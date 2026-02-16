Dogecoin (DOGE) Kaç Doları Hedefliyor? Analist Artık Yükseliş Başlamalı Diyor

Bitcoin fiyatı hızlı yükselişin ardından daha hızlı biçimde günlük dibe döndü. DOGE hafta çift haneli kazanç elde ettikten sonra dünkü BTC düzeltmesiyle güne %6 kayıpla devam ediyor. Peki analist hedefi kaç dolar? Bugün hangi gelişmeler yatırımcıları ilgilendiriyor?
Bitcoin (BTC)
Yarın Umman’da ABD ile İran arasında yeni dolaylı görüşmeler yapılacak. Trump anlaşma istediğini söylese de her fırsatta gerekirse saldırıya geçebileceklerinin altını çiziyor. ABD ve Çin piyasaları bugün tatil olduğundan kripto büyük ölçüde kendi başına kalmış durumda. Bugün önemli ABD verileri açıklanmayacak.
20:45’te Fed Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Bowman, Orlando, Florida’daki JW Marriott Grande Lakes’te düzenlenen Amerikan Bankacılar Birliği konferansında konuşma yapacak. ECB’den Villeroy ise Paris’te düzenlenen AEFR konferansında jeopolitik parçalanma konusunda konuşacak. Haber akışı açısından sakin bir gün olacak. Geç saatlerde İran ile müzakerelere dair açıklamalar gelebilir. Yarın gelecek açıklamalar yakından izlenecek.
BTC yazı hazırlandığı sırada 68.400 dolarda ve USDT verileri bize kripto paralardan sermaye çıkışlarının sürdüğünü gösteriyor.
“USDT piyasa değeri negatif yönde hareket ediyor. Kripto paradan para çekiliyor… Bu çok olumsuz bir sinyal.” – @misterrcrypto
Dogecoin (DOGE)
X’in kripto işlemlerini destekleyeceğine dair boş dedikoduların ardından DOGE çift haneli artış yaşasa da bu hızla tersine döndü. Dün düşüşün derinleşebileceğinden bahsetmiştik. Kripto paraların genel durumu burada satışların sürebileceğine işaret etse de Trader Tardigrade takma isimli analist umutlu.
“Dogecoin (DOGE) günlük grafiğe bakın trend çizgisi geriye dönük test edildi. Dogecoin, Düşen Trend Çizgisinin üzerine çıktı, desteği yeniden test etmek için geri çekildi ve mükemmel bir şekilde tutundu.
Bu, ders kitaplarında anlatılan tipik bir yükseliş fiyat hareketi — eski bir direnç yeni bir destek haline geldiğinde, kırılmayı teyit eder. DOGE bu seviyeyi korursa, güçlü bir yükseliş görebiliriz.”
Aşırı iyimserlik bir yana BTC eğer 68 bin doları ihlal etmeye böylesine istekli kalırsa muhtemelen DOGE 0.1 doları koruyamayacak.