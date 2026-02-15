DOGE, ETH, SOL, XRP ve AVAX 16 Şubat Fiyat Tahminleri

Yeni haftaya saatler kaldı ve CME açılışı öncesinde BTC 70 bin doları kaybetti. Sıradaki hedef 69 bin dolar desteği. Yazı hazırlandığı sırada BTC tam da bu bölgeyi korumak için mücadele ediyor. DOGE öncülüğünde bugün erken saatlerde piyasa toparlanıyordu ancak şimdi yeni haftaya altcoinler satışla giriyor. DOGE, ETH, SOL, XRP ve AVAX için son tahminleri ele alacağız.

DOGE, ETH ve SOL

X’in kripto trade hizmeti vereceğine dair dedikodular DOGE fiyatının artmasına neden oldu. Şubat başında da Musk DOGE’un Ay’a gideceğini söylemişti. Fakat genel piyasa hissiyatının tekrar negatife dönmesi ve X hakkındaki spekülasyonun bitmesiyle DOGE fiyatı da geri çekiliyor. %20’lik rallinin ardından ilk durak 0.1017 dolar desteği ve kaybedilmesi halinde satışlar 0.0910 dolara uzayabilir.

2.368 dolar altı kapanışlar 2.100 doların tekrar dirence dönmesine neden oldu ve ETH şimdi 1.930 doları son destek olarak tutmaya çalışıyor. Kırılma öncesinde 2.100 dolar tavan olarak şekilde bu aralıkta dalgalanmanın devam ettiğini görebiliriz. BTC’nin durumuna başlı olarak ya 2.100 ve 2.368 seviyesi hedeflenecek ya da ETH geçen yıl Nisan ayından bugüne ilk defa 1.400 doları fitil atacak.

142 günlük düşüş serisi %73 kayıpla 68 dolarda bu ay SOL Coin için sona erdi. SOL Coin fiyatı 83 dolar desteği korunduğu sürece 88 ve 97 doları hedefleyebilir. BTC burada da belirleyici olacak ancak uzun süredir SOL Coin böylesi aşırı satışlar yaşamadığından düşüşün şiddetlenmesi için ayıların önemli bir tetikleyiciye ihtiyaçları var.

XRP ve AVAX

Ripple (XRP) tıpkı Solana gibi beklenenden aşırı satılan majör altcoinler listesine girdi. Burada 1,35 dolar destek olarak güçlü kalsa da 1 dolara uzanan alt fitil cazip kar satışlarına kapı aralığından 1,55 dolar korunamıyor. Bugünkü yükseliş eğer tersine dönmeseydi 1,76 dolar test edilebilirdi.

BTC’nin 70 bin doları geri aldığı ortamda XRP Coin’in buna en duyarlı altcoinlerden olması olumlu. Fakat BTC 69 bin doları koruyamazsa bugün silinen kazançların yanında fiyat yine 1,35 dolar desteğine gerileyebilir.

Haftalık grafikte AVAX 2024 Mart ayından bugüne üç tepe oluşturdu ve bunlar sürekli alçalıyor. İlgi zayıf, ağ faaliyeti istenen seviyelerde değil, rekabet güçlü ve biz 2021 yılında değiliz. Çift haneli enflasyon ve topluluk gücünün sınırlı olması AVAX’ı yeniden 2022 yılına ışınladı. 2023 Ekim’den bugüne görmediği fiyatlara gerileyen AVAX eğer 8,6 dolar altında kapanışlara başlarsa dip 7 dolara uzayabilir. Bu da 2021 boğasının başladığı yere geri dönmesi anlamına gelir. En azından 14,55 dolar geri alınmadığı süre AVAX riskli görünmeye devam edecek.