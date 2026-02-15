Senatörler Kripto Paralarda Kan İstiyor, Trump İçin Şikayet Mektubu

Trump seçimleri kazandı ve kripto para dostu ilk ABD Başkanı olarak koltuğuna oturdu. Ancak sonrasında kripto para işine fazlasıyla gömüldü. Bu işten kendisi ve ailesi hatta çevresindeki insanlar milyarlarca dolar kazandı. Ancak ABD Senatörleri bu durumun hukuka uygun olmadığını düşünüyor.

Kripto Para Şikayet Mektubu

Devlet başkanlarının rüşvet alması veya görevinin ona tanıdığı yetkileri menfaat karşılığında satması yasal değildir. Bu ABD için de böyle ve Trump’ın kripto işi göreve başladığından beri rüşvet, yolsuzluğa benzer bir şeye dönüşüyor. Kendi ve eşi adına kripto para ihraç ediyor, ailesi DeFi projesi başlatıyor, WLFI BAE’den yarım milyar dolar yatırım alıyor ve sayısız hamlenin ardından Trump’ın serveti büyüyor.

Elizabeth Warren ve Andy Kim ulusal güvenlik endişeleri nedeniyle harekete geçilmesini istiyor. Trump ile bağlantılı WLFI şirketinin hisselerinin BAE tarafından desteklenen şirket eliyle alınmasının incelenmesi için Scott Bessent’e mektup yazdılar. Bu şimdilik büyük bir sorun değil çünkü geçen yıl da farklı konularla ancak yine kripto işiyle bağlantılı olarak harekete geçildiğini görmüştük. Asıl sorun bunun Demokratlar için seçim propagandasına dönmek üzere olması ve ara seçimlerde Cumhuriyetçilerin yenilgiyi tatmasıyla Trump’ın yargılanma ihtimali.

Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren ve New Jersey Senatörü Andy Kim, ABD’deki Yabancı Yatırımlar Komitesi’nin (CFIUS) BAE destekli şirketin World Liberty Financial (WLFI) hisse satın alımını incelemesini istedi. CFIUS başkanlığını yürüttüğü için mektubu Bessent’e gönderdiler.

Mektubun Detayları

BAE’nin Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan’ın WLFI hisselerini satın almasıyla ilgili gönderilen mektup şöyle;

“Başkan Trump’ın göreve başlamasından dört gün önce, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) en üst düzey ulusal güvenlik yetkilisi tarafından desteklenen bir yabancı yatırım kuruluşunun, Trump ailesinin kripto şirketi World Liberty Financial (WLF) hisselerinin %49’unu yarım milyar dolar karşılığında satın almayı kabul ettiği yönündeki haberler hakkında yazıyoruz. Bu işlem, ulusal güvenlik açısından önemli endişeler doğurmaktadır. Siz, ABD’deki yabancı yatırımları ulusal güvenlik riskleri açısından incelemekten sorumlu olan ABD Yabancı Yatırım Komitesi (CFIUS) başkanlığını yürütmektesiniz. CFIUS’un bu işlemi dikkatle inceleyeceğini, CFIUS incelemesinin gerekli olup olmadığını belirleyeceğini ve gerekli olması halinde kapsamlı, ayrıntılı ve tarafsız bir soruşturma yürüteceğini teyit etmenizi rica ediyoruz. Ayrıca, ilerleme durumunuz hakkında bilgilendirilmeyi bekliyoruz. Son haberlere göre, BAE destekli fonun WLF’nin çoğunluk hisselerini satın alma anlaşması, onu şirketin en büyük hissedarı ve bilinen tek dış yatırımcısı haline getirdi. Wall Street Journal’ın ifadesiyle, “anlaşma Amerikan siyasetinde eşi görülmemiş bir olaya işaret ediyor: yabancı bir hükümet yetkilisinin, yeni ABD başkanının şirketinde önemli bir hisseye sahip olması”, durum budur. Anlaşmanın, WLF’nin beş yönetim kurulu üyesinden ikisini, Şeyh Tahnoon’un şirketi G42’de de görev yapan üst düzey yöneticilere verdiği bildirildi. ABD istihbaratı, G42’nin Çin ordusuna yardım etmek için teknoloji sağladığı konusunda uzun süredir uyarıyordu. G42’nin mevcut CEO’sunun Çinli mühendislerle birlikte bir mesajlaşma uygulaması geliştirdiği bildirildi. CFIUS, ulusal güvenliğimizi korumada kritik bir rol oynamaktadır ve halk, herhangi bir incelemenin Başkan Trump veya diğer yönetim yetkililerinin siyasi kayırmacılığına bakılmaksızın tarafsız bir şekilde yürütüleceğine dair güvence hak etmektedir. Bu endişeler, Hazine Bakanlığı’nın Mayıs 2025’te duyurduğu “yabancı yatırımcılar için hızlı pilot program”ın BAE tarafından doğrudan lobi edildiği yönündeki haberlerle daha da artmıştır. 5 Mart 2026 tarihine kadar aşağıdaki sorulara yanıt vermenizi rica ediyoruz:”

Sorular şöyle;

WLF’nin %49’unu satın almak için BAE’nin desteklediği yatırım (“WLF işlemi”) CFIUS’un incelemesini gerektiren bir işlem miydi?

%49’unu satın almak için BAE’nin desteklediği yatırım (“WLF işlemi”) CFIUS’un incelemesini gerektiren bir işlem miydi? WLF işleminin tarafları CFIUS’a bir beyanname veya bildirim sunmuş mu? Sunmuşsa, ne zaman?

CFIUS, WLF işlemini “hızlı yol” mu izlemiştir? Öyleyse, CFIUS, WLF işleminin hızlandırılmış veya “hızlı yol” işlemine uygun olduğunu hangi gerekçeyle belirlemiştir?

CFIUS, WLF işlemiyle ilgili bir ilk inceleme veya resmi soruşturma yürütmüş mü?

CFIUS, Başkan Trump’a işlemle ilgili herhangi bir öneri veya materyal sundu mu?

Beyaz Saray yetkilileriyle veya Başkan Trump ile CFIUS’un herhangi bir WLF işlemini incelemesiyle ilgili herhangi bir konuyu görüştünüz mü? Bu görüşmelerin niteliği neydi? Bu görüşmelere kimler katıldı? Bu görüşmeler ne zaman gerçekleşti? Bu görüşmelerin sonucu ne oldu?