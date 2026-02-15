Kripto Para

Kritik Gün, Önemli Saatler ve Kripto Paralarda Beklenenler

Özet

  • Haftalık kapanış için 70 bin dolar çok önemli ve Bitcoin bunu başarabilirse geri dönüş umutları artacak.
  • Nexo halen kripto kredi ve borç talebinin canlı olduğunu söylüyor. Kripto para yatırımcıları sektörden sanıldı hızda kaçmıyor olabilir.
  • Aktif Bitcoin yatırımcılarının gerçekleşen fiyatı yaklaşık 73.000 dolarda.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Bugün Bitcoin (BTC) için karar anı ve meme coinlerde yaşanan yükseliş umut verici. Bitcoin fiyatı da 70 bin doları geri aldı. Sevinmek için erken olsa da daha derin diplerden kaçınan BTC karar gününde umut veriyor. Farklı analistlerin güncel değerlendirmelerini inceleyip sonraki aşamayı anlamaya çalışalım.

İçindekiler
1 Bitcoin Karar Günü
2 Ayı Piyasaları Şiddetliydi

Bitcoin Karar Günü

Bugün haftalık kapanış var ve Bitcoin’in 68 bin dolar üzerinde devam eden kapanışları düşüşü şiddetlenme ihtimalini azaltıyor. Yükseliş için kalıcı olarak aşılacak seviye 72 bin dolar ve BTC yazı hazırlandığı sırada 70 bin doların üzerinde alıcı buluyor. Nic güncel durumu ele alarak haftalık kapanış mumuna işaret etti.

“Bitcoin için kritik bir gün. 4. haftalık negatif kapanışın eşiğinde, yaklaşık 70 bin seviyesindeyiz.

Aynı zamanda önceki döngünün ATH seviyesine de çok yakın. Yeşil renkte kapanmayı başarabilirsek, 69 bin desteğinin korunması hoş bir rahatlama olacak.”

Umut veren diğer bir detay kripto para büyük darbe alsa da bazı istikrar işaretleri gösteriyor. Büyük dalgalanmaya rağmen istikrarlı biçimde kripto kredi talepleri devam ediyor.

Bitcoin, son piyasa düşüşünde büyük bir darbe aldı. 6 Ekim 2025’teki tüm zamanların en yüksek seviyesinden bu yana, toplam piyasa değeri yaklaşık %50 düştü.

Bu düşüş, artan ekonomik baskı ve teknoloji hisseleri ile diğer riskli yatırımlardaki süregelen zayıflığı yansıtıyor. Ancak fiyatlar dalgalı seyrederken, perde arkasında önemli bir gelişme yaşanıyor: kripto, gerçek bir servet hizmeti olarak giderek daha fazla yerini sağlamlaştırıyor.

Nexo verileri toplam 863 milyon dolar kredi verildiğini Ocak 2025’ten Ocak 2026’ya kadar, kullanıcılar yaklaşık 1 milyar dolar borç alındığını gösteriyor.

Kullanıcıların %30’undan fazlası geri dönüyor: Borçluların %30’undan fazlası geri dönüyor, bu da onların tek seferlik müşteriler değil, hizmeti düzenli olarak kullandıklarını gösteriyor.

Büyük fiyat dalgalanmalarına rağmen, bu veriler kripto paranın giderek istikrarlı ve güvenilir bir finansal ürün haline geldiğini gösteriyor.”

Ayı Piyasaları Şiddetliydi

Eğer Bitcoin buradan toparlanmaya başlar ve bunu sürdürebilirse hızlandırılmış ayı piyasalarının şiddetli olduğunu ancak geride kaldığını söyleyebiliriz. 70 bin dolar hali hazırda en iyi senaryo için büyük bir erken sinyal sunabilir. CryptoQuant analistlerinden Darkfost yatırımcı maliyetine dikkat çekerek bunun önemini vurguluyor.

“Aktif Bitcoin yatırımcılarının gerçekleşen fiyatı yaklaşık 73.000 dolar olarak tahmin ediliyor. Yedi yıldan fazla süredir BTC sahibi olan yatırımcılar, artık piyasada aktif olarak yer almadıkları için bu hesaplamaya dahil edilmiyor. Bu arzın bir kısmı kayıp olarak kabul edilebilir, bu nedenle bu kısmı hariç tutmak mantıklıdır. Bitcoin şu anda 70.000 dolar civarında işlem gördüğünden, piyasa bu aktif yatırımcıların maliyet tabanının altında kalmaktadır.

Geçmişte bunun gerçekleştiği tek zamanlar, oldukça ilerlemiş ayı piyasası aşamalarıydı. Bu fiyat aralığını geri kazanmak, en kötüsünün geride kaldığını ummadan önce ilk olumlu sinyal olacaktır.”

Yani 70 bin dolar korunmalı ve 72-73 bin dolar seviyesi kazanılmalı.

