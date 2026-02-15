20 Eylül 2024’ten Bugüne İlk Defa Oldu, Kripto Para Düşüşü Bitti Mi?

Geleceği gösteren sihirli küreniz olmayabilir ancak yeni dönemlerin başlangıcını tahmin etmek için geçmişten ders almak mümkün. Bazı işaretler tek başına yeni dönemin startını vermese de daha fazla sinyalin kapıda olduğu anlamına gelebilir. Darkfost bugün yeni bir işaret daha gördü.

Kripto Para Düşüşü Bitti Mi?

Bitcoin yeniden 98 bin ve 102 bin seviyelerini kazandığında insanların 150 bin dolar hedefini haykırdığını göreceğiz. Ve kimse daha derin dipler için tahmin yapmaya cesaret edemeyecek. Tıpkı şimdi yeni zirvelere dair tahmin açıklamanın aptalca görülmesi gibi. Darkfost düşüşün sona ermiş olabileceğine dair erken sinyallerden birine işaret etti.

Bir çiçekle bahar gelmez fakat 736 milyon dolarlık short tasfiyesi işlerin değişmeye başladığını gösterebilir. En son 20 Eylül 2024 tarihinde bu denli büyük açığa satış tasfiyeleri olmuştu ve ardından ne yaşandığını hepimiz biliyoruz.

“Her ne kadar çok küçük bir yükseliş olsa da, dün 2024’ten bu yana en büyük short pozisyon tasfiyesi dalgasını gördük. Yaklaşık 736 milyon dolarlık short pozisyon tasfiye edildi. Bu rakam, 20 Eylül 2024’te tasfiyelerin tek bir günde 773 milyon dolara ulaştığı günden bu yana aşılmamış bir rakamdı. Bu, kısa vadeli yatırımcıların şu anda ne kadar agresif olduklarını gösteriyor. Finansman oranları genellikle kısa vadeli yatırımcılar tarafından domine ediliyor, bu da yatırımcıların hala ağırlıklı olarak kısa vadeli pozisyonlar aldıklarını gösteriyor. Bu pozisyonların birikmesi, türev piyasasını baskı altında tutarken, spot piyasa bunu dengelemek için yeterli likidite yaratmakta zorlanıyor. Koşullar düzeldiğinde, biriken tüm short pozisyonlar likidasyon mekanizması yoluyla alım baskısına dönüşebilir.”

Yükseliş eğilimleri bu yüzden keskin ve anidir. Ancak hızlı bir yükseliş görmeden önce görmemiz gereken şey talepteki artışla bu umutların güçlendirilmesidir. Bitcoin şimdilik yeniden 72 bin doları hedefliyor ve son 3-4 aydır her yükselişi açığa satış fırsatı olarak değerlendirenlerin önümüzdeki saatlerde buna tekrar başlaması olası. Ancak bir noktada her yükselişi açığa satış fırsatı olarak görüp haklı çıkanların yanıldığını göreceğiz ve o zaman gerçek yükseliş, dipten dönüş başlamış olacak.

Volatilite Artıyor

Kripto paralar için en kötüsü düşüş veya yükselişin ardından sürekli yana harekettir. Geçtiğimiz aylarda ve önceki yıllarda bu sıkıcı dönemleri yaşadık. ATH seviyesinin ardından BTC iki büyük düşüş gördü ve süreleri eşit olmasa da boyutları neredeyse eşitti. Volatilite artıyor ve günlükte %5’in üzerinde hareketlerde piyasanın hızlandığını gösteriyor.

DaanCrypto güncel durumu ele alarak şunları söyledi; “Volatilitenin daha yüksek olmasını tercih ederim, çünkü bu genel olarak daha fazla hareket ve fırsat getirir. Bu piyasa için en kötü şey, yavaş yavaş düşmesidir. Bu piyasanın (yerel olarak) dibe vurma eğilimi de bu değildir. Büyük mumlar ve yüksek volatilite ile dibe vurur. Şu anda BTC, bu yüksek dip ile yerel olarak durumu tersine çevirmeye çalışıyor. Gelecek hafta nasıl geçeceğini göreceğiz.”