın El Salvador, uzun vadeli alım stratejisini sürdürmeye devam ediyor.

El Salvador yönetimi ayrıca portföy çeşitlendirmesine odaklanmış durumda. Son olarak 50 milyon dolar tutarında altın alımı gerçekleştirilerek, küresel ekonomik belirsizliklerin arttığı bir dönemde altın gibi daha güvenilir varlıklara yöneldi.

IMF İle İlişkilerde Kripto Baskısı Artıyor

Hükümetin kripto para politikası, Uluslararası Para Fonu ile yürütülen müzakerelerde de belirleyici oluyor. Devam eden Bitcoin alımları ve emeklilik reformunun gecikmesi, IMF ile yapılan finansal programın ilerlemesinde sorunlara yol açıyor.

IMF, Bitcoin’in mali istikrar üzerindeki etkisine yönelik endişelerini dile getiriyor. El Salvador’un son üç yılda tahvillerinde yüzde 130’un üzerinde nominal getiri yakalamasına rağmen, IMF programında yaşanacak bir aksama ülkenin borçlanma koşullarını olumsuz etkileyebilir.

“IMF, kredi ödemelerinin Bitcoin alımında kullanılmasından rahatsızlık duyabilir. Bitcoin’in değer kaybetmesi ise yatırımcı endişelerini artırıyor,” değerlendirmesini T Rowe Price’ın gelişen piyasalar analisti Christopher Mejia paylaştı.

IMF, 26 Şubat 2025’te 40 aylık Genişletilmiş Fon Kolaylığı programını onaylayarak ülke için toplamda 1,4 milyar dolarlık finansman tahsis etti. Haziran 2025’te yapılan ilk gözden geçirme sonrası 231 milyon dolar ödendi. Ancak ikinci inceleme, hükümetin emeklilik sistemiyle ilgili detaylı analiz yayınını geciktirmesi nedeniyle Eylül ayından bu yana beklemede.

Bu dönemde, IMF’nin uyarılarına rağmen Bitcoin alımları sürdü. Mart ayında üçüncü denetimin yapılması öngörülüyor. Her inceleme, ilave kredi dilimlerini serbest bırakıyor.

William Blair Gelişen Piyasalar Borç Fonu yöneticisi Jared Lou, “Bitcoin alımlarının devam etmesi IMF denetimlerinde bazı zorluklar yaratabilir. IMF desteğinin çekilmesi halinde, piyasada olumsuz bir tepki gözlenebilir,” görüşünü dile getirdi.

Tahvil piyasasındaki göstergeler ise El Salvador’un borç ödeme kapasitesine yönelik endişelerin arttığına işaret ediyor. Ülkeye dair kredi temerrüt takas oranları son beş ayın en yüksek seviyesine çıktı. Yıl sonuna kadar 450 milyon dolar, gelecek yıl ise yaklaşık 700 milyon dolar değerinde tahvil ödemesi yapılması gerekiyor. Bitcoin politikalarının ve IMF ile sürdürülen görüşmelerin, piyasaların güvenini nasıl etkileyeceği yakından takip ediliyor.