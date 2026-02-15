X (Twitter) Entegre Kripto Para Borsası Mı Açıyor? X Money Gelecek

Elon Musk elinde klozet ile Twitter binasına girdiği günlerde herkes kripto paralar için çok daha fazlasını yapmasını bekliyordu. Ancak son ayı piyasalarından bugüne Musk kripto paralarla 2021 yılındaki gibi ilgilenmiyor ve buranın umurunda olmadığını birçok kez söyledi. Ancak yeni gelişmeler var.

Elon Musk ve Kripto Paralar

2020 sonrası kripto paralara ilgi duymaya başlayan Elon Musk spekülasyonların merkezinde olmaktan keyif aldı. Çin yasaklarından Bitcoin’in çevreye zararlı olduğu için bilançodan çıkarılması tehditlerine, ardından gelen satışlara kadar birçok şey gördük. Yaptığı paylaşımlardan ayıklanan kelimelerle onlarca kripto para çıktı. Bunlardan Shiba Coin, Baby Doge gibi hayatta olanlar da var yok olup gidenler de.

Hatta DOGE’u Ay’a göndermekten bile bahsediyordu. 3 Şubat tarihinde bir takipçisi ona bunu sormuş ve Musk “Ay’da DOGE kaçınılmazdır” diyerek buna cevap vermişti. Twitter’ı satın aldığı sırada herkes Musk’ın kripto paraları platforma en azından ödemeler için entegre etmesini bekliyordu. Fakat X’e dönüşüm ve ardından geçen süreçte kripto paraları umursamayan Musk bu konuda adım da atmadı.

Kripto Paralar ve X Money

X’in ürün müdürü saatler önce platformun kripto para trade hizmetleri sunmaya başlayacağı iddialarına cevap verdi. Sosyal medyada dolaşıma sokulan iddia şuydu;

“Nikita Bier, Smart Cashtags’ın birkaç hafta içinde kullanıma sunulacağını ve kullanıcıların timeline’ında doğrudan hisse senedi ve kripto trade edebileceğini söyledi.”

Ancak Bier saatler önce “trade hizmeti verileceği” iddiasını yalanladı.

“Bu yanlış. X, trade işlemlerini yürütmüyor veya aracılık yapmıyor. Sadece finansal veri araçları ve bağlantıları oluşturuyor.” – Nikita Bier

X Money finansal hizmetler Elon Musk’ın neredeyse şirketi aldığı günden beri devam eden bir proje. O günlerde her eyaletten izin alınmaya çalışıldığı sürecin epey uzadığı gibi şeylerden bahsediyorduk. ABD’nin birçok bölgesi için çalışmalar son aşamasına gelse de o günlerden hatırlamanız gereken şey “kripto konulu hizmetler için lisans başvurularının olmadığı” gerçeğiydi.

Spekülasyonlar Smart Cashtags’ın yakın gelecekte X Money finansal hizmetlerle entegre bir hizmet olması için 1 ay içinde başlatılacağı yönündeydi. Elon daha Twitter’ı satın almadan önce WeChat gibi “her şeyin uygulaması” ve hatta daha gelişmiş bir şeyin peşinde olduğundan bahsetmiştik. Buna Grok’un canlı fiyat verileriyle beslenip kripto yorumlarını daha iyi hale getirmesi için gelişimi de dahil ancak kripto trade hizmetleri X’te olmayacak.