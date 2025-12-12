2026 Kripto Boğası İçin 6 Büyük Sebebimiz Var, 2025 Sadece Kandırmacaydı



Ran Neuner bu yılki kripto para başarısızlığının temel sebeplerini ele alarak önümüzdeki yıla dair tahminlerini paylaştı. 2026 yılında boğa piyasalarının gerçekten geleceğini söyleyen Ran 6 önemli gerekçe sıralıyor. Peki 2025’te ne yoktu da gecikmeli olarak 2026’da kripto para boğası yaşanacak?

2025 Kripto Para Boğa Aldatmacası

ABD ve Çin arasındaki ticaret eski seviyelerine dönüyor ihracatçılar Çin’e şimdiden 132 bin soya fasulyesi sattı ve Nvidia Çin talebine yetişmek için H200 üretimlerini hızlandırdığını açıkladı. Tarife kaosu Çin cephesinde en az 1 yıl bizimle olmayacak ve 2026 hem Senato hem Temsilciler Meclisi için ara seçim demek. Bazı Fed üyeleri güncel faizlerin neredeyse nötr seviyede olduğunu hatta sınırların zorlandığını söylese de Fed faizleri indirmeye devam ediyor.

Şimdi Ran Neuner’a dönecek olursak o 2025 yılının bir aldatmaca olduğunu çünkü koşulların zaten kripto para boğasına ortam hazırlamadığını söylüyor. Gerçek boğa piyasalarını önümüzdeki yıl başlayacağını söyleyen analist geri dönüp makroekonomiyi, likidite modellerini ve geçmiş döngüleri analiz ederek “iti güç” eksikliği nedeniyle bu yılın aldatmada olduğunu söylüyor.

Manşet M2 artarken net likidite düşmeye devam etti. Yani piyasalara ulaşan likidite M2’nin aksine artmadı.

PMI daralmaya devam etti.

QT halen devam ediyordu.

Ekonomik genişleme bu yıl hiç başlamadı. (Aralık ayındaki satışların durdurulması bir başlangıç ancak Çarşamba günü açıklana 40 milyar dolarlık kısa vadeli bono alımı parasal genişleme anlamına gelmiyor.)

2025 için anlatı harikaydı ve Trump’ın göreve gelmesi büyük bir fırsattı. Ancak Ran’ın ifadesiyle “yakıt yoktu” ve bu yüzden beklenen boğa piyasası hiç yaşanmadı. Tam da bu sebeplerden 2025 kripto para boğasının bir aldatmaca olarak insanları oyaladığını düşünüyor.

2026 Kripto Para Boğası

Peki artık güzel şeylerden bahsedebiliriz. 2026 için daha şimdiden çok fazla negatiflik varken Ran neden “insanlar 2026’da düşüş öngörüsünü ittifakla kabul ettiği ortamda” boğa yaşanacağına inanıyor? Yüksek Mahkeme tarife kararı, MSCI’nin kripto para rezerv şirketlerinin 15 Ocak’ta delist etmesi gibi sadece ilk çeyrekte yaşanacak birçok negatif gelişme varken onun iyimserliğinin sebebi ne?

2026, boğa piyasalarını başlatan koşulların yıllardır ilk kez ortaya çıktığı yıl olacak.

Yani şöyle;

QT sona eriyor.

Faiz oranları düşüyor.

TGA baskısı ortadan kalktı.

Net likidite dibe vurdu ve artık toparlanmalı.

PMI yükseliyor.

Kurumlar ikinci dalga sermaye girişine hazırlanıyor.

Regülasyonlar geliyor. (İlk çeyrekte taslaklar üzerinde anlaşılamazsa Temmuz ayına kadar oylama bitmez ve ara seçimlerin sonuna kadar kripto yasaları gelmez yani regülasyonların geleceği o kadar da parlak değil işte size editör notu.)

Tarihsel olarak, Bitcoin $0.00000000000000, likidite yükselirken hiçbir zaman ayı piyasasına girmedi. Bu yüzden 2025’te birçok yükseliş gerekçemiz olsa da asıl yükselişi 2026 yılında yaşayacağız. En azından Ran haklı çıkarsa göreceğimiz şey bu.