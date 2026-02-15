Winvest — Bitcoin investment
DOGECOIN (DOGE)

X (Twitter) Entegre Kripto Para Borsası Mı Açıyor? X Money Gelecek

Özet

  • X’in ürün müdürü Nikita Bier saatler önce platformun kripto para trade hizmetleri sunmaya başlayacağı iddialarını reddetti.
  • Nikita Bier: Bu yanlış. X, trade işlemlerini yürütmüyor veya aracılık yapmıyor. Sadece finansal veri araçları ve bağlantıları oluşturuyor.
  • Spekülasyonlar Smart Cashtags'ın yakın gelecekte X Money finansal hizmetlerle entegre bir hizmet olması için 1 ay içinde başlatılacağı yönündeydi. X Money için kripto lisansı da "alınmadı".
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Elon Musk elinde klozet ile Twitter binasına girdiği günlerde herkes kripto paralar için çok daha fazlasını yapmasını bekliyordu. Ancak son ayı piyasalarından bugüne Musk kripto paralarla 2021 yılındaki gibi ilgilenmiyor ve buranın umurunda olmadığını birçok kez söyledi. Ancak yeni gelişmeler var.

İçindekiler
1 Elon Musk ve Kripto Paralar
2 Kripto Paralar ve X Money

Elon Musk ve Kripto Paralar

2020 sonrası kripto paralara ilgi duymaya başlayan Elon Musk spekülasyonların merkezinde olmaktan keyif aldı. Çin yasaklarından Bitcoin’in çevreye zararlı olduğu için bilançodan çıkarılması tehditlerine, ardından gelen satışlara kadar birçok şey gördük. Yaptığı paylaşımlardan ayıklanan kelimelerle onlarca kripto para çıktı. Bunlardan Shiba Coin, Baby Doge gibi hayatta olanlar da var yok olup gidenler de.

Hatta DOGE’u Ay’a göndermekten bile bahsediyordu. 3 Şubat tarihinde bir takipçisi ona bunu sormuş ve Musk “Ay’da DOGE kaçınılmazdır” diyerek buna cevap vermişti. Twitter’ı satın aldığı sırada herkes Musk’ın kripto paraları platforma en azından ödemeler için entegre etmesini bekliyordu. Fakat X’e dönüşüm ve ardından geçen süreçte kripto paraları umursamayan Musk bu konuda adım da atmadı.

Kripto Paralar ve X Money

X’in ürün müdürü saatler önce platformun kripto para trade hizmetleri sunmaya başlayacağı iddialarına cevap verdi. Sosyal medyada dolaşıma sokulan iddia şuydu;

“Nikita Bier, Smart Cashtags’ın birkaç hafta içinde kullanıma sunulacağını ve kullanıcıların timeline’ında doğrudan hisse senedi ve kripto trade edebileceğini söyledi.”

Ancak Bier saatler önce “trade hizmeti verileceği” iddiasını yalanladı.

“Bu yanlış. X, trade işlemlerini yürütmüyor veya aracılık yapmıyor. Sadece finansal veri araçları ve bağlantıları oluşturuyor.” – Nikita Bier

X Money finansal hizmetler Elon Musk’ın neredeyse şirketi aldığı günden beri devam eden bir proje. O günlerde her eyaletten izin alınmaya çalışıldığı sürecin epey uzadığı gibi şeylerden bahsediyorduk. ABD’nin birçok bölgesi için çalışmalar son aşamasına gelse de o günlerden hatırlamanız gereken şey “kripto konulu hizmetler için lisans başvurularının olmadığı” gerçeğiydi.

Spekülasyonlar Smart Cashtags’ın yakın gelecekte X Money finansal hizmetlerle entegre bir hizmet olması için 1 ay içinde başlatılacağı yönündeydi. Elon daha Twitter’ı satın almadan önce WeChat gibi “her şeyin uygulaması” ve hatta daha gelişmiş bir şeyin peşinde olduğundan bahsetmiştik. Buna Grok’un canlı fiyat verileriyle beslenip kripto yorumlarını daha iyi hale getirmesi için gelişimi de dahil ancak kripto trade hizmetleri X’te olmayacak.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Senatörler Kripto Paralarda Kan İstiyor, Trump İçin Şikayet Mektubu

Kritik Gün, Önemli Saatler ve Kripto Paralarda Beklenenler

90 Bin Kişiyi Uykusuz Bırakan Kripto Para Vurgununda Son Perde: PGI Dosyası Açıldı!

Bitcoin’de 3 Yıllık Sessizliği Bozan Korkunç Sinyal: Her Şey Yeni mi Başlıyor?

Emekli Maaşları Bitcoin ile mi Ödenecek? Ezber Bozan Karar

ETH, XRP, ADA, BNB ve HYPE: Altcoin Piyasasında Cuma Kabusu mu, Yoksa Büyük Fırsat mı?

372 Milyon Dolarlık Bitcoin’e Sahip Olan O Ülke Yeniden Satış Düğmesine Bastı

TAGGED: , , ,
Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
Bir Önceki Yazı Yapay Zekâ, Akıllı Sözleşme Denetimlerinde Yeni Dönem Başlatıyor
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Yapay Zekâ, Akıllı Sözleşme Denetimlerinde Yeni Dönem Başlatıyor
Kripto-Yapay Zeka
Binance’in XRP Rezervleri 2024’ün En Düşük Seviyesine Geriledi
BINANCE RIPPLE (XRP)
Bitcoin 100 Günlük Hareketli Ortalamanın Üzerine Çıktı: Piyasa Kritik Eşikle Karşı Karşıya
Kripto Para
Sıcak Gelişme: İran İçin Yolar Çıktılar, Bitcoin Düşüşü 15 Şubat
BITCOIN (BTC)
American Bitcoin Corp, 6.000 Bitcoin Sınırını Geçerek Küresel Sıralamada Yükseldi
Kripto Para
Lost your password?