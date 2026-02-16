Winvest — Bitcoin investment
DOGECOIN (DOGE)

Dogecoin (DOGE) Kaç Doları Hedefliyor? Analist Artık Yükseliş Başlamalı Diyor

  • Yarın Umman’da ABD ile İran arasında yeni dolaylı görüşmeler yapılacak. Geç saatlerde bu konuda açıklamalar gelmesi muhtemel.
  • Trader Tardigrade: Trend çizgisi geriye dönük test edildi. Dogecoin, Düşen Trend Çizgisinin üzerine çıktı, desteği yeniden test etmek için geri çekildi. DOGE bu seviyeyi korursa, güçlü bir yükseliş görebiliriz.
  • Analist 0,15 dolar akadar yükseliş bekliyor ancak BTC'nin 68 bin seviyesini kaybetmesiyle umutlar suya düşebilir.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar

Bitcoin fiyatı hızlı yükselişin ardından daha hızlı biçimde günlük dibe döndü. DOGE hafta çift haneli kazanç elde ettikten sonra dünkü BTC düzeltmesiyle güne %6 kayıpla devam ediyor. Peki analist hedefi kaç dolar? Bugün hangi gelişmeler yatırımcıları ilgilendiriyor?

Bitcoin (BTC)

Yarın Umman’da ABD ile İran arasında yeni dolaylı görüşmeler yapılacak. Trump anlaşma istediğini söylese de her fırsatta gerekirse saldırıya geçebileceklerinin altını çiziyor. ABD ve Çin piyasaları bugün tatil olduğundan kripto büyük ölçüde kendi başına kalmış durumda. Bugün önemli ABD verileri açıklanmayacak.

20:45’te Fed Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Bowman, Orlando, Florida’daki JW Marriott Grande Lakes’te düzenlenen Amerikan Bankacılar Birliği konferansında konuşma yapacak. ECB’den Villeroy ise Paris’te düzenlenen AEFR konferansında jeopolitik parçalanma konusunda konuşacak. Haber akışı açısından sakin bir gün olacak. Geç saatlerde İran ile müzakerelere dair açıklamalar gelebilir. Yarın gelecek açıklamalar yakından izlenecek.

BTC yazı hazırlandığı sırada 68.400 dolarda ve USDT verileri bize kripto paralardan sermaye çıkışlarının sürdüğünü gösteriyor.

“USDT piyasa değeri negatif yönde hareket ediyor. Kripto paradan para çekiliyor… Bu çok olumsuz bir sinyal.” – @misterrcrypto

Dogecoin (DOGE)

X’in kripto işlemlerini destekleyeceğine dair boş dedikoduların ardından DOGE çift haneli artış yaşasa da bu hızla tersine döndü. Dün düşüşün derinleşebileceğinden bahsetmiştik. Kripto paraların genel durumu burada satışların sürebileceğine işaret etse de Trader Tardigrade takma isimli analist umutlu.

Dogecoin (DOGE) günlük grafiğe bakın trend çizgisi geriye dönük test edildi. Dogecoin, Düşen Trend Çizgisinin üzerine çıktı, desteği yeniden test etmek için geri çekildi ve mükemmel bir şekilde tutundu.

Bu, ders kitaplarında anlatılan tipik bir yükseliş fiyat hareketi — eski bir direnç yeni bir destek haline geldiğinde, kırılmayı teyit eder. DOGE bu seviyeyi korursa, güçlü bir yükseliş görebiliriz.”

Aşırı iyimserlik bir yana BTC eğer 68 bin doları ihlal etmeye böylesine istekli kalırsa muhtemelen DOGE 0.1 doları koruyamayacak.

Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
