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Sürekli değişen kripto para dünyasında, yatırımcılar varlıklarını korumak ve kâr elde etmek için sürekli olarak bir sonraki güvenli limanı arıyor. Son zamanlarda, DigiToads’un (TOADS), Tron (TRX) ve Zilliqa’nın (ZIL) karşılaştığı mücadelelerden giderek daha fazla endişe duyan yatırımcılar için umut verici bir alternatif olarak ortaya çıktığı iddia ediliyor. Bu makalede, DigiToads inceleniyor ve dikkat çeken özelliklerine değiniliyor.

DigiToads (TOADS)

DigiToads, oyna-kazan (P2E) oyununu, NFT’leri ve NFT stake etmeyi güçlü bir şekilde vurgulayan deflasyonist bir yardımcı meme coin olarak tanımlanıyor. Bir memecoin olarak DigiToads’un, Dogecoin ve Shiba Inu gibi diğer popüler meme coinlere benzer şekilde büyük fiyat artışları potansiyeline sahip olduğu iddia ediliyor. İlgi çekici P2E oyunu ile oyuncular benzersiz DigiToads’ları toplayabilir, besleyebilir ve savaşabilir, bu da, ekibin iddiasına göre, yerel TOADS tokenine olan talebi artırabilir.

Açıklamalara göre DigiToads’u öne çıkaran önemli bir faktör, hayır kurumlarına ve çevresel nedenlere olan bağlılığı olabilir. Proje, ağaç dikimi ve yağmur ormanlarının korunmasına odaklanarak kârının %2,5’ini çevresel hayır kurumlarına bağışladıklarını iddia ediyor. Sürdürülebilirliğe ve olumlu etkiye olan bu bağlılık, ekibin ifadelerine göre, birçok yatırımcıda yankı uyandırıyor ve proje için bir satış noktası haline geliyor olabilir.

TOADS Ön Satışı

Ekibin açıklamalarına göre DigiToads’un ön satışı oldukça başarılı oldu ve şu ana kadar 1,35 milyon dolar toplandı. Bu meblağ, projeye olan güçlü yatırımcı ilgisini vurguluyor olabilir ve ön satış sırasında büyüme için hala yer olduğu ifade ediliyor. Toplanan fonlara ek olarak, ekibin açıklamalarına göre DigiToads yatırımcılar için erişim kolaylığı sunmakta ve ödeme olarak birçok büyük kripto para birimini kabul etmekte. Proje ayrıca yatırımcılara şeffaflık ve güvenilirlik sağlayan doxxed bir ekibe sahip. Ayrıca, ön satışın hak ediş süresi yok, bu da, ekibin iddiasına göre onu gelecek vaat eden yeni bir projeye yatırım yapmak ve lansman sırasında anında likiditeye sahip olmak isteyenler için bir seçenek haline getirebilir.

Proje ile ilgili daha detaylı bilgiye sahip olmak için websitesini ziyaret edebilirsiniz.

TOADS, Tron (TRX) ve Zilliqa (ZIL)

Buna karşılık ekibin iddialarına göre Tron (TRX) ve Zilliqa (ZIL), kendilerini yatırımcılar için daha az cazip hale getiren zorluklarla karşılaştı. Bir zamanlar blok zinciri endüstrisinde umut vaat eden bir rakip olduğu ifade edilen Tron, merkezileşme ve azalan geliştirici topluluğu ile ilgili sorunlarla mücadele etti. Zilliqa ise gelişiminde yavaş ilerleme kaydetti ve defi ve NFT projelerine yönelik artan ilgiden faydalanamadı. Bu mücadeleler yatırımcıları, büyüme ve istikrar için daha fazla potansiyel sunan DigiToads gibi alternatif yatırımlar aramaya yöneltmiş olabilir.

Ekibin iddiasına göre DigiToads’u diğerlerinden ayıran bir diğer faktör de Platinum Toads girişimi. Bu özellik, topluluk yatırımcılarının TOADS hazinesinin bir kısmına erişim kazanmasına olanak tanıyarak projenin büyümesinin kontrolünü etkin bir şekilde topluluğun eline vermeyi amaçlıyor. Bu yenilikçi yaklaşım, ekibin iddiasına göre, yalnızca topluluğu güçlendirmekle kalmıyor, aynı zamanda yetenekli yatırımcıları projenin başarısına katkıda bulunmaya teşvik ederek yatırımcılar için cazibesini daha da artırmayı hedefliyor.

DigiToads Topluluğu

Sonuç olarak, ekibin açıklamasına göre, DigiToads (TOADS) kripto para alanındaki yatırımcılar için yeni bir güvenli liman olmayı hedefliyor. Deflasyonist mekanikler, P2E oyunu, NFT stake etme ve hayır işleri ve çevresel amaçlara bağlılığın karışımı, onu Tron (TRX) ve Zilliqa (ZIL) gibi mücadele eden projelerden ayırmayı amaçlıyor. Başarılı olduğu iddia edilen bir ön satış ve topluluk katılımına güçlü bir odaklanma ile DigiToads, 2023 ve sonrasında izlenecek kripto paralar arasında yer almayı amaçlıyor.

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Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.