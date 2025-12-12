Dünyanın En Büyük Broker Şirketlerinden Biri Kripto Paralara Entegre Oluyor



İçeriği yapay zeka ile özetle



ChatGPT







Grok



Geleneksel finans piyasaları kripto paralara hızla genişlerken daha fazlasını yapanlar da var. Örneğin bir banka veya broker şirketinin kripto trade hizmetleri vermesi bugünlerde son derece normalleşen bir şeydir. Peki ya broker veya bankaya kripto para transfer edip işlemlerinizi fonlamanız nasıl bir duygu olurdu? Dünyanın en büyüklerinden biri buna izin vereceğini duyurdu.

Interactive Brokers

Interactive Brokers Group Inc artık bireysel yatırımcıların aracılık hesaplarına stablecoin yatırmasına izin veriyor. Örneğin Binance borsasındaki stablecoininizi buraya gönderiyorsunuz ve işlem yapabiliyorsunuz. Interactive Brokers sözcüsü, e-posta ile Bloomberg’e gönderilen bir açıklamada uygun ABD müşterilerinin bu avantajdan yakında yararlanmaya başlayacağını duyurdu.

Yeni özellik bankaları ortadan kaldırıp direkt olarak broker şirketi üzerinden stablecoinlerin kullanılmasıyla yatırımın önünü açıyor. Muhteşem bir şey, borsadan bankaya bankadan broker şirketine transfer gibi gereksiz bir süreç ortadan kalkmış oldu. Bu durum kripto para işlemleri yaptığı için hesapları kapatılan ABD’li yatırımcıların hoşuna gidecek ve muhtemelen Interactive Brokers müşteri büyüme grafiğine olumlu katkı sağlayacak. Daha da önemlisi diğer broker şirketleri hatta varlık yönetim firmaları da bunu yapmak için teşvik edilmiş olacak çünkü müşterileri bu kolaylığı herkeste görmek ister.

Interactive Brokers (IBKR) ve Kripto

Bu şirket dünyanın en büyük aracı kurumlarından biri ve Kasım sonu itibariyle 4,3 milyon aktif müşteri hesabına ulaştı. Geçen yıla göre %33 büyüme yaşadı çünkü çoktan kripto paraları desteklemeye başladı. Yönetimi altındaki varlıkların toplam boyutu 770 milyar doların üzerinde ve IBKR’nin piyasa değeri 113 milyar dolar.

İnsanlar buradan zaten uzun süredir 7/24 kripto para işlemlerini gerçekleştirebiliyordu. Müşteriler; Paxos Trust Company veya Zero Hash aracılığıyla Bitcoin (BTC) $0.00000000000000, Ethereum (ETH) $0.00000000000000, Bitcoin Cash $0.00000000000000 (BCH), Litecoin $0.00000000000000 (LTC) ve son eklenen Solana (SOL), Cardano (ADA) $0.00000000000000, Ripple (XRP) $0.00000000000000 gibi kripto paraları alıp satabiliyor. Kripto işlemlerinde %0.12 – %0.18 gibi broker şirketlerine göre rekabetçi komisyon oranlarına sahip. Tüm bunlara ek olarak BTC ve ETH vadeli işlemleri ve tabi spot ETF erişimi de sunuluyor.

150’den fazla küresel piyasada, 33 ülkede ve 27 farklı para birimiyle işlem yapma imkanı sunan bu dev şirket şimdi stablecoin transfer ederek broker hesaplarınızı fonlamanıza olanak sağlıyor yani sistemi direkt olarak kriptoya bağlıyor. Bankaya ihtiyaç duyulmaması büyük bir değişimin habercisi.

GENIUS sayesinde şirketin sıradaki hedefi kendi stablecoinini başlatmak. Regülasyonların en güzel yanı dünyanın en büyük finans oyuncularını kriptoya çekmesidir. Bunun 2 sebebi var. Regülasyonlar sayesinde artık kripto para hizmetleri vermeleri yasal ve bu onlara müşteri kazandırır. İkinci sebepleriyse kripto sayesinde daha fazla iş yaparlar ve para kazanırlar. Finans şirketleri için legal şekilde para kazanmak tek hedeftir ve bunun kripto paralar veya mavi yumurta vadelileriyle olup olmaması onların umurunda olmaz.