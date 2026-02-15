Winvest — Bitcoin investment
Kripto Para

20 Eylül 2024’ten Bugüne İlk Defa Oldu, Kripto Para Düşüşü Bitti Mi?

Özet

  • 736 milyon dolarlık short pozisyon tasfiye edildi. Bu rakam, 20 Eylül 2024'te tasfiyelerin tek bir günde 773 milyon dolara ulaştığı günden bu yana aşılmamış bir rakamdı.
  • Darkfost büyük short tasfiyesinin ardından yükselişin hızlanacağı evrenin başlayabileceğini düşünüyor.
  • Bitcoin (BTC) 72 bin dolar üzerinde kapanışlara ihtiyaç duyuyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Geleceği gösteren sihirli küreniz olmayabilir ancak yeni dönemlerin başlangıcını tahmin etmek için geçmişten ders almak mümkün. Bazı işaretler tek başına yeni dönemin startını vermese de daha fazla sinyalin kapıda olduğu anlamına gelebilir. Darkfost bugün yeni bir işaret daha gördü.

İçindekiler
1 Kripto Para Düşüşü Bitti Mi?
2 Volatilite Artıyor

Kripto Para Düşüşü Bitti Mi?

Bitcoin yeniden 98 bin ve 102 bin seviyelerini kazandığında insanların 150 bin dolar hedefini haykırdığını göreceğiz. Ve kimse daha derin dipler için tahmin yapmaya cesaret edemeyecek. Tıpkı şimdi yeni zirvelere dair tahmin açıklamanın aptalca görülmesi gibi. Darkfost düşüşün sona ermiş olabileceğine dair erken sinyallerden birine işaret etti.

Bir çiçekle bahar gelmez fakat 736 milyon dolarlık short tasfiyesi işlerin değişmeye başladığını gösterebilir. En son 20 Eylül 2024 tarihinde bu denli büyük açığa satış tasfiyeleri olmuştu ve ardından ne yaşandığını hepimiz biliyoruz.

“Her ne kadar çok küçük bir yükseliş olsa da, dün 2024’ten bu yana en büyük short pozisyon tasfiyesi dalgasını gördük. Yaklaşık 736 milyon dolarlık short pozisyon tasfiye edildi. Bu rakam, 20 Eylül 2024’te tasfiyelerin tek bir günde 773 milyon dolara ulaştığı günden bu yana aşılmamış bir rakamdı.

Bu, kısa vadeli yatırımcıların şu anda ne kadar agresif olduklarını gösteriyor. Finansman oranları genellikle kısa vadeli yatırımcılar tarafından domine ediliyor, bu da yatırımcıların hala ağırlıklı olarak kısa vadeli pozisyonlar aldıklarını gösteriyor. Bu pozisyonların birikmesi, türev piyasasını baskı altında tutarken, spot piyasa bunu dengelemek için yeterli likidite yaratmakta zorlanıyor. Koşullar düzeldiğinde, biriken tüm short pozisyonlar likidasyon mekanizması yoluyla alım baskısına dönüşebilir.”

Yükseliş eğilimleri bu yüzden keskin ve anidir. Ancak hızlı bir yükseliş görmeden önce görmemiz gereken şey talepteki artışla bu umutların güçlendirilmesidir. Bitcoin şimdilik yeniden 72 bin doları hedefliyor ve son 3-4 aydır her yükselişi açığa satış fırsatı olarak değerlendirenlerin önümüzdeki saatlerde buna tekrar başlaması olası. Ancak bir noktada her yükselişi açığa satış fırsatı olarak görüp haklı çıkanların yanıldığını göreceğiz ve o zaman gerçek yükseliş, dipten dönüş başlamış olacak.

Volatilite Artıyor

Kripto paralar için en kötüsü düşüş veya yükselişin ardından sürekli yana harekettir. Geçtiğimiz aylarda ve önceki yıllarda bu sıkıcı dönemleri yaşadık. ATH seviyesinin ardından BTC iki büyük düşüş gördü ve süreleri eşit olmasa da boyutları neredeyse eşitti. Volatilite artıyor ve günlükte %5’in üzerinde hareketlerde piyasanın hızlandığını gösteriyor.

DaanCrypto güncel durumu ele alarak şunları söyledi;

“Volatilitenin daha yüksek olmasını tercih ederim, çünkü bu genel olarak daha fazla hareket ve fırsat getirir. Bu piyasa için en kötü şey, yavaş yavaş düşmesidir. Bu piyasanın (yerel olarak) dibe vurma eğilimi de bu değildir. Büyük mumlar ve yüksek volatilite ile dibe vurur.

Şu anda BTC, bu yüksek dip ile yerel olarak durumu tersine çevirmeye çalışıyor. Gelecek hafta nasıl geçeceğini göreceğiz.”

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Kritik Gün, Önemli Saatler ve Kripto Paralarda Beklenenler

16-22 Şubat Haftası Kripto Paralarda Önemli Gelişmeler

Bitcoin ve Kripto Paralar Son Durum 15 Şubat

Bitcoin Birikimi Güçleniyor, Ancak Tam Koruma (Hedge) Statüsü Sağlanmadı

2012’den Beri Uykuda Olan Bitcoin Cüzdanı 470 Milyon Dolarlık Transfer Yaptı

Bitcoin’ın 15 Yıllık Değişimi: 1 Dolardan 69.500 Dolara Uzanan Yol

Küresel Ekonomi ve Kripto Kesişiminde Yeni Dönem Sinyalleri

TAGGED: , ,
Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
Bir Önceki Yazı Kritik Gün, Önemli Saatler ve Kripto Paralarda Beklenenler
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Kritik Gün, Önemli Saatler ve Kripto Paralarda Beklenenler
Kripto Para
16-22 Şubat Haftası Kripto Paralarda Önemli Gelişmeler
Kripto Para
Bitcoin ve Kripto Paralar Son Durum 15 Şubat
BITCOIN (BTC)
Bitcoin Birikimi Güçleniyor, Ancak Tam Koruma (Hedge) Statüsü Sağlanmadı
Kripto Para
2012’den Beri Uykuda Olan Bitcoin Cüzdanı 470 Milyon Dolarlık Transfer Yaptı
Kripto Para
Lost your password?