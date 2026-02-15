Binance Borsasında Artan Bitcoin Satışında Küçük ve Orta Ölçekli Yatırımcılar Etkili Oldu

Son dönemde Binance borsasında Bitcoin girişlerinde yaşanan artış, piyasalarda yoğun bir satış baskısı olduğu izlenimini yarattı. Ancak kripto veri analiz şirketi CryptoQuant’ın son raporu, satışların kaynağına ilişkin önemli detaylar ortaya koyuyor. Verilere göre, son bir ayda satışların esas olarak kısa vadeli yatırımcılardan geldiği görülüyor; büyük ve uzun vadeli yatırımcıların ise bu süreçte sınırlı bir rolü oldu.

Kısa Vadeli Yatırımcılar Satışta Belirleyici Oldu

CryptoQuant’ın analizine göre, geçen ay Binance’e günlük ortalama 8.700 Bitcoin kısa vadeli yatırımcılar tarafından gönderildi. Bu miktar, borsadaki satış baskısının önemli bir bölümünü oluşturuyor. Satış yapanların büyük çoğunluğunun piyasaya yakın zamanda dahil olan ve fiyat düşüşlerine daha fazla tepki veren yatırımcılar olduğu belirtiliyor. Raporda, piyasadaki zayıflığın asıl nedeninin uzun vadeli yatırımcıların güvenini kaybetmesi değil, kısa vadeli yatırımcıların riskten kaçma eğilimiyle hareket etmesi olduğu tespit edildi.

Orta Ölçekli Yatırımcılar Akışları Yönlendirdi

Kripto piyasasında balina olarak adlandırılan büyük yatırımcılara ek olarak, değer bazında yapılan analizler paydaş türlerinin etkinliğini gösterdi. Buna göre, günde ortalama yaklaşık 3.500 Bitcoin “balık” cüzdanlarından, 2.400 Bitcoin ise “köpekbalığı” kategorisindeki cüzdanlardan borsaya taşındı. Balina cüzdanları üzerinden ise günlük 1.000 Bitcoin’in altında akış gerçekleşti. Piyasada “karides” ve “yengeç” olarak adlandırılan daha küçük cüzdanlar da borsaya Bitcoin aktarımı yaptı ancak bunların toplam etkisi ikincil düzeyde kaldı.

Bu dağılım; satış dalgasının birkaç büyük cüzdanda toplanmak yerine, daha çok orta ölçekli cüzdanlar arasında yaygınlaştığını gösteriyor. Büyük yatırımcıların ise bu dönemde daha sınırlı bir şekilde piyasada yer aldığı, dolayısıyla toplu ve organize bir satış hareketinin oluşmadığı kaydediliyor.

Piyasa Yapısı ve Sonuçları

Rapora göre; satış baskısının kaynağı büyük ölçüde yeni giriş yapan ve kısa sürede pozisyonlarını satan yatırımcılar oldu. Uzun vadeli cüzdanlarda ise toplu bir çıkış veya büyük ölçekli satış dalgası görülmedi. Ayrıca balina hareketlerinin piyasa yapısı üzerindeki etkisi minimal kaldı.

Kurum tarafından yapılan değerlendirmede, “Son veriler uzun vadeli yatırımcıların paniğe kapılmadığını, piyasadaki satış baskısının kısa vadeli giriş-çıkışların bir yansıması olduğunu ortaya koyuyor” açıklamasına yer verildi.

Verilere göre, risk iştahının azalmasıyla kısa vadeli yatırımcılar likidite sağlayıcı rolünü üstlenirken, uzun vadeli yatırımcıların piyasadaki ağırlığı sabit kaldı. Binance özellikle bu süreçte, yüksek hacimli işlemlerin gerçekleştirildiği ana platformlardan biri olarak öne çıktı.

Yaygın bir uzun vadeli yatırımcı panik satışı veya koordineli balina satışının gerçekleşmemesi, bu düşüş döneminde fiyat hareketlerinin aşırıya kaçmamasında etkili oldu. Tarihsel olarak büyük cüzdanlardan toplu çıkışlar piyasa volatilitesini artırırken, bu kez satışların geniş yatırımcı kitlesine yayılması, volatilitenin daha sınırlı kalmasını sağladı.