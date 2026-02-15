Warsh Gerçekten Şahin Mi? İstihdam Revizeleri ve 2026 Kripto Para Görünümü

Yeni Fed Başkanının kim olacağının Trump tarafından açıklanmasının ardından kripto paralar hızla düşmeye başladı. Bitcoin 56 bin doları hedefleyen büyük bir düşüş yaşadı ancak hızla toparlandı. Yine de güvenli bölgeye dönmüş değil. Peki Warsh gerçekten şahin mi? İstihdam revizeleri bize 2026 Fed faiz politikası hakkında ne söylüyor? Kripto paralar bundan nasıl etkilenecek?

İstihdam Verileri ve Fed

Geçen yılın son çeyreğinde işsizlik oranı 4 yılın en yüksek seviyesinde geldi ve Tarım Dışı İstihdam rakamları büyük revizeler yaşadı. İstihdam cephesinde alarmların yanıp söndüğünü gören Fed peş peşe 3 faiz indirimi yaptı. Ancak Ocak ayında gelen Aralık verilerinin beklenti üstü olması nedeniyle faiz indirimlerine ara verildi.

Geride bırakmak üzere olduğumuz haftada gelen Ocak istihdam verileri de iyiydi. Ancak dikkatten kaçan 20 yılın en büyük revizyonuydu. Manşet verilere odaklanılsa da TKL buradaki alarma dikkat çekiyor. İstihdam sanıldığı kadar iyi durumda olmayabilir ve Fed Haziran ayından önce faizleri indirebilir. Yani yeni Fed Başkanı Warsh göreve başlamadan önce.

“ABD istihdam rakamları 2025 yılında -1.029.000 iş ile revize edildi. Bu, en az 20 yıldır yapılan en büyük yıllık revizyon. Bu revizyon, 2024 yılında -818.000 ve 2023 yılında -306.000 iş ile yapılan aşağı yönlü revizyonların ardından geldi. Son 3 yılda, başlangıçta bildirilen verilerden toplam 2.153.000 iş sayısı revize edildi. 2019’dan bu yana, resmi verilerden 2.500.000 iş sayısı silindi ve son 7 yılın 6’sında negatif revizyonlar gerçekleşti. Buna karşılık, 2009-2010 yıllarında yapılan aşağı yönlü revizyonların toplamı yaklaşık -1.200.000 idi.”

Devasa revizeler aslında beklenti üstü gelen istihdam rakamlarının şişirilmiş olduğunu gösteriyor ve Fed istihdamdaki durumu izlerken bunu ciddiye almak zorunda.

Warsh, Fed ve Kripto Paralar

İlk bölümde “istihdam sanıldığı gibi toparlanmıyor” dedik. Bu bölümde Warsh’a bakacağız. Son enflasyon rakamı %2’den çok uzak değildi ve Cuma günü beklenen PCE %2,8’in altında gelirse Fed’in faiz indirimi için alanı açılabilir.

Fakat asıl merak edilen şey Fed’in yeni Başkanı olacak Warsh’ın nasıl bir politika izleyeceği çünkü Mayıs ayı itibariyle direksiyona o geçecek. Geçmiş politikaları ve savunduğu ekonomi tezleri onun parasal genişlemeye karşı olduğunu söylüyor. Palinuro Capital’in kurucusu ise bunu gülünç buluyor. E507 onun bu konudaki değerlendirmesini şöyle özetledi;

“İnsanların, Warsh’a 10–15 yıl önce yaptıklarına bakıp “şahin” demesine kahkaha atıyorum. Bu, benim saçlarım gürken çekilmiş eski fotoğraflarıma bakıp “bu adamın saçları hep gürdü” demek gibi bir şey. (Hâlâ LinkedIn’de bir tane var bu arada, nostalji candır.) Şakası bir yana, Warsh’ın son röportajlarını saatlerce dinledim. İşte ağzından çıkan piyasa açısından en kritik fikirler: Enflasyon bir tercihtir, para basımı enflasyonu yaratır (Friedman referansı, çoğu durumda doğru); Fed bankacılık sisteminin arkasında durur ama işi bitince çekilmelidir (makul); Enflasyonist paranın Fed ve hükümet tarafından eşit üretildiğini düşünüyor → tamamen yanlış: Enflasyonu asıl yaratan bütçe açıklarıdır, QE sadece banka rezervi yaratır; Fed bilançosu büyüdükçe özel sektörü “crowd out” ettiğine inanıyor → yanlış: Özel sektör başka para kullanıyor (mevduat), ortada kimseyi iteklediği falan yok; Özetle: Warsh (yalnız değil bu arada) para yaratımını ciddi biçimde yanlış anlıyor. Ama bu yanlış okuma bile piyasalar için önemli sonuçlar doğuruyor: Bilanço küçültme + “AI verimlilik masalı”, faiz indirmek için bahane olacak; Kısa vadeli faizlerin daha da düşmesi → dolar zayıf kalır; Repo piyasasına bilanço küçültmeyle stres sok, üstüne erken faiz indirimi ve forward guidance’ı çöpe at → belirsizlik artar, getiri eğrisi dikleşir. Burada kritik bir nokta var: Eğer Warsh gerçekten bilanço küçültmeyi başarırsa, repo piyasası sıkıntıya girebilir. Banka rezervleri, nominal GSYH’ye oranla %8–9 gibi tehlikeli seviyelere yaklaşıyor. En son bu seviye aşılınca ne olmuştu? 2019 repo krizi. Neden? Çünkü rezervler bankalar arasında aşırı dengesiz dağılmış durumda. Kıtlaşınca küçük bankaların likiditesi “ben bir kahve almaya gidiyorum” deyip kayboluyor. Bu oranı kim öne sürmüştü biliyor musun? Waller. (Evet, o Waller.) Fed de bunun farkında ki Aralık 2025’te bono alımlarına tekrar başladı, sırf bu riskleri önlemek için. O yüzden Warsh’ın “hadi biraz daha küçültelim” diye ekibi ikna etme ihtimali düşük. Warsh, bilanço küçültme + AI masalıyla faiz indirmek isteyecek. Büyük ihtimalle tam başaramayacak ama Fed güvercin eğilimli olacak (şok olduk mu? hayır). Orta vadede tablo şu: Dünya genelinde ekonomiler maliye politikasıyla hararetli çalışmaya devam; Fed güvercin; Tahvil faizleri yatay ya da aşağı Dolar yatay ya da aşağı Emtia ve hisseler “ben buradayım” der”

Tüm bunlar QE yavaş veya gecikmeli başlasa bile QT görmeyeceğimizi söylüyor. Yani Warsh hakkındaki endişelerin özetle yersiz olduğu söylenebilir. Bu da risk varlıklarının talep göreceği döneme doğru ilerlediğimizi gösterir ki 2026’nın ikinci yarısı için bu durum kripto paralarda yükseliş demek. Elbette yükseliş sadece buna bağlı da değil. İran geriliminin artması, tarifelerin başka bir kaos evresine girmesi hatta ara seçimlerde Trump’ın görevden alınması tartışmaları ve daha yüzlerce sürpriz işleri tersine çevirebilir.