Kripto para analisti Dave the Wave, en büyük kripto para BTC'nin yılın sonuna kadar tüm zamanların en yüksek seviyesine (ATH) ulaşmasının ihtimal dahilinde olduğunu iddia etti. İşte analistin son Bitcoin yorumu.

Okuma Süresi: 2 Dakika

Son birkaç yıldır Bitcoin (BTC) için yaptığı öngörülerin gerçekleşmesiyle tanınan ve yakından takip edilen kripto para analisti Dave the Wave, en büyük kripto para BTC’nin yılın sonuna kadar tüm zamanların en yüksek seviyesine (ATH) ulaşmasının ihtimal dahilinde olduğunu iddia etti. İşte analistin son Bitcoin yorumu.

Bitcoin’de Yeni ATH Senaryosu

Anonim kripto para analisti Dave the Wave, Bitcoin’in fiyat hareketinin son yıllarda simetrik bir modelde hareket ettiğini ve 2021 ile 2023 arasında geniş bir aralıkta işlem gördüğünü belirtti. Dave the Wave, teknik analizlerinde her piyasa döngüsünün uzun vadeli en yüksek ve en düşük seviyelerini tahmin etmeyi amaçlayan logaritmik büyüme eğrilerini (LGC’ler) kullanmasıyla bilinen bir isim. Analiste göre, BTC‘nin son günlerde yaptığı simetrik fiyat hareketlerini devam ettirmesi LGC’nin yörüngesi göz önüne alındığında fiyatın yıl içinde tüm zamanların en yüksek seviyesine (ATH) ulaşabileceği anlamına geliyor:

BTC, eğer simetrik fiyat hareketini sürdürecek olursa bu yıl yeni ATH’ine ulaşabilir. Yeni ATH için fiyatın LGC kanalının yalnızca orta seviyesine ulaşması yeterli. ‘EĞER’ ifadesinin kullanılmasına itiraz edenler lütfen eleştirel ve spekülatif TA’nın (teknik analiz) kehanet olmadığının farkına varsın. TA her iki taraf için de risk haritasını çıkarmaya yarar.

Dave the Wave, “aynalayan formasyon” diyerek BTC’nin önceki iki yılda yaptığı fiyat hareketlerini tekrar ettiğini ve 2023’ün sonuna doğru 70 bin dolar seviyesine ulaştığı olası bir senaryo sunuyor.

Analistin Ethereum Yorumu: Bitcoin’in İzinden Gidebilir!

Dave the Wave, aynı zamanda Ethereum‘u (ETH) da yakından takip ediyor. Analist, en büyük akıllı sözleşme platformunun BTC‘nin son fiyat hareketinin izinden gidebileceğini gösteren iki grafik paylaşarak şunları söyledi:

BTC’yi sevdiğimi biliyorsunuz ama ETH‘yi de gerçekten seviyorum. Unutmayın, bir coin ile evlenmenize gerek yok.